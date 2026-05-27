超音波診断装置EPIQ Elite／Affinitiシリーズに最新世代「Elevate Plus」誕生 “より心地よく、より上質に” 検査効率と診断支援の向上を支える新たな先進機能を搭載

超音波診断装置EPIQ Elite／Affinitiシリーズに最新世代「Elevate Plus」誕生 “より心地よく、より上質に” 検査効率と診断支援の向上を支える新たな先進機能を搭載