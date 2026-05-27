株式会社ニュートンは、金ごまと黒ごまをブレンドした新商品「黒胡麻麦茶の恵み」を、2026年6月よりAmazon.co.jpにて発売いたします。





シンプル素材のブレンド茶





「黒胡麻麦茶の恵み」は、金ごまの華やかな香りと、黒ごまの香ばしいコクを掛け合わせたブレンド麦茶です。ごま麦茶ならではの健康感はそのままに、毎日飲み続けやすい味わいを目指して開発しました。





金ごま系のお茶は、華やかな香りが魅力である一方、商品によっては酸味や独特のクセが気になることがあります。本商品では、金ごまに黒ごまを組み合わせることで、香ばしさとコクを加え、味全体をまろやかに整えました。





「体に良さそうだから我慢して飲む」のではなく、「香ばしくておいしいから続けたくなる」。そんな日常の一杯として、食事中や休憩時間、夜のリラックスタイムにも取り入れやすいブレンド茶です。





金ごまのクセと黒ごまのコク





■商品の特徴

1. 金ごまの香りと黒ごまのコクを両立

金ごまの華やかで上品な香りに、黒ごま由来の香ばしいコクを重ねました。ごま麦茶の個性を活かしながら、飲みやすさにも配慮した味わいです。





2. 原材料は大麦・金ごま・黒ごまのみ

原材料は、大麦、金ごま、黒ごまのシンプルな構成。香料・保存料・甘味料・着色料などを使わず、素材そのものの香ばしさを活かしています。





3. ノンカフェインで時間帯を選ばず飲みやすい

カフェインは検出されていません。毎日の食事中はもちろん、休憩時間や夜の一杯にも取り入れやすいブレンド茶です。





4. 抽出後のお茶として0kcal

500ccあたりの栄養成分表示において、抽出後のお茶としてエネルギー0kcal。すっきりと飲める毎日のブレンド茶です。





5. 52包入りの連包ティーバッグ仕様

内容量は260g、5g×52包入り。1包ずつ使いやすい連包ティーバッグ仕様で、日々の習慣に取り入れやすい設計です。ティーバッグには自然な色合いの無漂白素材を採用しています。





15の不使用

気になるポイントまとめました





■開発背景

近年、毎日の食生活に取り入れやすい健康感のあるお茶への関心が高まっています。一方で、健康感を重視したお茶の中には、味のクセが気になり、継続しにくいと感じられるものもあります。





「黒胡麻麦茶の恵み」は、そうした声に着目し、金ごまの香りに黒ごまのコクを重ねることで、香ばしく、飲みやすく、日常に取り入れやすい味わいを目指しました。





健康感だけでなく、おいしさまで考えたごま麦茶として、毎日無理なく続けられる一杯をお届けします。









■商品概要

商品名 ：黒胡麻麦茶の恵み

名称 ：混合茶

原材料名：大麦、金ごま、黒ごま

内容量 ：260g、5g×52包

発売時期：2026年6月予定

販売場所：Amazon.co.jp ※Amazon販売ページは発売日以降に公開予定

価格 ：オープン価格









■会社概要

会社名：株式会社ニュートン

所在地：〒732-0802 広島市南区大州4丁目12-24

代表者：代表取締役 中村 健一

設立 ：平成15年7月（創業48年）