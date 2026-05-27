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【京都産業大学神山天文台】世界的天文学者・渡部潤一氏（元・国立天文台副台長）の本学神山宇宙科学研究所長就任記念講演会を開催
京都産業大学（京都市北区/学長：在間敬子）は、2026年4月25日、キャンパスプラザ京都において、京都産業大学 特別客員教授・神山宇宙科学研究所長に就任した渡部 潤一氏による就任記念講演会を開催しました。会場には200人を超える来場者が訪れ、恒星間天体や太陽系小天体などに関する最新の研究成果が紹介され、天文学に対する人々の関心の高さがうかがえる機会となりました。
本講演会は、国立天文台において長年にわたり太陽系小天体研究をけん引してきた渡部 潤一氏が、2026年4月1日付けで京都産業大学 神山宇宙科学研究所長に就任したことを記念して開催したものです。
講演では「宇宙の放浪者を追え！―見えてきた恒星間天体―」と題し、観測技術の進展により太陽系の理解が広がる一方で、未解明の領域が多く残されている現状が紹介されました。また、太陽系外縁部に位置するカイパーベルト天体※の観測が進んでいることなど、最新の研究動向についても解説がありました。
さらに、近年発見が相次いでいる恒星間天体については、「生きている間に見つかるとは思っていなかった」との言葉とともに、その研究意義が語られました。恒星間天体は太陽系以外の恒星系で形成された天体であり、他の惑星系の成り立ちや物質的特徴を探る上で重要な研究対象です。神山宇宙科学研究所においても観測研究が進められており、今後の展開が期待されています。
また、渡部所長が提唱している「星空浴」についても紹介され、「夜空を見上げるだけで心が癒やされ、誰でもどこでも楽しめる“星空を浴びるように味わう時間”」として、その魅力が伝えられました。
講演後には、前所長の河北 秀世教授（理学部）との対談も実施しました。2026年春に明るくなると期待され話題となったMAPS彗星を題材に、彗星の崩壊や太陽接近による変化、過去に分裂した事例などについて議論が展開されました。彗星の明るさ予測の難しさや未解明の課題にも言及され、今後も共同研究を通じて理解を深めていく考えが示されました。
当日の会場は終始活気に包まれ、講演後には多くの来場者が質問の列を作るなど、関心の高さがうかがえました。参加者からは「観測技術の進展により太陽系の広がりが実感できた」「専門知識がなくても楽しめた」「京都での今後の活躍が楽しみ」といった声が寄せられました。
※カイパーベルト天体：
海王星の外側、太陽系外縁部に広がる領域「カイパーベルト」に存在する小天体の総称。彗星や原始的な天体の起源を探る上で重要な研究対象とされている。
＜関連リンク＞
・渡部潤一氏 神山宇宙科学研究所 所長就任記念講演会を開催しました（2026年4月25日）
https://www.kyoto-su.ac.jp/news/news-002848.html
・京都産業大学 神山天文台
https://www.kyoto-su.ac.jp/observatory/index.html
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
講演では「宇宙の放浪者を追え！―見えてきた恒星間天体―」と題し、観測技術の進展により太陽系の理解が広がる一方で、未解明の領域が多く残されている現状が紹介されました。また、太陽系外縁部に位置するカイパーベルト天体※の観測が進んでいることなど、最新の研究動向についても解説がありました。
さらに、近年発見が相次いでいる恒星間天体については、「生きている間に見つかるとは思っていなかった」との言葉とともに、その研究意義が語られました。恒星間天体は太陽系以外の恒星系で形成された天体であり、他の惑星系の成り立ちや物質的特徴を探る上で重要な研究対象です。神山宇宙科学研究所においても観測研究が進められており、今後の展開が期待されています。
また、渡部所長が提唱している「星空浴」についても紹介され、「夜空を見上げるだけで心が癒やされ、誰でもどこでも楽しめる“星空を浴びるように味わう時間”」として、その魅力が伝えられました。
講演後には、前所長の河北 秀世教授（理学部）との対談も実施しました。2026年春に明るくなると期待され話題となったMAPS彗星を題材に、彗星の崩壊や太陽接近による変化、過去に分裂した事例などについて議論が展開されました。彗星の明るさ予測の難しさや未解明の課題にも言及され、今後も共同研究を通じて理解を深めていく考えが示されました。
当日の会場は終始活気に包まれ、講演後には多くの来場者が質問の列を作るなど、関心の高さがうかがえました。参加者からは「観測技術の進展により太陽系の広がりが実感できた」「専門知識がなくても楽しめた」「京都での今後の活躍が楽しみ」といった声が寄せられました。
※カイパーベルト天体：
海王星の外側、太陽系外縁部に広がる領域「カイパーベルト」に存在する小天体の総称。彗星や原始的な天体の起源を探る上で重要な研究対象とされている。
＜関連リンク＞
・渡部潤一氏 神山宇宙科学研究所 所長就任記念講演会を開催しました（2026年4月25日）
https://www.kyoto-su.ac.jp/news/news-002848.html
・京都産業大学 神山天文台
https://www.kyoto-su.ac.jp/observatory/index.html
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/