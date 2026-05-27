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東洋英和女学院大学が5月30日・6月6日・13日に高校生のための連続講座「知的交流の拠点」第3回〜第5回を横浜校地で、宗教言語・スポーツ工学・ゲーム研究をテーマに開講 ― 参加者向け無料シャトルバス運行
東洋英和女学院大学（学長：藁谷友紀）は、高校生・受験生らを主な対象とした連続講座「知的交流の拠点 東洋英和女学院大学で学問の扉を開く」の第3回〜第5回を、5月30日（土）、6月6日（土）、6月13日（土）に横浜校地（横浜市緑区）で開講する。第3回は「PCとかじられたリンゴ？ アイコンって何？ ― メディアに潜む宗教言語、聖書の発見」、第4回は「パラリンピック支援そして『触察』教材の開発」、第5回は「『好き』を研究に変える ― ゲームの世界で学ぶ・つくる・働く」をテーマに、それぞれ第一線で活躍する研究者・実務家が講義を行う。各回とも15時開始。参加無料、対面・オンライン併用の事前申込制。横浜校地での開催にあわせて、無料シャトルバスも運行する。
東洋英和女学院大学では、高校生・受験生を主な対象に、連続講座「知的交流の拠点 東洋英和女学院大学で学問の扉を開く」を開催している。
この企画は、大学での学びが社会とどうつながっているのかを、同大の教員に加え、各分野の第一線で活躍する研究者や実務家がわかりやすく届けることを目的としたもの。幅広いテーマに触れながら、高校生・受験生が大学での学びと社会とのつながりを具体的に知り、自らの興味や進路の可能性を広げる機会としてもらうことを企図している。
今回案内する第3回〜第5回は、いずれも横浜市緑区三保町の横浜校地で開催。最寄駅と大学を結ぶ無料シャトルバスも運行し、高校生・受験生が参加しやすい環境を整える。
第3回は5月30日（土）に、慶應義塾大学総合政策学部の藁谷郁美教授を講師に迎え、「PCとかじられたリンゴ？ アイコンって何？ ― メディアに潜む宗教言語、聖書の発見」をテーマに開講。日常で使う「ことば」や、音楽、文学、絵画、演劇、映画、広告などに潜む宗教的シンボルやメタファを手がかりに、身近な表現の背景を読み解く。
第4回は6月6日（土）に、慶應義塾大学環境情報学部の仰木裕嗣教授（SFC研究所所長）が、「パラリンピック支援そして『触察』教材の開発」をテーマに講義を行う。パラ競技を支える機器開発や、視覚障がい者のための「触察」教材の研究を通して、工学が安全・安心を支えるあり方を紹介する。
第5回は6月13日（土）に開講。株式会社Cygames技術顧問、Cygames Research所長、株式会社Cygames AI Studio取締役CROを務める東京理科大学創域情報学部情報理工学科の倉林修一教授を迎え、「『好き』を研究に変える ― ゲームの世界で学ぶ・つくる・働く」をテーマとして行う。ゲームや物語、キャラクターへの関心を学びの入口として捉え、研究やものづくり、将来の仕事へとつながる道のりを、AI研究や開発の実例を交えて紹介する。
■連続講座「知的交流の拠点 東洋英和女学院大学で学問の扉を開く」第3〜5回 開催概要
【対 象】 高校生・受験生、その他関心のある人
【参加費】 無料
【形 式】 対面＋オンライン（リアルタイム配信）
【会 場】 東洋英和女学院大学 横浜校地（神奈川県横浜市緑区三保町32）
※無料シャトルバスを運行
【申 込】 事前申込制
・下記のフォーム（Googleフォーム）から申し込み
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKKYWrPYwMpeSxn8H0oM9V6Ack3YPxNOnLJVbk642Jy6LkQ/viewform
◎第3回「PCとかじられたリンゴ？ アイコンって何？ ― メディアに潜む宗教言語、聖書の発見」
【日 時】 2026年5月30日（土）15:00〜
【講 師】藁谷郁美氏（慶應義塾大学総合政策学部 教授）
◎第4回「パラリンピック支援そして『触察』教材の開発」
【日 時】2026年6月6日（土）15:00〜
【講 師】仰木裕嗣氏（慶應義塾大学環境情報学部 教授／慶應義塾大学SFC研究所 所長）
◎第5回「『好き』を研究に変える ― ゲームの世界で学ぶ・つくる・働く」
【日 時】2026年6月13日（土）15:00〜
【講 師】倉林修一氏（株式会社Cygames 技術顧問／Cygames Research所長／株式会社Cygames AI Studio取締役CRO／東京理科大学創域情報学部情報理工学科 教授）
（参考）
●知的交流の拠点 東洋英和女学院大学で学問の扉を開く（東洋英和女学院大学HP）
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/chitekikoryu.html
《今後の予定》
・第6回：6月20日（土） 六本木校地
「スケッチの楽しさ-芸術系にとどまらず理系・文系でも（仮）」
藪野健氏（日本藝術院会員／早稲田大学栄誉フェロー・名誉教授）
・第7回：7月4日（土） 六本木校地
「なぜニュースが必要なのか ―AI時代を生きる皆さんに伝える新聞の面⽩さ・⼤切さ―」
中村史郎氏（朝日新聞社会長／日本新聞協会会長）
・第8回：7月25日（土） 六本木校地
「駅から街へ、そして世界へ〜⽇本の価値を世界に届ける〜」
表輝幸氏（株式会社ルミネ代表取締役社長）
（関連記事）
・連続講座「知的交流の拠点 東洋英和女学院大学で学問の扉を開く」（高校生・受験生対象／全10回）がスタート ― 第1回は4月25日に「皆さんが貯めたお金はどこに向かう？ -金融経済教育1」を開講（2026.04.20）
https://www.u-presscenter.jp/article/124424
▼本件に関する問い合わせ先
東洋英和女学院大学
メール：koudai_pt@toyoeiwa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
この企画は、大学での学びが社会とどうつながっているのかを、同大の教員に加え、各分野の第一線で活躍する研究者や実務家がわかりやすく届けることを目的としたもの。幅広いテーマに触れながら、高校生・受験生が大学での学びと社会とのつながりを具体的に知り、自らの興味や進路の可能性を広げる機会としてもらうことを企図している。
今回案内する第3回〜第5回は、いずれも横浜市緑区三保町の横浜校地で開催。最寄駅と大学を結ぶ無料シャトルバスも運行し、高校生・受験生が参加しやすい環境を整える。
第3回は5月30日（土）に、慶應義塾大学総合政策学部の藁谷郁美教授を講師に迎え、「PCとかじられたリンゴ？ アイコンって何？ ― メディアに潜む宗教言語、聖書の発見」をテーマに開講。日常で使う「ことば」や、音楽、文学、絵画、演劇、映画、広告などに潜む宗教的シンボルやメタファを手がかりに、身近な表現の背景を読み解く。
第4回は6月6日（土）に、慶應義塾大学環境情報学部の仰木裕嗣教授（SFC研究所所長）が、「パラリンピック支援そして『触察』教材の開発」をテーマに講義を行う。パラ競技を支える機器開発や、視覚障がい者のための「触察」教材の研究を通して、工学が安全・安心を支えるあり方を紹介する。
第5回は6月13日（土）に開講。株式会社Cygames技術顧問、Cygames Research所長、株式会社Cygames AI Studio取締役CROを務める東京理科大学創域情報学部情報理工学科の倉林修一教授を迎え、「『好き』を研究に変える ― ゲームの世界で学ぶ・つくる・働く」をテーマとして行う。ゲームや物語、キャラクターへの関心を学びの入口として捉え、研究やものづくり、将来の仕事へとつながる道のりを、AI研究や開発の実例を交えて紹介する。
■連続講座「知的交流の拠点 東洋英和女学院大学で学問の扉を開く」第3〜5回 開催概要
【対 象】 高校生・受験生、その他関心のある人
【参加費】 無料
【形 式】 対面＋オンライン（リアルタイム配信）
【会 場】 東洋英和女学院大学 横浜校地（神奈川県横浜市緑区三保町32）
※無料シャトルバスを運行
【申 込】 事前申込制
・下記のフォーム（Googleフォーム）から申し込み
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKKYWrPYwMpeSxn8H0oM9V6Ack3YPxNOnLJVbk642Jy6LkQ/viewform
◎第3回「PCとかじられたリンゴ？ アイコンって何？ ― メディアに潜む宗教言語、聖書の発見」
【日 時】 2026年5月30日（土）15:00〜
【講 師】藁谷郁美氏（慶應義塾大学総合政策学部 教授）
◎第4回「パラリンピック支援そして『触察』教材の開発」
【日 時】2026年6月6日（土）15:00〜
【講 師】仰木裕嗣氏（慶應義塾大学環境情報学部 教授／慶應義塾大学SFC研究所 所長）
◎第5回「『好き』を研究に変える ― ゲームの世界で学ぶ・つくる・働く」
【日 時】2026年6月13日（土）15:00〜
【講 師】倉林修一氏（株式会社Cygames 技術顧問／Cygames Research所長／株式会社Cygames AI Studio取締役CRO／東京理科大学創域情報学部情報理工学科 教授）
（参考）
●知的交流の拠点 東洋英和女学院大学で学問の扉を開く（東洋英和女学院大学HP）
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/chitekikoryu.html
《今後の予定》
・第6回：6月20日（土） 六本木校地
「スケッチの楽しさ-芸術系にとどまらず理系・文系でも（仮）」
藪野健氏（日本藝術院会員／早稲田大学栄誉フェロー・名誉教授）
・第7回：7月4日（土） 六本木校地
「なぜニュースが必要なのか ―AI時代を生きる皆さんに伝える新聞の面⽩さ・⼤切さ―」
中村史郎氏（朝日新聞社会長／日本新聞協会会長）
・第8回：7月25日（土） 六本木校地
「駅から街へ、そして世界へ〜⽇本の価値を世界に届ける〜」
表輝幸氏（株式会社ルミネ代表取締役社長）
（関連記事）
・連続講座「知的交流の拠点 東洋英和女学院大学で学問の扉を開く」（高校生・受験生対象／全10回）がスタート ― 第1回は4月25日に「皆さんが貯めたお金はどこに向かう？ -金融経済教育1」を開講（2026.04.20）
https://www.u-presscenter.jp/article/124424
▼本件に関する問い合わせ先
東洋英和女学院大学
メール：koudai_pt@toyoeiwa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/