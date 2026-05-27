淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年と「ドラゴンクエスト アイランド」5周年を記念した、スライム色塗り体験新商品『スライム素焼きミニ』を、「ドラクエの日」である5月27日（水）よりスタートいたします。 『スライム素焼きミニ』は、アトラクションでも人気のスライム色塗り体験の新商品。通常のスライム素焼きよりも一回り小さくなった、“手乗りサイズ”のスライムに自由に色を塗って、自分だけのオリジナルスライムをつくることができます。自宅はもちろん、オフィスのデスクや車の中など、いつでも一緒にいれるコンパクトサイズのスライム。ニジゲンノモリの思い出に、家族や仲間とスライム色塗りを楽しもう！

■スライム色塗り体験新商品『スライム素焼きミニ』概要

開始日： 2026年5月27日（水） 場所： オノコガルド工房（「ドラゴンクエスト アイランド」オノコガルド城横） 料金： 1,400円（税込） ※通常のスライム色塗り体験は、1,800円（税込）ドラキー色塗り体験は、2,000円（税込） ※チケットはオノコガルド城受付にて販売しております。 内容： 通常のスライム素焼きよりも一回り小さい、“手乗りサイズ”のスライムに自由に色を塗って、自分だけのオリジナルスライムをつくるクラフト体験 営業時間： 10:00~18:00 所要時間： 約30分 HP： https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

2026年4月『ドラゴンクエスト アイランド』は新たなステージへ・・・ 2023年3月～2024年10月まで実施をしていた『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が新たなサブクエスト等を携え、2026年4月24日（金）よりスタートします。 本アトラクションは、「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探す物語（メインクエスト）に加えて、新サブクエスト「異国の王子とふしぎな石版」が登場。 過去人気だったサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」も復活し、追加の物語を楽しむことができる。 （https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

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