当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ
AIとビジュアライゼーションのソリューションカンパニーである株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance,Inc. 本社：東京都中央区 代表取締役CEO：飯野匡道 東証スタンダード 証券コード：5885 以下、当社）は、この度、当社株式が新たに貸借銘柄に選定されましたことをお知らせいたします。
当社株式は、現在東京証券取引所スタンダード市場の制度信用銘柄に選定されておりますが、この度、新たに貸借銘柄に選定されました。選定日は2026年5月28日（木）で、同日の売買分から実施されます。
これにより、証券会社は従来の資金に加え、株式の借入れも可能となります。手許に売付株式のない投資家の売買需給を市場に取り込むことで、一層流動性の向上が促進され、安定かつ公正な価格形成に資するものと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350568/images/bodyimage1】
今回の貸借銘柄への選定は、当社株式の流動性及び需給関係の向上を促進し、売買の活性化と公正な価格形成に資するものと考えております。
■株式会社ジーデップ・アドバンスについて
株式会社ジーデップ・アドバンス（東証スタンダード、証券コード：5885）は、「Advance with you」をミッションに、GPGPUをはじめとするアクセラレーターやハイエンドワークステーション、広帯域ネットワークや高速ストレージを用いたクラスターシステム、さらにライブラリやコンパイラ、ジョブスケジューラなどの運用ツールの提供構築から運用支援まで、仕事や研究を前に進めるための手段をオンプレミスやレンタル、クラウドなどあらゆる形態で総合的に提供するAIとビジュアライゼーションのソリューションプロバイダです。NVIDIA社の「NPN（NVIDIA Partner Network）」においてエリートパートナーとして活動しています。
URL：https://www.gdep.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ
株式会社ジーデップ・アドバンス 経営管理部 E-mail：ir@gdep.co.jp
配信元企業：株式会社ジーデップ・アドバンス
当社株式は、現在東京証券取引所スタンダード市場の制度信用銘柄に選定されておりますが、この度、新たに貸借銘柄に選定されました。選定日は2026年5月28日（木）で、同日の売買分から実施されます。
これにより、証券会社は従来の資金に加え、株式の借入れも可能となります。手許に売付株式のない投資家の売買需給を市場に取り込むことで、一層流動性の向上が促進され、安定かつ公正な価格形成に資するものと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350568/images/bodyimage1】
今回の貸借銘柄への選定は、当社株式の流動性及び需給関係の向上を促進し、売買の活性化と公正な価格形成に資するものと考えております。
株式会社ジーデップ・アドバンス（東証スタンダード、証券コード：5885）は、「Advance with you」をミッションに、GPGPUをはじめとするアクセラレーターやハイエンドワークステーション、広帯域ネットワークや高速ストレージを用いたクラスターシステム、さらにライブラリやコンパイラ、ジョブスケジューラなどの運用ツールの提供構築から運用支援まで、仕事や研究を前に進めるための手段をオンプレミスやレンタル、クラウドなどあらゆる形態で総合的に提供するAIとビジュアライゼーションのソリューションプロバイダです。NVIDIA社の「NPN（NVIDIA Partner Network）」においてエリートパートナーとして活動しています。
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