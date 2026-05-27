世界の低損失MTフェルール市場分析：最新動向、成長機会、未来予測2026
低損失 MT フェルールは多心光ファイバ接続における鍵部品であり、高精度な製造プロセスと最適化された材料を活用して挿入損失と軸ずれを最小限に抑える。これらのフェルールは主に MPO/MTP コネクタに用いられ、高密度な光ファイバ接続を実現しつつ、信号伝送効率と接続安定性を大幅に向上させる。データセンター、高速通信ネットワークおよび高性能光伝送システムに広く活用される。
市場規模と今後5年予測:高速通信需要が高精度化を後押し
低損失MTフェルール市場は、光通信インフラの高度化を背景に、中期的な拡大基調にある。LP Information調査チームの「世界低損失MTフェルール市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/593754/low-loss-mt-ferrule) によれば、2025年の1.55億米ドルから2032年には3.08億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は10.9％になると予測されています。
この成長の中心にあるのは、高速光ネットワーク、5G/6G基地局、データセンター投資の継続である。多芯かつ高密度の光接続を安定して実現するには、単なる接続部品ではなく、挿入損失を低く抑えた高精度フェルールが不可欠になる。2025年の販売数量は44,996千個で、2032年には105,201千個まで増加する見通しとされており、数量面でも需要拡大が確認できる。
一方で、市場の伸びは数量増だけではない。SMタイプは2025年に売上ベースで約52.89%を占めており、より高い精度が求められる用途での採用が進んでいる。加えて、材料コストや加工精度の要求水準が高いことから、市場拡大は高付加価値化と一体で進む構造にある。
図. 低損失MTフェルール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350554/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350554/images/bodyimage2】
図. 世界の低損失MTフェルール市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア:上位企業が存在感を持つ競争構造
低損失MTフェルール市場の主要メーカーとしては、US Conec、Hakusan、Furukawa Electric、FSG、Chaozhou Three-Circle、Sumitomo、Nissin Kasei、T&S Communications、Dongguan Kaihang Technology、ACON OPTICS などが挙げられる。LP Informationのトップ企業研究センターによれば、2025年の上位5社シェアは約49.0%で、頭部企業が一定の存在感を持つ構図が見て取れる。
この水準から見ると、市場は極端な寡占ではないものの、完全な分散型でもない。高精度セラミック材料、端面研磨、挿入損失制御などで技術的な参入障壁があり、上位企業ほど品質安定性と量産対応力を強みにしやすい。一方で、用途別のカスタマイズや顧客対応、納期面では中堅企業にも競争余地が残る。
主要企業の動向
足元では、主要企業の競争軸が数量供給から高性能化へと移っている。US Conec、Hakusan、Furukawa Electric、Sumitomo などを含む主要企業群にとっては、低損失化、芯位置精度、端面品質の向上が顧客評価に直結しており、技術競争の中心は材料選定と加工精度の磨き込みにある。ここでの主題は、高精度化を通じた性能差別化である。
同時に、用途ごとの最適化も重要になっている。SMとMMでは求められる精度や用途が異なり、基地局、データセンター、民生機器、産業用途でも仕様条件が変わる。FSG、Chaozhou Three-Circle、Nissin Kasei、T&S Communications などを含む供給側にとっては、標準品の量産だけでなく、用途別の提案力とカスタマイズ対応が受注力を左右しやすい。
市場規模と今後5年予測:高速通信需要が高精度化を後押し
低損失MTフェルール市場は、光通信インフラの高度化を背景に、中期的な拡大基調にある。LP Information調査チームの「世界低損失MTフェルール市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/593754/low-loss-mt-ferrule) によれば、2025年の1.55億米ドルから2032年には3.08億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は10.9％になると予測されています。
この成長の中心にあるのは、高速光ネットワーク、5G/6G基地局、データセンター投資の継続である。多芯かつ高密度の光接続を安定して実現するには、単なる接続部品ではなく、挿入損失を低く抑えた高精度フェルールが不可欠になる。2025年の販売数量は44,996千個で、2032年には105,201千個まで増加する見通しとされており、数量面でも需要拡大が確認できる。
一方で、市場の伸びは数量増だけではない。SMタイプは2025年に売上ベースで約52.89%を占めており、より高い精度が求められる用途での採用が進んでいる。加えて、材料コストや加工精度の要求水準が高いことから、市場拡大は高付加価値化と一体で進む構造にある。
図. 低損失MTフェルール世界総市場規模
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図. 世界の低損失MTフェルール市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア:上位企業が存在感を持つ競争構造
低損失MTフェルール市場の主要メーカーとしては、US Conec、Hakusan、Furukawa Electric、FSG、Chaozhou Three-Circle、Sumitomo、Nissin Kasei、T&S Communications、Dongguan Kaihang Technology、ACON OPTICS などが挙げられる。LP Informationのトップ企業研究センターによれば、2025年の上位5社シェアは約49.0%で、頭部企業が一定の存在感を持つ構図が見て取れる。
この水準から見ると、市場は極端な寡占ではないものの、完全な分散型でもない。高精度セラミック材料、端面研磨、挿入損失制御などで技術的な参入障壁があり、上位企業ほど品質安定性と量産対応力を強みにしやすい。一方で、用途別のカスタマイズや顧客対応、納期面では中堅企業にも競争余地が残る。
主要企業の動向
足元では、主要企業の競争軸が数量供給から高性能化へと移っている。US Conec、Hakusan、Furukawa Electric、Sumitomo などを含む主要企業群にとっては、低損失化、芯位置精度、端面品質の向上が顧客評価に直結しており、技術競争の中心は材料選定と加工精度の磨き込みにある。ここでの主題は、高精度化を通じた性能差別化である。
同時に、用途ごとの最適化も重要になっている。SMとMMでは求められる精度や用途が異なり、基地局、データセンター、民生機器、産業用途でも仕様条件が変わる。FSG、Chaozhou Three-Circle、Nissin Kasei、T&S Communications などを含む供給側にとっては、標準品の量産だけでなく、用途別の提案力とカスタマイズ対応が受注力を左右しやすい。