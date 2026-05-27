VR表現の新たな地平を拓く。VRミュージカル wish ～clair de Lune～ クレール・ド・ルナに協賛します。
スマートデバイス・VR関連アクセサリーの企画・販売を行う株式会社ROOX（本社：東京都豊島区）は、2026年5月27日、メタバース内で活躍するショークリエイティブデュオ「まとまよ」が企画・制作する「VRミュージカル wish ～clair de Lune～ クレール・ド・ルナ」に協賛することを発表いたしました。
当社は昨年も同ユニットが主催する「VRミュージカル wish ～Generalprobe～」に協賛しましたが、本年も、VR空間における舞台芸術表現の可能性を追求する同シリーズの姿勢に深く共感し、協賛を継続いたします。
「VRミュージカルwish」シリーズ
VRミュージカル wishシリーズは、バーチャルシンガー・おはよう真夜中氏の楽曲と物語を軸に、VR空間ならではの舞台美術、身体表現、音楽、観客体験を融合させたミュージカル作品です。
2024年上演の「VRミュージカル wish」、同作品の前日譚にあたる2025年上演の「VRミュージカル wish ～Generalprobe～」では、回を追うごとに来場者が増える盛況ぶりで、その注目度の高さを示しました。
シリーズ最新作「clair de Lune」
「VRミュージカル wish clair de Lune～ クレール・ド・ルナ」は、wishシリーズの最新作として2026年に上演される公演です。前年度作品の「VRミュージカル wish ～Generalprobe～」に引き続き、脚本・演出にはyamagoo氏が就任、よりストーリーや各種パフォーマンスに磨きをかけた作品を目指します。
物語の舞台は2022年。コロナ禍により人々が分断されていた時代。VRという新しい世界で一人の歌手「おはよう真夜中」が誕生しようとしていました。かつて孤独だった少女が、仮想空間で仲間たちと出会い、歌の力によって自分自身を乗り越えていく姿を描きます。
これまでの作品は、おはよう真夜中氏の楽曲を中心とした構成でしたが、本作では、リアルミュージカルの分野でも活躍する作曲家・はるきねる氏を迎え、全曲書き下ろしによるストーリー性の高い本格的なミュージカル作品となっています。さらに、Wキャストでの公演で、厚みのある内容となることが期待されます。
協賛に加えて特別協賛も行います
「wish」シリーズは、VR空間における舞台芸術の可能性を実践的に切り拓く取り組みです。観客が同じ空間に集い、身体性をもったアバター表現、空間演出、音楽、物語を共有する体験は、従来の映像配信や舞台鑑賞とは異なる、VRならではの表現形式を示しています。
当社は、こうした表現活動がVR文化の裾野を広げ、より多くのユーザーがVRの魅力に触れる契機になると考え、その理念に賛同し、本公演を資金面から支援いたします。
また、これに加えて6月27日28日の2公演を特別協賛とし、その活動を支援します。
公演詳細
名称 ：VRミュージカル wish～clair de Lune～ クレール・ド・ルナ
企画／制作：ショークリエイティブデュオまとまよ
脚本／演出：yamagoo
舞台美術 ：天使まとい
総合監督 ：おはよう真夜中
作曲 ：はるきねる
入場料 ：無料
場所 ：cluster内ワールド
公演日 ：2026年 6/27・28、7/25・26、8/22・23、9/12・19
特別協賛 ：6/27・28上演分をスペシャルパートナーとして開催
開演時間 ：それぞれ 21:45開場 22:00開演
公式サイト：https://sites.google.com/view/wishcdl
参加・閲覧には、clusterアプリケーションをスマートフォン、PC、VRゴーグルなどにインストールのうえ、アカウントを作成する必要があります。
主な出演者・スタッフ
CAST：
おはよう真夜中
黒井ユウリ
POKKY
Hilogenome
きゃらめる
Lu-nyan
なめこ
むせん_じる
EnderYear ほか
STAFF：
脚本／演出：yamagoo
舞台美術：天使まとい
作曲：はるきねる
企画／制作：ショークリエイティブデュオまとまよ
音響：つゆあさぎ
音響補佐：HOMURA
音響環境構築：SUSABI
広報動画制作：至日レイ
グラフィックデザイン／技術サポート：みずほコリ
動画撮影／配信：nonoriん
警備：石灰
協力：Biosphere Oriented Society Systems
※clusterはクラスター株式会社の登録商標です。
※本イベントは株式会社ROOXが実施するものではありません。主催者が独自に開催・運営するものです。
※公演日時、イベントURL等の詳細は、主催者による正式発表をご確認ください。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ROOX（担当：水島）
電話：03-3565-6815
URL：https://roox.jp
株式会社ROOXについて
株式会社ROOXは、VRの未来を信じ、他の会社が手をつけないような「攻めた」製品の開発を通じて、ユーザーの皆様に、より快適な操作環境、より楽しく過ごせるアイテムをお届けすることをめざして精力的に活動する気鋭の集団です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350486/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350486/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ROOX
当社は昨年も同ユニットが主催する「VRミュージカル wish ～Generalprobe～」に協賛しましたが、本年も、VR空間における舞台芸術表現の可能性を追求する同シリーズの姿勢に深く共感し、協賛を継続いたします。
VRミュージカル wishシリーズは、バーチャルシンガー・おはよう真夜中氏の楽曲と物語を軸に、VR空間ならではの舞台美術、身体表現、音楽、観客体験を融合させたミュージカル作品です。
2024年上演の「VRミュージカル wish」、同作品の前日譚にあたる2025年上演の「VRミュージカル wish ～Generalprobe～」では、回を追うごとに来場者が増える盛況ぶりで、その注目度の高さを示しました。
シリーズ最新作「clair de Lune」
「VRミュージカル wish clair de Lune～ クレール・ド・ルナ」は、wishシリーズの最新作として2026年に上演される公演です。前年度作品の「VRミュージカル wish ～Generalprobe～」に引き続き、脚本・演出にはyamagoo氏が就任、よりストーリーや各種パフォーマンスに磨きをかけた作品を目指します。
物語の舞台は2022年。コロナ禍により人々が分断されていた時代。VRという新しい世界で一人の歌手「おはよう真夜中」が誕生しようとしていました。かつて孤独だった少女が、仮想空間で仲間たちと出会い、歌の力によって自分自身を乗り越えていく姿を描きます。
これまでの作品は、おはよう真夜中氏の楽曲を中心とした構成でしたが、本作では、リアルミュージカルの分野でも活躍する作曲家・はるきねる氏を迎え、全曲書き下ろしによるストーリー性の高い本格的なミュージカル作品となっています。さらに、Wキャストでの公演で、厚みのある内容となることが期待されます。
協賛に加えて特別協賛も行います
「wish」シリーズは、VR空間における舞台芸術の可能性を実践的に切り拓く取り組みです。観客が同じ空間に集い、身体性をもったアバター表現、空間演出、音楽、物語を共有する体験は、従来の映像配信や舞台鑑賞とは異なる、VRならではの表現形式を示しています。
当社は、こうした表現活動がVR文化の裾野を広げ、より多くのユーザーがVRの魅力に触れる契機になると考え、その理念に賛同し、本公演を資金面から支援いたします。
また、これに加えて6月27日28日の2公演を特別協賛とし、その活動を支援します。
公演詳細
名称 ：VRミュージカル wish～clair de Lune～ クレール・ド・ルナ
企画／制作：ショークリエイティブデュオまとまよ
脚本／演出：yamagoo
舞台美術 ：天使まとい
総合監督 ：おはよう真夜中
作曲 ：はるきねる
入場料 ：無料
場所 ：cluster内ワールド
公演日 ：2026年 6/27・28、7/25・26、8/22・23、9/12・19
特別協賛 ：6/27・28上演分をスペシャルパートナーとして開催
開演時間 ：それぞれ 21:45開場 22:00開演
公式サイト：https://sites.google.com/view/wishcdl
参加・閲覧には、clusterアプリケーションをスマートフォン、PC、VRゴーグルなどにインストールのうえ、アカウントを作成する必要があります。
主な出演者・スタッフ
CAST：
おはよう真夜中
黒井ユウリ
POKKY
Hilogenome
きゃらめる
Lu-nyan
なめこ
むせん_じる
EnderYear ほか
STAFF：
脚本／演出：yamagoo
舞台美術：天使まとい
作曲：はるきねる
企画／制作：ショークリエイティブデュオまとまよ
音響：つゆあさぎ
音響補佐：HOMURA
音響環境構築：SUSABI
広報動画制作：至日レイ
グラフィックデザイン／技術サポート：みずほコリ
動画撮影／配信：nonoriん
警備：石灰
協力：Biosphere Oriented Society Systems
※clusterはクラスター株式会社の登録商標です。
※本イベントは株式会社ROOXが実施するものではありません。主催者が独自に開催・運営するものです。
※公演日時、イベントURL等の詳細は、主催者による正式発表をご確認ください。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ROOX（担当：水島）
電話：03-3565-6815
URL：https://roox.jp
株式会社ROOXについて
株式会社ROOXは、VRの未来を信じ、他の会社が手をつけないような「攻めた」製品の開発を通じて、ユーザーの皆様に、より快適な操作環境、より楽しく過ごせるアイテムをお届けすることをめざして精力的に活動する気鋭の集団です。
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配信元企業：株式会社ROOX
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