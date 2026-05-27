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発売30周年を迎える『たまごっち』記念アートを使用した文具雑貨シリーズを5月下旬より発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松幸芳）は、1996年の発売開始から2026年11月で30周年を迎える『たまごっち』30周年デザインの文具雑貨シリーズ（全11種・385円〜1,980円 税込）を2026年5月下旬より発売いたします。全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 『たまごっち』とは 】
『たまごっち』は1996年11月23日に“デジタル携帯ペット”というコンセプトでバンダイから発売され、当時の女子高生を中心に大ブームを巻き起こしました。その後さまざまなバージョンや色で再リリースされ、その人気は日本だけに留まらず、世界各国で愛され、これまでに全世界累計1億個以上を出荷しています。（2025年8月時点／バンダイ調べ）
■たまごっち公式サイト ： https://tamagotchi-official.com/jp/
■たまごっち公式YouTube ： https://www.youtube.com/@tamagotchi_official_jp
■たまごっち公式X(旧Twitter)： https://x.com/TMGC_net
■たまごっち公式Instagram ： https://www.instagram.com/tmgc_official_jp/
■たまごっち公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@tamagotchi_official_jp
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/135713/135713_web_1.png
【 ラインアップ 】
「ダイカットメモ」 全2柄 各495円（税込）
「缶入りメモ」 全2柄 各825円（税込）
「スクエアリングノート」 全2柄 各660円（税込）
「ぷっくりシール」 全2柄 各550円（税込）
「クリアファイルA5 3P」 全2柄 各385円（税込）
「ラバーマスコット付きボールペン」 全4柄 各792円（税込）
「ラバークリップ」 全4柄 各660円（税込）
「2層アクリルキーホルダー」 全2柄 各880円（税込）
「ラメ入りペンスタンド」 全2柄 各1,210円（税込）
「ダイカットクリアポーチ」 全2柄 各1,540円（税込）
「舟形ポーチ」 全2柄 各1,980円（税込）
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『たまごっち 第4弾』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260318080618/
『たまごっち 第4弾』商品ページ：https://www.sun-star-st.jp/items/260318080618/
『たまごっち』は1996年11月23日に“デジタル携帯ペット”というコンセプトでバンダイから発売され、当時の女子高生を中心に大ブームを巻き起こしました。その後さまざまなバージョンや色で再リリースされ、その人気は日本だけに留まらず、世界各国で愛され、これまでに全世界累計1億個以上を出荷しています。（2025年8月時点／バンダイ調べ）
■たまごっち公式サイト ： https://tamagotchi-official.com/jp/
■たまごっち公式YouTube ： https://www.youtube.com/@tamagotchi_official_jp
■たまごっち公式X(旧Twitter)： https://x.com/TMGC_net
■たまごっち公式Instagram ： https://www.instagram.com/tmgc_official_jp/
■たまごっち公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@tamagotchi_official_jp
【 商品概要 】
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【 ラインアップ 】
「ダイカットメモ」 全2柄 各495円（税込）
「缶入りメモ」 全2柄 各825円（税込）
「スクエアリングノート」 全2柄 各660円（税込）
「ぷっくりシール」 全2柄 各550円（税込）
「クリアファイルA5 3P」 全2柄 各385円（税込）
「ラバーマスコット付きボールペン」 全4柄 各792円（税込）
「ラバークリップ」 全4柄 各660円（税込）
「2層アクリルキーホルダー」 全2柄 各880円（税込）
「ラメ入りペンスタンド」 全2柄 各1,210円（税込）
「ダイカットクリアポーチ」 全2柄 各1,540円（税込）
「舟形ポーチ」 全2柄 各1,980円（税込）
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
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『たまごっち 第4弾』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260318080618/