バイク用カーボンファイバーホイール市場データ予測：2026年2241百万米ドル、2032年2590百万米ドル規模へ拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350570/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、「バイク用カーボンファイバーホイールの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
本レポートでは、バイク用カーボンファイバーホイール市場の市場分析を多角的に実施し、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングを包括的に解説。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細データに基づき、2021年から2032年までの成長予測を提示しています。定量的データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援する内容です。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1251399/bike-carbon-fiber-wheel
世界のバイク用カーボンファイバーホイール市場の概要と需要拡大背景
バイク用カーボンファイバーホイール（自転車用カーボンホイール）とは、リム、スポーク、ハブなどのホイール構成部品にカーボンファイバー強化プラスチック（CFRP）を採用した高性能ホイールです。従来のアルミニウム合金ホイールと比較して、大幅な軽量化（同強度で約30～50%軽量）、高い剛性、優れた空力性能を実現します。これらの特性は、加速性能、登坂性能、ハンドリング、そして長距離走行時の疲労軽減に直接寄与します。
環境意識の高まりと健康的なライフスタイルの人気拡大に伴い、サイクリングは日常生活におけるファッション性とフィットネスを兼ね備えた選択肢として徐々に定着しています。この市場トレンドの中で、カーボンファイバーホイールは、軽量・高強度・高性能部品への消費者需要を満たすものとして大きな注目を集めています。今後も健康志向と環境問題への関心の継続に伴い、バイク用カーボンファイバーホイール市場の業界の見通しは非常に明るく、2032年にかけて力強い成長が予測されています。
製品別市場分類 - ホイールサイズによる三区分
バイク用カーボンファイバーホイールは製品別に、Small Size（小径）、Medium Size（中径）、Large Size（大径）に分類されます。これは主にリム径（ホイールサイズ）を指し、自転車のタイプによって異なります。
小径サイズ：主にフォールディングバイク（折りたたみ自転車）、キッズバイク、一部のシクロクロスバイクやBMXで採用されるサイズ（20インチ、24インチなど）。コンパクトで取り回しが容易です。
中径サイズ：最大の市場セグメント。最も一般的なサイズである700C（ロードバイク）や29インチ（マウンテンバイク）などが含まれます。ロードバイクとマウンテンバイクで広く採用されており、市場の中心です。
大径サイズ：特定のトレックバイクやカスタムバイクなどで採用される、より大きなサイズ。市場シェアは小さいですが、ニッチな需要が存在します。
?展??として、 ディスクブレーキ対応のカーボンホイールが急速に普及しており、従来のリムブレーキ用ホイールからの移行が進んでいます。
用途別市場動向 - 自転車タイプによる五区分
用途別では、Road Bike（ロードバイク）、Mountain Bike（マウンテンバイク）、Cyclo-cross Bike（シクロクロスバイク）、Track Bike（トラックバイク）、Othersに区分されます。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、「バイク用カーボンファイバーホイールの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
本レポートでは、バイク用カーボンファイバーホイール市場の市場分析を多角的に実施し、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングを包括的に解説。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細データに基づき、2021年から2032年までの成長予測を提示しています。定量的データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援する内容です。
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世界のバイク用カーボンファイバーホイール市場の概要と需要拡大背景
バイク用カーボンファイバーホイール（自転車用カーボンホイール）とは、リム、スポーク、ハブなどのホイール構成部品にカーボンファイバー強化プラスチック（CFRP）を採用した高性能ホイールです。従来のアルミニウム合金ホイールと比較して、大幅な軽量化（同強度で約30～50%軽量）、高い剛性、優れた空力性能を実現します。これらの特性は、加速性能、登坂性能、ハンドリング、そして長距離走行時の疲労軽減に直接寄与します。
環境意識の高まりと健康的なライフスタイルの人気拡大に伴い、サイクリングは日常生活におけるファッション性とフィットネスを兼ね備えた選択肢として徐々に定着しています。この市場トレンドの中で、カーボンファイバーホイールは、軽量・高強度・高性能部品への消費者需要を満たすものとして大きな注目を集めています。今後も健康志向と環境問題への関心の継続に伴い、バイク用カーボンファイバーホイール市場の業界の見通しは非常に明るく、2032年にかけて力強い成長が予測されています。
製品別市場分類 - ホイールサイズによる三区分
バイク用カーボンファイバーホイールは製品別に、Small Size（小径）、Medium Size（中径）、Large Size（大径）に分類されます。これは主にリム径（ホイールサイズ）を指し、自転車のタイプによって異なります。
小径サイズ：主にフォールディングバイク（折りたたみ自転車）、キッズバイク、一部のシクロクロスバイクやBMXで採用されるサイズ（20インチ、24インチなど）。コンパクトで取り回しが容易です。
中径サイズ：最大の市場セグメント。最も一般的なサイズである700C（ロードバイク）や29インチ（マウンテンバイク）などが含まれます。ロードバイクとマウンテンバイクで広く採用されており、市場の中心です。
大径サイズ：特定のトレックバイクやカスタムバイクなどで採用される、より大きなサイズ。市場シェアは小さいですが、ニッチな需要が存在します。
?展??として、 ディスクブレーキ対応のカーボンホイールが急速に普及しており、従来のリムブレーキ用ホイールからの移行が進んでいます。
用途別市場動向 - 自転車タイプによる五区分
用途別では、Road Bike（ロードバイク）、Mountain Bike（マウンテンバイク）、Cyclo-cross Bike（シクロクロスバイク）、Track Bike（トラックバイク）、Othersに区分されます。