医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年6月24日（水）、医療複合施設「i-Mall」内のISEIKAI lounge さくらテラス2階サロンで、無料の歯の健康相談を実施します。医誠会国際総合病院 歯科・矯正歯科 医長 森口 大輔 医師が、歯並び、虫歯、インプラント、入れ歯などに関する相談を受け付けます。歯科受診のきっかけづくりや、日常的なケアへの意識向上を通じて、全身の健康維持につなげることを目的とした取り組みです。

健康寿命への関心拡大と歯科受診機会

食事や会話などを支える歯の状態は、日常生活の質だけでなく、全身の健康にも関係しています。近年は、健康寿命との関連から口腔ケアへの関心も高まっており、定期的なチェックや早期対応の重要性が注目されています。 一方で、「どの診療を受診すればよいかわからない」「気になる症状があるが受診を迷っている」といった理由から、歯科受診につながっていないケースもあります。 本取り組みは、地域の皆さんが歯科医師へ直接話を聞ける機会として実施するものです。i-Mallにおける健康啓発活動の一環として、歯に関する悩みを身近に相談できる環境づくりを目指します。

歯科・矯正歯科 医長による専門対応

担当するのは、医誠会国際総合病院 歯科・矯正歯科 医長 森口 大輔 医師です。森口医師は、歯学博士、日本補綴歯科学会 専門医、日本顎関節学会 認定医、大阪大学 招聘教員などの資格・経歴を有しています。 当日は、虫歯、歯周病、歯並び（矯正治療）、歯の見た目（審美歯科）、ホワイトニング、インプラント、入れ歯、口臭のお悩みなど幅広い内容を受け付けます。治療方法に関する疑問や、日常生活の中で気になっている症状について、専門的な立場から説明します。 予約不要・参加無料で、会場ではマウスケア用品の無料配布も実施します。配布は先着順で、数に限りがあります。

開催概要

相談会名：無料歯科相談会 開催日：2026年6月24日（水）10：00 ～18：00 会 場：i-Mall（医誠会国際総合病院）SOUTH WING（南棟）ISEIKAI lounge さくらテラス 2Fサロン 担当医：医誠会国際総合病院 歯科・矯正歯科 医長 森口 大輔 先生 参加費：予約不要・相談無料 主催：医誠会国際総合病院 歯科・矯正歯科

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による