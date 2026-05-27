東洋英和女学院大学が5月30日・6月6日・13日に高校生のための連続講座「知的交流の拠点」第3回〜第5回を横浜校地で、宗教言語・スポーツ工学・ゲーム研究をテーマに開講 ― 参加者向け無料シャトルバス運行

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