株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）はジェーン・オースティン 著 パーカー敬子 翻訳『ノーサンガー僧院』https://www.asa21.com/book/b675771.html を2026年6月2日（火）に刊行いたします。

「200年経っても色褪せない」天才作家による人間ドラマの傑作

近代イギリス長編小説の頂点とうたわれるジェーン・オースティンの6作品のうち、初期に執筆されたもの（出版は著者の没後）。ゴシック小説の影響を受けた若い女性キャサリン・モーランドの成長物語で、文学に熱中する自身の姿を投影し現実との違いを描く。

書籍情報

タイトル：ノーサンガー僧院 著者：ジェーン・オースティン 翻訳：パーカー敬子 ページ数 : 264ページ ISBN ： 978-4-86667-834-4 価格 ： 2,200円(10%税込） 発行日 ： 2026年6月2日 書籍紹介ページ：https://www.asa21.com/book/b675771.html amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866678348/asapublcoltd-22/ 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18600939/?l-id=search-c-item-text-01

本書の構成

登場人物、全三十一章、訳者あとがき

翻訳者プロフィール

パーカー敬子（パーカーけいこ）

1957年東京女子大学文学部英米文学科卒業、カナダに渡る。1964年にトロント王立音楽院よりARCT（Associate of the Royal Conservatory of Toronto）の教師資格を得て、46年間音楽理論を主として教授。2016年に同音楽院より第一回Teacher of Distinction賞を受賞。1950年代後期よりジェーン・オースティン研究を始め、1981年にJane Austen Society of North America（JASNA）に入会。バンクーバー支部長を務め、2007年バンクーバー市で開催された年例会の委員長を務める。 1993年カナダ、バンクーバー市のUniversity of British Columbia大学院EnglishDepartmentより修士号を取得。1993年から2004年までShakespeare Societyof Vancouverの月刊Newsletterの副編集長。2015年より2022年まで英語圏最大のエッセイコンクールJASNA Essay Contestの審査員の一人。1998年よりバンクーバー近辺の日系シニアの為に「音楽の会」（コロナ禍で休会後、2024年に閉会）を、また2011年からは「ジェーン• オースティンを英語で読む会」を主催、現在に至る。 訳書にオースティン作の『エマ』、『説得』、『マンスフィールド荘園』（いずれも近代文藝社）、『誇りと偏見』、『理性と感性』（いずれもあさ出版）がある。

ジェーン・オースティン 翻訳シリーズ

好評既刊：『誇りと偏見』

著者：ジェーン・オースティン 翻訳：パーカー敬子 ページ数 : 416ページ ISBN ： 978-4-86667-202-1 価格 ： 2,200円(10%税込） 発行日 ： 2020年5月27日 書籍紹介ページ：http://www.asa21.com/book/b508494.html amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866672021/asapublcoltd-22/ 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/16277357/?l-id=search-c-item-text-01

好評既刊：『理性と感性』

著者：ジェーン・オースティン 翻訳：パーカー敬子 ページ数 : 416ページ ISBN ： 978-4-86667-676-0 価格 ： 2,200円(10%税込） 発行日 ： 2024年5月14日 書籍紹介ページ：https://www.asa21.com/book/b643078.html amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866676760/asapublcoltd-22/ 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/17812632/?l-id=search-c-item-text-01

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