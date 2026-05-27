アイスマイリー、6/17（水）から3日間、第25回 総務・人事・経理Week【東京】内、「第17回 働き方改革EXPO【東京】」にブース出展
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国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年6月17日（水）～6月19日（金）に東京ビッグサイトにて開催の第25回 総務・人事・経理Week【東京】内、「第17回 働き方改革EXPO【東京】」にブースを出展します。
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
詳細・無料お申込みはこちら
＝＝＝〉https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1672000260976363-AAV
AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
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出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
職種・部署別AIサービスカオスマップを無償提供
近年、生成AIをはじめとしたAI技術の進展により、企業における業務の在り方は大きく変化しています。営業活動の高度化やマーケティングの最適化、バックオフィス業務の効率化、システム開発の自動化など、AIの活用用途は日々拡大しています。
また、AI導入は単一部門にとどまらず、全社的なDX推進の一環として検討されるケースが増えており、部署ごとの最適解を俯瞰的に把握することの重要性が高まっています。そこで、企業の主要部門を大きく4つのカテゴリに分類し、導入検討をスムーズに進めるためのカオスマップとして整理いたしました。
職種・部署別AIサービスカオスマップは、営業・カスタマーサポート、マーケティング・企画、人事・総務・法務、情報システム・開発の部門ごとに、業務効率化に活用いただけるAIサービスを分類。業務の自動化や属人化の解消など、各部門が抱える課題に対して最適なソリューションを一目で把握できる構成となっており、業務上の課題に応じたAIサービスの比較・検討資料としてお役立ていただけます。
その他「バックオフィス向け」や「チャットボット」「予測AI」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「小間番号：S29-6（働き方改革EXPO）」へお立ち寄りください。
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展示会概要
総務・人事・経理Weekは、DXから働く場改革など幅広い課題を解決するためのバックオフィス・経営者向け展示会です。バックオフィスに特化した9つの構成展示会があり、バックオフィス向けの幅広い製品・サービスが一堂に集結。最新トレンドや事例が学べるセミナー・交流イベントも同時開催いたします。
中でも働き方改革 EXPOは生産性向上やオフィス業務のDXを支援する製品・サービスが集まり、働き方改革の推進につながる展示会です。
・名称：第25回 総務・人事・経理Week【東京】
・会期：2026年6月17日（水）～6月19日（金） 10:00 ～ 18:00（最終日のみ17：00終了）
・会場：東京ビッグサイト
・主催：RX Japan 合同会社
・公式サイト：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html
・AIポータルメディア「AIsmiley」小間番号：「S29-6」（働き方改革EXPO）
入場方法
入場方法下記「詳細、無料お申し込みはこちら」より、来場者登録いただけましたら、ご登録完了後展示会場への入場用バッジが発行されます。手順に従ってご登録をお願いいたします。
詳細・無料お申込みはこちら
＝＝＝〉https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1672000260976363-AAV
AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。
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URL：https://aismiley.co.jp/
・AIとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/
・AIエージェントとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/
・RAG（検索拡張生成）とは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-rag/
・生成AIとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/
アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社アイスマイリー
担当：AIsmiley編集部
TEL：03-6452-4750
Email：media@aismiley.co.jp
配信元企業：株式会社アイスマイリー
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年6月17日（水）～6月19日（金）に東京ビッグサイトにて開催の第25回 総務・人事・経理Week【東京】内、「第17回 働き方改革EXPO【東京】」にブースを出展します。
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
詳細・無料お申込みはこちら
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AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
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出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
職種・部署別AIサービスカオスマップを無償提供
近年、生成AIをはじめとしたAI技術の進展により、企業における業務の在り方は大きく変化しています。営業活動の高度化やマーケティングの最適化、バックオフィス業務の効率化、システム開発の自動化など、AIの活用用途は日々拡大しています。
また、AI導入は単一部門にとどまらず、全社的なDX推進の一環として検討されるケースが増えており、部署ごとの最適解を俯瞰的に把握することの重要性が高まっています。そこで、企業の主要部門を大きく4つのカテゴリに分類し、導入検討をスムーズに進めるためのカオスマップとして整理いたしました。
職種・部署別AIサービスカオスマップは、営業・カスタマーサポート、マーケティング・企画、人事・総務・法務、情報システム・開発の部門ごとに、業務効率化に活用いただけるAIサービスを分類。業務の自動化や属人化の解消など、各部門が抱える課題に対して最適なソリューションを一目で把握できる構成となっており、業務上の課題に応じたAIサービスの比較・検討資料としてお役立ていただけます。
その他「バックオフィス向け」や「チャットボット」「予測AI」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「小間番号：S29-6（働き方改革EXPO）」へお立ち寄りください。
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展示会概要
総務・人事・経理Weekは、DXから働く場改革など幅広い課題を解決するためのバックオフィス・経営者向け展示会です。バックオフィスに特化した9つの構成展示会があり、バックオフィス向けの幅広い製品・サービスが一堂に集結。最新トレンドや事例が学べるセミナー・交流イベントも同時開催いたします。
中でも働き方改革 EXPOは生産性向上やオフィス業務のDXを支援する製品・サービスが集まり、働き方改革の推進につながる展示会です。
・名称：第25回 総務・人事・経理Week【東京】
・会期：2026年6月17日（水）～6月19日（金） 10:00 ～ 18:00（最終日のみ17：00終了）
・会場：東京ビッグサイト
・主催：RX Japan 合同会社
・公式サイト：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html
・AIポータルメディア「AIsmiley」小間番号：「S29-6」（働き方改革EXPO）
入場方法
入場方法下記「詳細、無料お申し込みはこちら」より、来場者登録いただけましたら、ご登録完了後展示会場への入場用バッジが発行されます。手順に従ってご登録をお願いいたします。
詳細・無料お申込みはこちら
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AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350482/images/bodyimage4】
URL：https://aismiley.co.jp/
・AIとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/
・AIエージェントとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/
・RAG（検索拡張生成）とは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-rag/
・生成AIとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/
アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社アイスマイリー
担当：AIsmiley編集部
TEL：03-6452-4750
Email：media@aismiley.co.jp
配信元企業：株式会社アイスマイリー
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