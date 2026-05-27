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【金城学院大学】White Wallが「CENTRAIR SKY MARCHING FESTIVAL」に出演
2025年5月24日(日)、金城学院大学のバトントワリングのサークル「White Wall」が中部国際空港で開催されたセントレア スカイ マーチング フェスティバルに参加いたしました。
当日は素晴らしい青空のもと、スカイデッキでのパレードや屋内でのフロアショーを披露。会場に居合わせた多くの観客の皆様からたくさんの手拍子をいただき、明るく楽しいステージをお届けすることができました。
先輩方の指導のもと、全員で練習を重ねて迎えた本番。観客席からの温かい拍手は、部員全員にとって忘れられない幸せな経験となりました。
応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。これからも感謝の気持ちを胸に、日々成長できるよう練習に励んでまいります！
▼本件に関する問い合わせ先
学生支援部 学生生活センター
TEL：052-798-0180
メール：gakuseik@kinjo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
当日は素晴らしい青空のもと、スカイデッキでのパレードや屋内でのフロアショーを披露。会場に居合わせた多くの観客の皆様からたくさんの手拍子をいただき、明るく楽しいステージをお届けすることができました。
応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。これからも感謝の気持ちを胸に、日々成長できるよう練習に励んでまいります！
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学生支援部 学生生活センター
TEL：052-798-0180
メール：gakuseik@kinjo-u.ac.jp
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