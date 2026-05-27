東京都大田区に位置する蒲田西口商店街(Instagram：@kamata_west https://www.instagram.com/kamata_west 、フォロワー3,168人)は、商店街の魅力をより広く伝えることを目的とした新しい情報発信企画を本格的にスタートしました。

企画の開始を告知したInstagram Reelは公開後にいいね1,034件・コメント40件・シェア27件を記録し、地域内外から大きな反響を呼んでいます。





蒲田西口商店街 Instagramアカウント





https://www.instagram.com/reel/DX1LGEEJp2d/?igsh=MXhta2MxZHN5dWdjdw==









■ 企画始動の背景

蒲田西口商店街は、東京都大田区蒲田に位置する老舗商店街です。個性豊かな飲食店や専門店が軒を連ねるこのエリアは、地元住民に長年愛されてきた一方で、広域での認知度向上が課題でした。近年、消費者の情報収集行動がデジタルへと移行する中、地域に根差した店舗と若年層や遠方からの訪問客との接点創出が急務となっていました。





今回の企画は、SNSを積極的に活用することで、従来の地域密着の良さを保ちながら、若い世代や遠方の方々にも蒲田の魅力をより深く、広範囲に届けることを目指します。









■ 企画の主な内容

(1) 店舗紹介リール

商店街の飲食店・専門店を取材した動画を定期配信。天ぷら専門店など地域の名店を映像でリアルに紹介し、その店舗の歴史や店主の想いまで掘り下げて伝えることで、来街意欲を高めます。





(2) 街頭インタビュー企画

商店街を訪れる方々に「お気に入りのお店」「蒲田の好きなところ」をインタビュー。実際の来街者の生の声を通じて、商店街のリアルな魅力を発信します。これにより、親近感を高めるとともに、新規訪問者への道標とします。





(3) Discordコミュニティとの連携

蒲田を盛り上げる地域コミュニティ「デジタル蒲田民」のDiscordコミュニティとも連携し、蒲田が好きな人が商店街のイベントのお手伝いなどに参加できる機会も作っています。店舗間・来街者間だけでなく、地域内での消費以外の交流も促していくことで、オンラインと実店舗を愛着でつなぐ双方向コミュニティの構築を目指します。





(4) 商店街の歴史・カルチャー発信

蒲田という街の歴史的・文化的背景をコンテンツ化。長年にわたり地域を支えてきた商店街の「物語」や、黒湯温泉、羽付き餃子といった地域独自の「カルチャー」を丁寧に発信していきます。









■ プロジェクト責任者コメント

「蒲田西口商店街は、長年にわたり地域の方々の生活に深く根差してまいりました。その中で培われた個性豊かな店舗の魅力は、私たちの誇りです。

しかし、情報収集のデジタル化が進む今、この魅力を広く、特に若い世代や遠方の方々へ届けることが急務だと感じていました。

今回の『地域密着型SNS情報発信プロジェクト』は、伝統を大切にしながら、InstagramやDiscordといった新しい接点を積極的に活用し、オンラインと実店舗がシームレスに繋がる『双方向のコミュニティ』を創造していく挑戦です。

この企画を通じて、来街者の皆様と店舗がリアルタイムで交流し、商店街の『物語』を共に紡いでいくことを心から楽しみにしています。今後の発信にご期待ください。」









■ 蒲田西口商店街について

東京都大田区蒲田の西口エリアに位置する商店街。地域住民のみならず遠方からの来訪者も多い。

●公式サイト ： https://www.24kamata.or.jp/

●Instagram ： @kamata_west フォロワー3,168人

https://www.instagram.com/kamata_west

●紹介リール ： https://www.instagram.com/reel/DX1LGEEJp2d/

●デジタル蒲田民Discord： https://discord.gg/gnf5gPPP4N









■ 今後の展開

引き続きInstagram Reelsを週次ペースで更新するとともに、地域イベントとの連携やDiscordコミュニティの活性化を通じて、オンライン・オフライン双方での商店街コミュニティ形成を進めていきます。