【学術論文発表済】愛知県名古屋市のバザルト(R)バストケアが40代の肩こり・姿勢崩れ・慢性疲労に変化。月1回3年の継続ケアでバストアップ・反り腰改善・疲労回復数値1.3倍向上を同時に実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】愛知県名古屋市のバザルト(R)バストケアが40代の肩こり・姿勢崩れ・慢性疲労に変化。月1回3年の継続ケアでバストアップ・反り腰改善・疲労回復数値1.3倍向上を同時に実現した最新症例を公開