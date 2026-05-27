公益財団法人千葉交響楽団では、千葉交響楽団 第123回定期演奏会を2026年9月27日(日)に開催します。

ソリストには異例の若さでNHK交響楽団のコンサートマスターに就任した、若き孤高のヴァイオリニストの郷古廉(ごうこすなお)さんをお迎えします。今回は「山下一史のベートーヴェン」と題してここでしか聴けない「ベートーヴェン」の名曲を演奏します。ぜひお楽しみいただけますと幸いです。









■開催概要

【日時】2026年9月27日(日) 14：00開演

【場所】千葉県文化会館大ホール

【出演】

指揮 ：山下一史(千葉交響楽団音楽監督)

ヴァイオリン：郷古廉(NHK交響楽団第1コンサートマスター)





郷古廉 (C)Hisao Suzuki

山下一史 (C)ai ueda





【曲目】

●ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品61

ベートーヴェンが作曲した唯一のヴァイオリン協奏曲。その壮大なスケールと美しい旋律から、三大ヴァイオリン協奏曲のひとつに数えられる名曲です。





●ベートーヴェン：交響曲第3番変ホ長調作品55「英雄」

ベートーヴェンの交響曲の中でも特に重要な位置を占める作品。英雄的な力強さと深みのある表現が特徴で、演奏時間約50分の大作です。





【料金】

S席：5,000円/A席：4,000円/B席：3,000円(税込) 全席指定





【申込】

チケット発売日：2026年5月27日(水)10：00～

販売期間 ：2026年年5月27日(水)～2026年9月26日(土)





●(一般の方)千葉交響楽団一般販売購入サイト

https://piagettii.s2.e-get.jp/chibakyo/pt/

カンフェティTEL：050-3092-0051 (平日10:00～17:00)





●(会員の方)：千葉交響楽団／TEL：043-222-4231