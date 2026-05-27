コミュニティ＝わたしのお城『「わたしのお城」のつくり方』著者中窪利衣が、キンドル電子書籍で配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350508/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年５月２１日に『「わたしのお城」のつくり方』著者中窪利衣が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『「わたしのお城」のつくり方』著者中窪利衣
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/43rAc62
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4uDqKIM
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409700
「コミュニティ＝わたしのお城」
つくって、整えて、強化して…
愛情を注ぎ、やさしさで満たして、最高のお城に!
「また、人が離れていった」
なぜかいつも、そこで終わる。
がんばっているのに、関係が続かない。
信頼していた人ほど、いつのまにか遠くなる。
ＳＮＳでつながっても、どこか孤独。
これは、あなたの魅力が足りないからではありません。
「関係が自然と育つ場所」の設計を、知らなかっただけです。
【こんな方におすすめです】
人間関係に疲れやすく、自分を責めてしまいがちな人
ＳＮＳやビジネスでつながりはあるのに、孤独を感じている人
信頼できる仲間や居場所を、自分の手でつくりたい人
「お城」とは、あなたがあなたらしくいられる人間関係と環境のこと。
職場でも、家族でも、SNSでも--
あなたが時間を共有するすべての関係が、あなたのお城をつくっています。
そしてお城は、誰かに与えてもらうものでも、才能がある人だけに許されるものでもない。
「整え方」さえ知れば、誰でも、自分の手でつくれるのです。
著者は、かつて人間関係に疲れ果て
「もう誰とも関わりたくない」と、月収６万円の板金工場で働いていた。
その経験から気づいたのは、「すべては人だ」という一つの確信。
そこを起点に、SNSを活かしたビジネスプロデュースとコミュニティづくりへ転身。
現在、自身が運営するコミュニティの継続率は８０%以上。
約１万件のＳＮＳ・ビジネス相談に関わってきた。
本書は、
その著者が初めて言語化する「人が自然と集まり、離れない場所の設計図」です。
【この本で得られること】
人間関係が驚くほど楽になる考え方
「この人と関わったら未来が変わる」と感じさせる会話の順番
無理に好かれなくても、自然と信頼が生まれるコミュニケーション
信頼できる人たちと、心地よい関係を長く育てる方法
「妄想ノート」を使って、願っていた未来を具体的に引き寄せる習慣
自分を好きになる秘訣と、ビジネスもプライベートも自然に動き出す仕組み
うまくいっている人が特別なのではない。
「お城の整え方」を知っているだけ。
どんなお城をつくるか、自分で決めていいのです。
「ここが好き」と言える場所を、あなたの手で。
■目次
・はじめに
●第１章 お城を「つくる」
「この人と関わったら、自分の未来はよくなるか？」
――あなたのお城の「入口」に必要なもの
★自分をアピールする前に
★「相手は何が欲しいの？」
★自分のできることは〝すべて〟伝える
★人は〝確信のある言葉〟に心を動かされる
★アドバイスをもらったら、その成果は必ず報告する
★信頼関係ができた相手と、自分の「これから」を共有する
●第２章 お城を「守る」
お城は何より、安心・安全でなければならない
――やさしさと厳しさが「空気」を養う
★「場の空気」は声がつくる
★「甘える」は最強の信頼関係スキル
★ベースは敬語。でも時折……
★「好きだから」で決めていい
★「偽りの自分」では自分が疲れ、相手にも不誠実
★出しゃばらない。でも、本気のときは逃げない
●第３章 お城を「整える」
ただ集まる場所ではなく、未来を語れる場所に
――だから「雑談が大切」と言えるワケ
★この言い方、相手にどう届くかな？
★「未来の自分の服」を着よう
★試されるのは「ディレクション力」
★コミュニティでの「役割」はあとからつくられる
★自分がクリーンでないと人が離れる
●第４章 お城を「強化する」
お城の中（コミュニティ）では〝集客〟しないで
――メンバーの結束力を強くする秘訣
★「信頼できるメンバー」をどうつくるか
★あなたの魅力は、他人の口から広がる
★コミュニティは「Give」と「Thanks」で回る
★人間関係のトラブルを起こさないコツ
★「ぶりっこ宣言」で同性からの嫉妬ゼロ
●第５章 お城を「育てる」
「妄想」が自分とチームをおもしろくする
――〝夜の言語化〟が現実を変えていく
★妄想しないと現実にはなり得ない
★未来を妄想できない人は過去から入る
★「思考の整理」は必要不可欠
★未来を動かす「寝る前の妄想ノート」
★違和感を覚えたら未来を更新しよう
★願望の成就は〝負荷スイッチ〟で加速させる
●第６章 お城を「魅せる」
モテる城主は〝ここ〟が違う
――「自分を知っている人」ほど好かれる
★疲れませんか？ 全然！
★人は案外、自分のことはわからない
★「似合う」を知ると、努力はいらなくなる
★なぜ、モテる人ほど振られるのか？
★「わたしはモテない」は大間違い
★生きやすさは〝自分発〟でつくろう
●第７章 お城を「安定させる」
驚くほど、すごしやすくなる魔法のルール
――結局、自分を守ったほうがうまくいく
★誰もがわかる、共感できるルールを３つまで
★ルール１ 感謝を忘れない、必ず伝える
★ルール２ 「やる」と決めたことはやる
★ルール３ ネガティブな感情は、できるだけ封印する
★どうしても封印できない……ネガティブに浸ってＯＫ
★目標は「ビッグ」と「スモール」でバランスを保つ
・おわりに 「モテる」は最強のビジネスツールである
・読者特典
■著者 中窪利衣（なかくぼ・りえ）
和歌山県出身。コミュニティクリエイター／コミュニケーションスタイリスト。
「もう、誰とも関わりたくない」それが本音だった。
シングルマザーになり、人間関係に疲れ果てたわたしが選んだのは、月収6万円の板金工場。
流れ作業なら誰かに気を遣わなくていい。傷つかなくていい。そう思っていた。
でも、そこで気づいた。
人とつながれないことこそが、人生の可能性を狭めていたことに。
「どんな環境にいるか」ではなく、「誰と関わるか」で人生は変わる。
その実感が、すべての原点になった。
職業訓練校に通いながら、これからの生き方を考え続ける中で、ひとつの答えにたどり着いた。
【すべては人】
その確信を軸にビジネスプロデュースとコミュニティづくりを始めると、少しずつ人とのつながりが広がっていった。
コミュニティの継続率は80%以上。
立ち上げ1ヶ月で250名が参加し、2ヶ月で総フォロワー139万人規模のプロジェクトへ。
年商更新・最高月商を達成する女性起業家を多数輩出してきた。
化粧品メーカーとの共同プロジェクトから生まれた商品は、全国のイオンで販売されている。
これはすべて、特別な才能があったからではない。そのすべてを通じて学んだのは、ひとつのことだけ。
「人はスキルではなく、人間関係で選ばれる」
現在は「人間関係こそが、人生とビジネスを動かす」を信念に、
企業研修・講演・スクールを通じて、信頼され選ばれる人間関係のつくり方を伝えている。
本書はその集大成。
■『「わたしのお城」のつくり方』著者中窪利衣
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/43rAc62
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─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
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三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年５月２１日に『「わたしのお城」のつくり方』著者中窪利衣が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『「わたしのお城」のつくり方』著者中窪利衣
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/43rAc62
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4uDqKIM
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409700
つくって、整えて、強化して…
愛情を注ぎ、やさしさで満たして、最高のお城に!
「また、人が離れていった」
なぜかいつも、そこで終わる。
がんばっているのに、関係が続かない。
信頼していた人ほど、いつのまにか遠くなる。
ＳＮＳでつながっても、どこか孤独。
これは、あなたの魅力が足りないからではありません。
「関係が自然と育つ場所」の設計を、知らなかっただけです。
【こんな方におすすめです】
人間関係に疲れやすく、自分を責めてしまいがちな人
ＳＮＳやビジネスでつながりはあるのに、孤独を感じている人
信頼できる仲間や居場所を、自分の手でつくりたい人
「お城」とは、あなたがあなたらしくいられる人間関係と環境のこと。
職場でも、家族でも、SNSでも--
あなたが時間を共有するすべての関係が、あなたのお城をつくっています。
そしてお城は、誰かに与えてもらうものでも、才能がある人だけに許されるものでもない。
「整え方」さえ知れば、誰でも、自分の手でつくれるのです。
著者は、かつて人間関係に疲れ果て
「もう誰とも関わりたくない」と、月収６万円の板金工場で働いていた。
その経験から気づいたのは、「すべては人だ」という一つの確信。
そこを起点に、SNSを活かしたビジネスプロデュースとコミュニティづくりへ転身。
現在、自身が運営するコミュニティの継続率は８０%以上。
約１万件のＳＮＳ・ビジネス相談に関わってきた。
本書は、
その著者が初めて言語化する「人が自然と集まり、離れない場所の設計図」です。
【この本で得られること】
人間関係が驚くほど楽になる考え方
「この人と関わったら未来が変わる」と感じさせる会話の順番
無理に好かれなくても、自然と信頼が生まれるコミュニケーション
信頼できる人たちと、心地よい関係を長く育てる方法
「妄想ノート」を使って、願っていた未来を具体的に引き寄せる習慣
自分を好きになる秘訣と、ビジネスもプライベートも自然に動き出す仕組み
うまくいっている人が特別なのではない。
「お城の整え方」を知っているだけ。
どんなお城をつくるか、自分で決めていいのです。
「ここが好き」と言える場所を、あなたの手で。
■目次
・はじめに
●第１章 お城を「つくる」
「この人と関わったら、自分の未来はよくなるか？」
――あなたのお城の「入口」に必要なもの
★自分をアピールする前に
★「相手は何が欲しいの？」
★自分のできることは〝すべて〟伝える
★人は〝確信のある言葉〟に心を動かされる
★アドバイスをもらったら、その成果は必ず報告する
★信頼関係ができた相手と、自分の「これから」を共有する
●第２章 お城を「守る」
お城は何より、安心・安全でなければならない
――やさしさと厳しさが「空気」を養う
★「場の空気」は声がつくる
★「甘える」は最強の信頼関係スキル
★ベースは敬語。でも時折……
★「好きだから」で決めていい
★「偽りの自分」では自分が疲れ、相手にも不誠実
★出しゃばらない。でも、本気のときは逃げない
●第３章 お城を「整える」
ただ集まる場所ではなく、未来を語れる場所に
――だから「雑談が大切」と言えるワケ
★この言い方、相手にどう届くかな？
★「未来の自分の服」を着よう
★試されるのは「ディレクション力」
★コミュニティでの「役割」はあとからつくられる
★自分がクリーンでないと人が離れる
●第４章 お城を「強化する」
お城の中（コミュニティ）では〝集客〟しないで
――メンバーの結束力を強くする秘訣
★「信頼できるメンバー」をどうつくるか
★あなたの魅力は、他人の口から広がる
★コミュニティは「Give」と「Thanks」で回る
★人間関係のトラブルを起こさないコツ
★「ぶりっこ宣言」で同性からの嫉妬ゼロ
●第５章 お城を「育てる」
「妄想」が自分とチームをおもしろくする
――〝夜の言語化〟が現実を変えていく
★妄想しないと現実にはなり得ない
★未来を妄想できない人は過去から入る
★「思考の整理」は必要不可欠
★未来を動かす「寝る前の妄想ノート」
★違和感を覚えたら未来を更新しよう
★願望の成就は〝負荷スイッチ〟で加速させる
●第６章 お城を「魅せる」
モテる城主は〝ここ〟が違う
――「自分を知っている人」ほど好かれる
★疲れませんか？ 全然！
★人は案外、自分のことはわからない
★「似合う」を知ると、努力はいらなくなる
★なぜ、モテる人ほど振られるのか？
★「わたしはモテない」は大間違い
★生きやすさは〝自分発〟でつくろう
●第７章 お城を「安定させる」
驚くほど、すごしやすくなる魔法のルール
――結局、自分を守ったほうがうまくいく
★誰もがわかる、共感できるルールを３つまで
★ルール１ 感謝を忘れない、必ず伝える
★ルール２ 「やる」と決めたことはやる
★ルール３ ネガティブな感情は、できるだけ封印する
★どうしても封印できない……ネガティブに浸ってＯＫ
★目標は「ビッグ」と「スモール」でバランスを保つ
・おわりに 「モテる」は最強のビジネスツールである
・読者特典
■著者 中窪利衣（なかくぼ・りえ）
和歌山県出身。コミュニティクリエイター／コミュニケーションスタイリスト。
「もう、誰とも関わりたくない」それが本音だった。
シングルマザーになり、人間関係に疲れ果てたわたしが選んだのは、月収6万円の板金工場。
流れ作業なら誰かに気を遣わなくていい。傷つかなくていい。そう思っていた。
でも、そこで気づいた。
人とつながれないことこそが、人生の可能性を狭めていたことに。
「どんな環境にいるか」ではなく、「誰と関わるか」で人生は変わる。
その実感が、すべての原点になった。
職業訓練校に通いながら、これからの生き方を考え続ける中で、ひとつの答えにたどり着いた。
【すべては人】
その確信を軸にビジネスプロデュースとコミュニティづくりを始めると、少しずつ人とのつながりが広がっていった。
コミュニティの継続率は80%以上。
立ち上げ1ヶ月で250名が参加し、2ヶ月で総フォロワー139万人規模のプロジェクトへ。
年商更新・最高月商を達成する女性起業家を多数輩出してきた。
化粧品メーカーとの共同プロジェクトから生まれた商品は、全国のイオンで販売されている。
これはすべて、特別な才能があったからではない。そのすべてを通じて学んだのは、ひとつのことだけ。
「人はスキルではなく、人間関係で選ばれる」
現在は「人間関係こそが、人生とビジネスを動かす」を信念に、
企業研修・講演・スクールを通じて、信頼され選ばれる人間関係のつくり方を伝えている。
本書はその集大成。
■『「わたしのお城」のつくり方』著者中窪利衣
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/43rAc62
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・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409700
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