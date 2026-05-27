全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、中国ドラマ「一念関山－Journey to Love－」を６月１日（月）夕方４時～放送開始します。

１．番組概要

恩人の復讐のため静かに闘志を燃やす孤高の最強刺客を、リウ・シーシーが好演。戦闘シーンの迫力アクション、時折見せる妖艶さ、次々に見せる美しさに目が離せない。そんなヒロインと行動を共にする諜報組織・六道堂のリーダーを演じるのは、「長歌行」では俳優としての演技が絶賛されリウ・ユーニン。孤高の女刺客と、諜報組織の無敵のリーダー。最強の２人が使命のため進む道の先に待ち受けるものは…？敵国同士の2人が任務を通して固い絆を結び、ともに困難を乗り越えていく、アクションロマンス時代劇。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/china/ichinenkanzan/ ■画像クレジット：©Shanghai Linmon Pictures Co., Ltd., China

２．あらすじ

激動の時代、支配地を広げるべく５つの国が争っていた。その中で最も勢いがある安国と梧国の争いは長く続いていた。安国は“朱衣衛”、梧国は“六道堂”という強力なスパイ機関を有し、任如意と寧遠舟はそれぞれの組織のトップで並外れた強さの持ち主だった。しかし、如意は裏切りにより身近な人々を亡くし、身を守るため死を偽装し名を変えて梧国に潜入していた。ある時の戦で、梧国は大敗し、梧帝が人質として安国にとらえられてしまう。梧帝を取り戻す条件として多額の賠償金と、使節が皇子であることを要求されるものの、梧国では帝位を狙う皇族たちそれぞれに思惑があり、使節がなかなか決まらない。

３．放送スケジュール

６月1日（月）夕方４時～ 放送スタート ※1日は1話のみ放送 無料BS初放送 毎週月、火曜日 ひる3時～（2話連続放送） （全40話/中国語・日本語字幕）

４．キャスト

役名：キャスト 任如意（レン・ルーイー）：リウ・シーシー（劉詩詩） 寧遠舟（ニン・ユエンジョウ）：リウ・ユーニン（劉宇寧） 于十三（ユー・シーサン）：ファン・イールン（方逸倫） 楊盈（ヤン・イン）：ハー・ランドウ（何藍逗） 初月（チュー・ユエ）チェン・ハオユー（陳昊宇）

５．スタッフ

脚本：張巍（チャン・ウェイ）「夢華録」「黒豊と白夕～天下を守る恋人たち～」 監督：周靖韬（ジョウ・ジンタオ)「青雲志～天に誓う想い～」 邹曦（ゾウ・シー）「終極筆記」「沙海(原題)」 プロデューサー：斉帥（チー・シュワイ）

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。