韓国プレミアム健康機能食品ブランド「エスターフォーミュラ」は、 「自分の家族にも安心して摂取できる製品をつくる」という理念のもとに誕生しました。 現代人に不足しがちな栄養素をエスターフォーミュラ独自の配合比で設計し、インナービューティーと健康の両面をサポートする製品を開発しています。 使用する原料はすべて、世界有数の原料メーカーから調達し、論文や試験成績書で安全性や品質のデータに基づき厳選したもののみにこだわっています。 韓国ではホームショッピングやオンラインを中心に長年愛されており、2023年の日本市場進出以降も、着実にファン層を広げながら信頼を構築しています。

このたび2026年5月29日(金)17:00から6月10日(水)23:59まで開催されるQoo10メガ割では、 期間中何度でも使えるスペシャルクーポンをご用意！さらに、人気インフルエンサーとの限定コラボや、お得な1＋1イベントなど、今だけの特別企画も盛りだくさんです。 気になっていたアイテムを試すチャンスにも、毎日頑張る自分へのご褒美にもぴったり。 エスターフォーミュラのインナービューティー習慣で、心まで満たされるようなキレイ時間を始めませんか？この特別なメガ割期間を、ぜひお見逃しなく！

【6月メガ割スペシャルイベント】 メガポ期間中に2,000円以上購入時、制限なしで使用可能な10％クーポンをプレゼント！ 何度でも使用可能なので、この機会にぜひお得にご利用ください！

【Qoo10メガ割限定「2026上半期BEST」】

①(酵母由来)グルタチオンダイレクト9X ②(酵母由来)GLTダイレクト ③(酵母由来)グルタチオンダイレクト5X ④ヨエスターエラスチンオリジナル7X 6月メガ割では、2026年上半期に人気を集めたエスターフォーミュラの注目アイテムを、特別価格でご用意いたしました。話題のグルタチオンフィルムは、主成分のグルタチオン（酵素エキス）に加え、ビタミンC・ビタミンE・ミルクシスルを贅沢に配合。毎日の透明感ケアや、健やかなコンディションづくりをサポートします。さらに、人気のエラスチンゼリーには、コラーゲン・ヒアルロン酸・エラスチンをバランスよく配合。うるおいとハリ感のある毎日を目指す、インナーケア習慣にぴったりの美容ゼリーです。それぞれ、どんよりとした印象や環境のゆらぎにアプローチし、内側から輝くような美しさをサポートします。毎日続けやすい人気サプリメントを、お得に試せるこの機会をぜひお見逃しなく。

【Qoo10メガ割限定「KAYOコラボセット】

-ヨエスターエラスチンオリジナル7X 2箱 -(酵母由来)グルタチオンダイレクト9X 2箱 -ヨエスターマルチビタミンミネラル 1箱 (先着1000名) 【第一弾(5/29～6/2)】＋(酵母由来)グルタチオンダイレクト9X 1箱 【第二弾(6/3～6/6)】＋ヨエスターNMNフィトエス2X 1箱 【第三弾(6/7～6/10】＋ヨエスターエラスチンオリジナル7X 1箱 KAYOさんおすすめアイテムを厳選した「KAYOセット」が、6月メガ割限定で全3弾に分けて登場いたします。 第一弾は、高純度グルタチオン配合の「グルタチオンダイレクト9Xフィルム」2箱と、ハリ・弾力ケアをサポートする「エラスチンゼリー」2箱に加え、さらにグルタチオンダイレクト9Xフィルム1箱をプラスした特別セット。透明感ケアや肌コンディションを意識したい方におすすめの構成です。 第二弾では、「グルタチオンダイレクト9Xフィルム」2箱と「エラスチンゼリー」2箱に加え、健康と美容を同時にサポートする「NMNフィルム」をセットに。コンパクトで持ち運びしやすく、外出先でも手軽に続けられるのが魅力です。錠剤やカプセルが苦手な方にもおすすめです。 第三弾は、「グルタチオンダイレクト9Xフィルム」2箱と「エラスチンゼリー」2箱に加え、さらにエラスチンゼリー1箱を追加した、ハリ・うるおいケアに特化したセット内容。 毎日のインナーケアをより充実させたい方にぴったりの構成となっています。 さらに今なら、KAYOセットご購入者全員に「マルチビタミンミネラル」をプレゼント。 メガ割限定のお得な機会を、ぜひお見逃しなく。

【Qoo10メガ割限定「HIMEKAコラボセット】

-(酵母由来)グルタチオンダイレクト9X 3箱 -ヨエスターオールインワンビタミンショット 1箱(3本入り) (先着1000名) ヨエスターエラスチンゼリー2.0 1箱 HIMEKAさんおすすめの「(酵母由来) グルタチオンダイレクト9X」は、高純度グルタチオンを主成分とした人気のインナーケアサプリメントです。従来品と比べてグルタチオン含有量を9倍に強化し、純度90％以上を実現。さらに、リポソーム技術を採用したODF口腔溶解フィルムタイプで、毎日手軽に取り入れやすい仕様となっています。今回のセットには、1本で手軽に栄養補給ができる「ヨエスターオールインワンビタミンショット」もセットに。 美容と健康を内側からサポートする、特別なインナービューティー構成をご用意いたしました。さらに、HIMEKAさんとのコラボ記念として、先着1000名様限定で「エラスチンゼリー」1箱をプレゼント。 数量限定のため、なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにチェックしてください。

【Qoo10メガ割限定「ユウナコラボセット】

-ヨエスターグルタチオンダイレクトホワイトマックス 3箱 -ヨエスターエラスチンウルトラデュアルアクション 4.0 2箱 【第一弾(5/29～6/2)】＋ヨエスターグルタチオンダイレクトホワイトマックス 1箱 【第二弾(6/3～6/6)】＋ヨエスターセラミドゼリー2.0 1箱 【第三弾(6/7～6/10】＋ヨエスターエラスチンウルトラデュアルアクション 4.0 1箱 ユウナさんおすすめアイテムを厳選した「ユウナセット」が、6月メガ割限定で全3種類の特別セットとして登場いたします。 第一弾は、高純度グルタチオン配合の「リポソームGLTホワイトマックス」3箱と、リニューアルした人気アイテム「エラスチンゼリー」3箱に加え、さらに「リポソームGLTホワイトマックス」1箱をプラスした特別構成。透明感ケアや毎日のインナーケアを意識したい方におすすめのセットです。 第二弾では、「リポソームGLTホワイトマックス」3箱と「エラスチンゼリー」3箱に加え、「セラミドゼリー」1箱をセットに。環境の変化によるゆらぎが気になる方や、うるおいケアを重視したい方にぴったりな内容となっています。 第三弾は、「リポソームGLTホワイトマックス」3箱と「エラスチンゼリー」3箱に加え、さらに「エラスチンゼリー」1箱を追加した、ハリ・弾力ケアに特化したセット構成。毎日の美容習慣をより充実させたい方におすすめです。メガ割期間限定のお得なセットを、ぜひこの機会にお試しください。

【Qoo10メガ割限定「ちかコラボセット】

①ヨエスターエラスチンゼリー 2箱 +ヨエスターNMNフィトエス２X 2箱 (GIFT)ヨエスターNMNフィトエス2X 1箱 ②ヨエスターエラスチンゼリー 2箱 +ヨエスターNMNフィトエス２X 2箱 (GIFT)ヨエスターエラスチンゼリー 1箱 ちかさんおすすめの「ヨエスターエラスチンゼリー」は、毎日のハリ・弾力ケアを内側からサポートする人気の美容ゼリーです。今回の特別セットでは、「エラスチンゼリー」2箱に加え、次世代の美容習慣として注目されている「ヨエスターNMNフィトエス2X」2箱をセットにした豪華構成をご用意いたしました。さらに、ちかさんとのコラボを記念して、「エラスチンゼリー」または「ヨエスターNMNフィトエス2X」をもう1箱プレゼント。合計5箱セットの特別な内容となっております。毎日のインナーケアをもっと充実させたい方や、ハリ・ツヤのある美しさを目指したい方におすすめです。ぜひこの機会に、お得なスペシャルセットをお試しください。

【Qoo10メガ割限定「あおいコラボセット】

①ヨエスターレチノールCダイレクト 1箱 ②ヨエスターレチノールCダイレクト 2箱 (GIFT)ヨエスターレチノールCダイレクト 1箱 ②ヨエスターレチノールCダイレクト 3箱 (GIFT)ヨエスターレチノールCダイレクト 2箱 あおいさんおすすめの「レチノールCダイレクト」は、毎日の美容コンディションをケアし、なめらかで均一感のある印象へ導くインナーケアアイテムです。紫外線が気になる季節や、肌コンディションが乱れやすい時期にも、内側から美容のリズムを整え、透明感とハリのある毎日をサポートします。コンパクトで軽量なフィルムタイプなので、ポーチやポケットにも入れやすく、外出先でも手軽に取り入れられるのも魅力。忙しい日々の中でも、無理なく続けやすい美容習慣です。さらに今回は、まとめて購入するほどお得になる特別セットをご用意。毎日の美容習慣を始めたい方にもおすすめの内容となっております。ぜひこの機会に、お得なセットをお試しください。

【Qoo10メガ割限定「ヨエスター酵素」】

-ヨエスター酵素 1箱(選択自由) (サツマイモ、シャインマスカット、初芽カムート、パイナップル) 毎日の健康習慣をサポートする、手軽でおいしい酵素サプリが登場。 食べ過ぎた後や、夜遅い食事のあとなど、スッキリとした毎日のためにもおすすめのインナーケアアイテムです。おやつ感覚で楽しめるので、毎日無理なく続けやすいのもポイント。忙しい日々の中でも、手軽に健康習慣を取り入れることができます。 さらに、気分や好みに合わせて選べる4種類のフレーバーをご用意。毎日の習慣を、もっと楽しく快適にサポートします。この機会に、ぜひお得にお試しください。 詳しい商品情報やメガポならではの特別企画情報は、公式サイトにてご確認ください。現在、公式サイトでは新規会員登録された方に5％OFFクーポンを配布しております。この機会にぜひ公式ストアもご覧ください。

■ Qoo10エスターフォーミュラ公式ページ https://www.qoo10.jp/shop/estherformula