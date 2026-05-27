公共衛生殺虫剤製品グローバル市場予測2026-2032：業界再編の兆候を捉える 主要企業シェア・新規参入リスク分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350571/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、「公共衛生殺虫剤製品の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
本レポートでは、公共衛生殺虫剤製品市場の市場分析を多角的に実施し、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングを包括的に解説。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細データに基づき、2021年から2032年までの成長予測を提示しています。定量的データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援する内容です。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1251406/public-hygienic-insecticide-products
世界の公共衛生殺虫剤製品市場の概要と需要拡大背景
公共衛生殺虫剤製品（Public Hygienic Insecticide Products）とは、人の健康を脅かす害虫（蚊、ハエ、ゴキブリ、ノミ、ダニ、トコジラミなど）の駆除・防除を目的として、病院、交通機関（空港、鉄道駅、バスターミナル）、学校、オフィスビル、商業施設、公共スペースなどの非農業環境で使用される殺虫剤です。農業用殺虫剤とは異なり、人体への影響リスクを最小限に抑えることが最優先されるため、より厳格な安全性評価と残留基準が適用されます。
近年、デング熱、ジカ熱、チクングニア熱などの蚊媒介感染症の世界的な拡大、新型コロナウイルス感染症後の衛生意識の高まり、そして気候変動による害虫の生息域拡大・活動期間長期化を背景に、公共衛生殺虫剤製品への需要は急速に拡大しています。また、殺虫剤耐性を持つ害虫（耐性ゴキブリ、耐性トコジラミなど）の出現も、新規作用機序を持つ製品の開発を促進しています。これらの要因から、本市場の業界の見通しは非常に明るく、2032年にかけて力強い成長が予測されています。
製品別市場分類 - 化学構造・作用機序による四区分
公共衛生殺虫剤製品は製品別に、Organophosphorus（有機リン系）、Neonicotinoids（ネオニコチノイド系）、Urethane（ウレタン系／カーバメート系）、Pyrethroids（ピレスロイド系）に分類されます。
ピレスロイド系：最大の市場セグメント。菊科植物に含まれる天然成分（ピレトリン）を化学的に改良した合成殺虫剤です。ヒトや哺乳類に対する急性毒性が比較的低く、蚊やハエなどの飛翔性害虫に対して優れた即効性（ノックダウン効果）を持ちます。家庭用殺虫剤（蚊取り線香、エアゾールスプレーなど）から業務用（空間噴霧、ULV処理）まで最も広く使用されています。ただし、耐性害虫の増加が課題です。
ネオニコチノイド系：昆虫の神経系に作用する殺虫剤。ピレスロイドに耐性を持つ害虫に対しても効果的であり、主にゴキブリ防除用の毒餌（ジェルベイト）や、シロアリ防除に使用されます。浸透移行性が高く、処理表面に長期間残留する特徴があります。ミツバチへの影響から農業用の使用規制が強化されていますが、公共衛生用途では引き続き重要な殺虫剤です。
有機リン系：古くから使用されている殺虫剤で、幅広い害虫に効果があります。神経剤に類似した作用機序を持ち、ヒトへの毒性が比較的高いため、近年は使用量が減少傾向にありますが、特定の耐性害虫や屋内残留処理（壁面処理）などで使用されることがあります。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、「公共衛生殺虫剤製品の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
本レポートでは、公共衛生殺虫剤製品市場の市場分析を多角的に実施し、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングを包括的に解説。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細データに基づき、2021年から2032年までの成長予測を提示しています。定量的データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援する内容です。
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世界の公共衛生殺虫剤製品市場の概要と需要拡大背景
公共衛生殺虫剤製品（Public Hygienic Insecticide Products）とは、人の健康を脅かす害虫（蚊、ハエ、ゴキブリ、ノミ、ダニ、トコジラミなど）の駆除・防除を目的として、病院、交通機関（空港、鉄道駅、バスターミナル）、学校、オフィスビル、商業施設、公共スペースなどの非農業環境で使用される殺虫剤です。農業用殺虫剤とは異なり、人体への影響リスクを最小限に抑えることが最優先されるため、より厳格な安全性評価と残留基準が適用されます。
近年、デング熱、ジカ熱、チクングニア熱などの蚊媒介感染症の世界的な拡大、新型コロナウイルス感染症後の衛生意識の高まり、そして気候変動による害虫の生息域拡大・活動期間長期化を背景に、公共衛生殺虫剤製品への需要は急速に拡大しています。また、殺虫剤耐性を持つ害虫（耐性ゴキブリ、耐性トコジラミなど）の出現も、新規作用機序を持つ製品の開発を促進しています。これらの要因から、本市場の業界の見通しは非常に明るく、2032年にかけて力強い成長が予測されています。
製品別市場分類 - 化学構造・作用機序による四区分
公共衛生殺虫剤製品は製品別に、Organophosphorus（有機リン系）、Neonicotinoids（ネオニコチノイド系）、Urethane（ウレタン系／カーバメート系）、Pyrethroids（ピレスロイド系）に分類されます。
ピレスロイド系：最大の市場セグメント。菊科植物に含まれる天然成分（ピレトリン）を化学的に改良した合成殺虫剤です。ヒトや哺乳類に対する急性毒性が比較的低く、蚊やハエなどの飛翔性害虫に対して優れた即効性（ノックダウン効果）を持ちます。家庭用殺虫剤（蚊取り線香、エアゾールスプレーなど）から業務用（空間噴霧、ULV処理）まで最も広く使用されています。ただし、耐性害虫の増加が課題です。
ネオニコチノイド系：昆虫の神経系に作用する殺虫剤。ピレスロイドに耐性を持つ害虫に対しても効果的であり、主にゴキブリ防除用の毒餌（ジェルベイト）や、シロアリ防除に使用されます。浸透移行性が高く、処理表面に長期間残留する特徴があります。ミツバチへの影響から農業用の使用規制が強化されていますが、公共衛生用途では引き続き重要な殺虫剤です。
有機リン系：古くから使用されている殺虫剤で、幅広い害虫に効果があります。神経剤に類似した作用機序を持ち、ヒトへの毒性が比較的高いため、近年は使用量が減少傾向にありますが、特定の耐性害虫や屋内残留処理（壁面処理）などで使用されることがあります。