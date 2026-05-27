神戸市東灘区で「おとなの出汁講座」を開催 創業65年の浪花昆布が天然真昆布の出汁文化を学ぶ体験を提供
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県神戸市東灘区の株式会社浪花昆布にて、「おとなの出汁講座 創業65年の浪花昆布が送る、奥深い出汁の旅」を通年で実施します。2026年6月10日（水）・6月24日（水）には「大阪・京都・関東の出汁飲み比べ編」を開催し、浪花昆布と連携して出汁文化を学ぶ体験を提供します。
本企画は、和食の基本である“出汁”を実際に飲み比べながら学ぶ体験型講座として実施します。北海道産天然真昆布を使用した一番出汁や合わせ出汁などの違いを体感し、工場・倉庫見学や調理体験を通して、日本食文化や食生活を見直すきっかけを提供します。健康志向や丁寧な暮らしへの関心が高まる中、神戸市東灘区の老舗昆布店で、日常に取り入れやすい出汁文化を体験できる企画です。
【イベント概要】
〈大阪・京都・関東の出汁飲み比べ編〉
日時：
2026年6月10日（水）11:00～14:00
2026年6月24日（水）11:00～14:00
場所： 株式会社浪花昆布
住所：〒658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町3丁目10-11
参加費用：5,000円（税込）
募集人数：10名
体験内容：
・天然真昆布を使用した出汁の飲み比べ
・浪花昆布の工場・倉庫見学
・出汁巻き、味噌汁、釜めしごはんなどの実食体験
予約申込：以下のURLよりご予約ください。
https://local-prime.com/event/kobe-naniwakonbu-dashi-workshop/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350566/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350566/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・創業65年の浪花昆布による、天然真昆布を使った本格的な出汁文化を学べる体験
・昆布出汁、合わせ出汁などを実際に飲み比べながら、味や旨みの違いを体感
・神戸市東灘区の工場・倉庫を見学し、昆布の加工や保管工程を学習
・出汁巻きや味噌汁づくりを通じて、日常の食卓に活かせる和食の基礎を習得
・月ごとにテーマが変わり、継続的に日本食文化への理解を深められる講座
【連携事業者の紹介】
株式会社浪花昆布は、兵庫県神戸市東灘区に本社を構える昆布専門事業者です。創業以来、北海道産天然真昆布を中心に取り扱い、昆布の選定や加工、出汁文化の継承に取り組んでいます。昆布製品の販売に加え、地域に根差した食文化発信にも力を入れており、日本食の基礎となる出汁文化を伝える役割を担います。神戸市東灘区から、和食文化の魅力を発信する地域事業者として活動しています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：新井
配信元企業：神姫バス株式会社
本企画は、和食の基本である“出汁”を実際に飲み比べながら学ぶ体験型講座として実施します。北海道産天然真昆布を使用した一番出汁や合わせ出汁などの違いを体感し、工場・倉庫見学や調理体験を通して、日本食文化や食生活を見直すきっかけを提供します。健康志向や丁寧な暮らしへの関心が高まる中、神戸市東灘区の老舗昆布店で、日常に取り入れやすい出汁文化を体験できる企画です。
【イベント概要】
〈大阪・京都・関東の出汁飲み比べ編〉
日時：
2026年6月10日（水）11:00～14:00
2026年6月24日（水）11:00～14:00
場所： 株式会社浪花昆布
住所：〒658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町3丁目10-11
参加費用：5,000円（税込）
募集人数：10名
体験内容：
・天然真昆布を使用した出汁の飲み比べ
・浪花昆布の工場・倉庫見学
・出汁巻き、味噌汁、釜めしごはんなどの実食体験
予約申込：以下のURLよりご予約ください。
https://local-prime.com/event/kobe-naniwakonbu-dashi-workshop/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350566/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350566/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・創業65年の浪花昆布による、天然真昆布を使った本格的な出汁文化を学べる体験
・昆布出汁、合わせ出汁などを実際に飲み比べながら、味や旨みの違いを体感
・神戸市東灘区の工場・倉庫を見学し、昆布の加工や保管工程を学習
・出汁巻きや味噌汁づくりを通じて、日常の食卓に活かせる和食の基礎を習得
・月ごとにテーマが変わり、継続的に日本食文化への理解を深められる講座
【連携事業者の紹介】
株式会社浪花昆布は、兵庫県神戸市東灘区に本社を構える昆布専門事業者です。創業以来、北海道産天然真昆布を中心に取り扱い、昆布の選定や加工、出汁文化の継承に取り組んでいます。昆布製品の販売に加え、地域に根差した食文化発信にも力を入れており、日本食の基礎となる出汁文化を伝える役割を担います。神戸市東灘区から、和食文化の魅力を発信する地域事業者として活動しています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：新井
配信元企業：神姫バス株式会社
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