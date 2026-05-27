株式会社福島中央テレビは、福島県いわき市出身のテレビプロデューサー佐久間宣行とアルコ＆ピース平子祐希が地元をめぐるバラエティ番組「サクマ＆ピース」シーズン6の制作を発表しました。2026年7月19日(日)から4週連続で放送します。





「サクマ＆ピース」シーズン6 ロケ写真





高校卒業後、福島を離れて活躍するテレビプロデューサーの佐久間宣行、アルコ＆ピースの平子祐希。

大人になったふたりが、福島を改めて見つめたら…。

福島には何もない？

いや、もしかしたら何でもあるのかもしれない…？

愛ある“地元いじり”をしながら、福島が誇る日本を代表するヒトやモノに出会い全国に広まるようにプロデュースする街ぶらバラエティ第6弾の制作が決定！

今回の舞台は福島県郡山市。全国に展開する外食チェーンの心臓部に潜入したり、日本一や世界一の達人たちも続々登場したり…これまで以上に波乱な展開の予感！？

本日(2026年5月27日)、ロケの途中に福島中央テレビに立ち寄り、情報番組「ゴジてれChu！」に乱入！生出演してシーズン6の放送を発表しました。









■「サクマ＆ピース」番組概要

福島県いわき市出身の佐久間宣行(テレビプロデューサー)と平子祐希(アルコ＆ピース)が、故郷が誇るヒトやモノを全国に広めるためにプロデュースするバラエティ番組。

2021年から始まり、シーズン5まで計20回放送。さらに、2026年3月には楢葉町を舞台にした番組初のゴールデン特番「サクマ＆ピース ゴールデンin楢葉町」を放送しました(福島県内)。そんな「サクピー」が今回、約4カ月ぶりに帰ってきます！





番組名 ： サクマ＆ピース シーズン6

放送日時 ： 2026年7月19日(日)～4週連続 13：00～13：30(予定)

放送地域 ： 福島県内

各話、放送終了直後より民放公式テレビポータルサイト

「TVer」で配信予定

出演 ： 佐久間宣行、平子祐希(アルコ＆ピース)

制作 ： 株式会社福島中央テレビ

番組WEBサイト： https://www.fct.co.jp/program_sp/sakuma_peace/

番組公式X ： @SakumaAndPeace

https://x.com/SakumaAndPeace