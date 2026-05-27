【学術論文発表済】愛知県名古屋市のバザルト(R)バストケアが40代の肩こり・姿勢崩れ・慢性疲労に変化。月1回3年の継続ケアでバストアップ・反り腰改善・疲労回復数値1.3倍向上を同時に実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――愛知県名古屋市・癒楽なお美の症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、愛知県名古屋市のサロン『癒楽なお美』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代後半の女性です。仕事での疲労蓄積・肩こり・痩せにくくなってきた体・姿勢の悪さとボディラインの崩れを抱えてご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)バストトリートメントを月1回のペースで3年にわたり継続実施。今回の症例はそのうちの1回での結果として記録されています。
施術後にバストアップが確認されただけでなく、背中が薄くなり反り腰も改善。家族から「スタイル良くなったね」と言われるほどの変化が確認されました。さらに特筆すべきは疲労回復への影響です。お客様が着用しているスポーツウォッチの疲労回復数値が、施術翌日に通常22程度から34へと1.3倍向上。3日経過後も30以上を維持していたことが記録されています。
お客様は「バストアップだけでなく、背中が薄くなって反り腰も良くなっていて、家族からスタイル良くなったねって褒めてもらいました。バザルト美ボディを受けると疲労回復具合がすごくて、普段の1.3倍くらいの数値が出ます。3日経った今でも30以上を維持していて、体がとても軽いです」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)バストトリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で全身の巡りとボディラインを整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：癒楽なお美（愛知県名古屋市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000483479/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350551/images/bodyimage1】
「ひとつの施術で効果が一つではなく、複数出る。想定外の結果がお客様の記憶に残る、それがバザルト(R)です。」
愛知県名古屋市の『癒楽なお美』オーナー・若松氏がバザルト(R)を選んだ理由は、セラピストの身体的負担が少なく結果効果の出るメニューを探していたことでした。導入後に最も実感しているのは、ひとつの施術で複数の効果が出るという点だといいます。
「バストアップだけでなく姿勢が良くなったり疲労回復効果もすごかったり、冷えやむくみも解消したりと、お客様からすると想定外の結果が出るところ。その効果が数日にわたり持続するところ。ひとつの施術で多くのことが解消するので、他にもあれこれ学ばなくてもよい。エビデンスがあるというところが大きく、絶対的自信を持って施術に入れます」と若松氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、若松氏はこう語ります。「肩こりや慢性疲労が気になる方に、姿勢やボディラインの崩れも両方解決するものがここにはあります！と知って欲しいです。いつもストーンを持って施術しているおかげで、私の平熱も上がりましたし、更年期の指の不調もストーンを持っていると調子がいいです。遠赤外線ありがとう！」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、40代女性がバザルト(R)バストトリートメントを月1回・3年継続する中での1回の施術でバストアップ・姿勢改善・スポーツウォッチによる疲労回復数値の1.3倍向上が同時に確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら全身への複合的な効果が高い持続性をもって発揮されていることを示す、極めて具体性の高い一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、愛知県名古屋市のサロン『癒楽なお美』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代後半の女性です。仕事での疲労蓄積・肩こり・痩せにくくなってきた体・姿勢の悪さとボディラインの崩れを抱えてご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)バストトリートメントを月1回のペースで3年にわたり継続実施。今回の症例はそのうちの1回での結果として記録されています。
施術後にバストアップが確認されただけでなく、背中が薄くなり反り腰も改善。家族から「スタイル良くなったね」と言われるほどの変化が確認されました。さらに特筆すべきは疲労回復への影響です。お客様が着用しているスポーツウォッチの疲労回復数値が、施術翌日に通常22程度から34へと1.3倍向上。3日経過後も30以上を維持していたことが記録されています。
お客様は「バストアップだけでなく、背中が薄くなって反り腰も良くなっていて、家族からスタイル良くなったねって褒めてもらいました。バザルト美ボディを受けると疲労回復具合がすごくて、普段の1.3倍くらいの数値が出ます。3日経った今でも30以上を維持していて、体がとても軽いです」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)バストトリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で全身の巡りとボディラインを整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：癒楽なお美（愛知県名古屋市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000483479/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350551/images/bodyimage1】
「ひとつの施術で効果が一つではなく、複数出る。想定外の結果がお客様の記憶に残る、それがバザルト(R)です。」
愛知県名古屋市の『癒楽なお美』オーナー・若松氏がバザルト(R)を選んだ理由は、セラピストの身体的負担が少なく結果効果の出るメニューを探していたことでした。導入後に最も実感しているのは、ひとつの施術で複数の効果が出るという点だといいます。
「バストアップだけでなく姿勢が良くなったり疲労回復効果もすごかったり、冷えやむくみも解消したりと、お客様からすると想定外の結果が出るところ。その効果が数日にわたり持続するところ。ひとつの施術で多くのことが解消するので、他にもあれこれ学ばなくてもよい。エビデンスがあるというところが大きく、絶対的自信を持って施術に入れます」と若松氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、若松氏はこう語ります。「肩こりや慢性疲労が気になる方に、姿勢やボディラインの崩れも両方解決するものがここにはあります！と知って欲しいです。いつもストーンを持って施術しているおかげで、私の平熱も上がりましたし、更年期の指の不調もストーンを持っていると調子がいいです。遠赤外線ありがとう！」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、40代女性がバザルト(R)バストトリートメントを月1回・3年継続する中での1回の施術でバストアップ・姿勢改善・スポーツウォッチによる疲労回復数値の1.3倍向上が同時に確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら全身への複合的な効果が高い持続性をもって発揮されていることを示す、極めて具体性の高い一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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