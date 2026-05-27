日本フォトニック集積回路市場：グローバル調査レポート、需要、シェア、主要メーカー、市場規模、成長、動向、および展望（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは2026年5月、日本フォトニック集積回路市場に関する調査レポートを発表した。同レポートは、用途別（光ファイバー通信、光ファイバーセンサー、バイオメディカル、量子コンピューティング、その他）、集積タイプ別（ハイブリッド集積PIC、モノリシック集積PIC）、集積レベル別（小規模PIC、中規模PIC、大規模PIC）、基板材料別（シリコン、リン化インジウム、ガリウムヒ素、ニオブ酸リチウム）に市場を分類し、2026年から2036年までの市場分析、動向、機会、および予測を提供するものである。本レポートは、日本フォトニック集積回路市場の予測評価を提示し、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の重要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本フォトニック集積回路市場概要
日本のフォトニック集積回路（PIC）市場とは、光の生成、変調、伝送、検出など、複数のフォトニック機能を単一チップ上に集積する技術産業を指す。これらの回路は、電気信号の代わりに光を使用することで、より高速なデータ伝送、低消費電力、高帯域幅性能を実現する。日本の強力な半導体、通信、および電子産業が、PIC技術の成長を支えている。同市場は、高速光通信、データセンター、5Gインフラ、高度センシング用途に対する需要拡大によって牽引されている。さらに、人工知能、量子コンピューティング、次世代ネットワーク技術への投資拡大が、日本におけるフォトニック集積回路の革新と普及を加速させている。
Surveyreportsの専門家による日本フォトニック集積回路市場の分析によれば、2025年の市場規模は7123億米ドルであった。また、2036年末までに市場売上高は3兆4552億米ドルに達すると予測されている。日本フォトニック集積回路市場は、2026年から2036年の予測期間において、約17.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038491
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350587/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本フォトニック集積回路市場分析によれば、高速データ伝送に対する需要増加、光学および半導体技術の革新、高速データ通信需要の拡大、さらにAI、量子コンピューティング、および先端電子技術への投資増加を背景として、日本フォトニック集積回路市場の規模は拡大すると予測されている。日本フォトニック集積回路市場における主要企業には、NTT Innovative Devices Corporation、Fujitsu Optical Components Limited、NEC Corporation、Sumitomo Electric Industries, Ltd.などが含まれる。
目次
● 日本フォトニック集積回路市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2036年までの日本フォトニック集積回路市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：用途別、集積タイプ別、集積レベル別、基板材料別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本フォトニック集積回路市場のセグメンテーション
● 用途別：
○ 光ファイバー通信、光ファイバーセンサー、バイオメディカル、量子コンピューティング、その他
● 集積タイプ別：
日本フォトニック集積回路市場概要
日本のフォトニック集積回路（PIC）市場とは、光の生成、変調、伝送、検出など、複数のフォトニック機能を単一チップ上に集積する技術産業を指す。これらの回路は、電気信号の代わりに光を使用することで、より高速なデータ伝送、低消費電力、高帯域幅性能を実現する。日本の強力な半導体、通信、および電子産業が、PIC技術の成長を支えている。同市場は、高速光通信、データセンター、5Gインフラ、高度センシング用途に対する需要拡大によって牽引されている。さらに、人工知能、量子コンピューティング、次世代ネットワーク技術への投資拡大が、日本におけるフォトニック集積回路の革新と普及を加速させている。
Surveyreportsの専門家による日本フォトニック集積回路市場の分析によれば、2025年の市場規模は7123億米ドルであった。また、2036年末までに市場売上高は3兆4552億米ドルに達すると予測されている。日本フォトニック集積回路市場は、2026年から2036年の予測期間において、約17.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本フォトニック集積回路市場分析によれば、高速データ伝送に対する需要増加、光学および半導体技術の革新、高速データ通信需要の拡大、さらにAI、量子コンピューティング、および先端電子技術への投資増加を背景として、日本フォトニック集積回路市場の規模は拡大すると予測されている。日本フォトニック集積回路市場における主要企業には、NTT Innovative Devices Corporation、Fujitsu Optical Components Limited、NEC Corporation、Sumitomo Electric Industries, Ltd.などが含まれる。
目次
● 日本フォトニック集積回路市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2036年までの日本フォトニック集積回路市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：用途別、集積タイプ別、集積レベル別、基板材料別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本フォトニック集積回路市場のセグメンテーション
● 用途別：
○ 光ファイバー通信、光ファイバーセンサー、バイオメディカル、量子コンピューティング、その他
● 集積タイプ別：