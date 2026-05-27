株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、翻訳絵本シリーズの第 7 弾『すすめ、ウミガメ』を 2026 年 5 月 27 日（水）に発売いたしました。

本書の翻訳を担当したのは、俳優の宮沢氷魚さん。宮沢さんは『ほしがりやのクジラ』に続き本書が2作目の翻訳絵本となります。





世界累計600万部超、44言語に翻訳されているベストセラー絵本シリーズ！

イギリスの人気作家レイチェル・ブライトと、数々のベストセラー作品を手がけるイラストレーター、

ジム・フィールドによる、動物絵本シリーズの第7弾となる本作。

これまでも、女優の安藤サクラさんやコメディアンの藤井隆さん、元サッカー日本代表の内田篤人さんなど、各界のトップランナーたちによって翻訳され話題となりました。

宮沢氷魚さんが手掛ける2作目の翻訳絵本！

本書の翻訳を担当したのは、NHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」をはじめ、ドラマ・映画・舞台において次々と話題作に出演している俳優の宮沢氷魚さん。宮沢さんは、同じく動物絵本シリーズのひとつ『ほしがりやのクジラ』に続いて2作目の翻訳絵本です。

宮沢氷魚さんコメント





「 小さな勇気が、大きな変化を起こす。

まずは一歩踏み出すことを教えてくれました。」

内容紹介

あらすじ

真夜中の砂浜の月あかりの下で、ウミガメの赤ちゃんたちの誕生を、たくさんのいきものたちが見守っています。

最初に生まれたトゥーラは、弟のタイニーと一緒に海を目指して競争！しかし、いつの間にかタイニーの姿が見えないことに気づきます。浜辺には危険がいっぱい。夜が明ける前にゴールしなければなりません。

ちいさなウミガメたちは、無事に海へとたどり着くことができるでしょうか……

勝敗よりも大切なこと、どんなに小さな存在であっても、世界を変えるような力があることを伝える物語です。





月あかりの下、ちいさな赤ちゃんウミガメのトゥーラが生まれました





トゥーラは弟のタイニーと海まで競争することに！





浜辺では、たくさんのいきものたちが赤ちゃんウミガメを応援します





トップを走るトゥーラ！あれ、でもタイニーはどこへ……？

書籍紹介

『すすめ、ウミガメ』





文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：宮沢氷魚

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変（210mm×260mm×10mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-090-0

発売日：2026 年 5 月 27 日（水）＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

著者・翻訳者紹介

文：レイチェル・ブライト（Rachel Bright）

数々の賞を受賞し、44カ国語に翻訳されたミリオンセラーをもつ絵本作家。海の近くにある版画工房で、新しいアイデアを浮かべながらインクまみれの午後を過ごすことが何よりも好き。

X：@RBrightBooks

Instagram：@rachelbrightbooks

絵：ジム・フィールド（Jim Field）

イラストレーター、キャラクターデザイナー、アニメーションディレクター。ロアルド・ダール賞、英イブニング・スタンダード・オスカー賞など多数受賞。妻と娘、そして小さくて不機嫌な猫とともにパリ近郊に住んでいる。

Instagram：@_jimfield

ウェブサイト：https://www.jimfield.me/

訳：宮沢氷魚（Hio Miyazawa）

1994 年 4 月 24 日生まれ、アメリカ出身。2017 年ドラマ『コウノドリ』第2シリーズで俳優デビュー。NHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」をはじめ、ドラマ・映画・舞台において次々と話題作に出演。2023 年映画『エゴイスト』では、第16 回アジア・フィルム・アワード最優秀助演男優賞など、数々の賞を受賞。『ほしがりやのクジラ』につづき、本書が2 作目の翻訳絵本となる。

X：@MiyazawaHio

Instagram：@miyazawahio

ウェブサイト：https://hio-miyazawa.com/

シリーズ紹介

『ライオンのこころ』



文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：安藤サクラ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変形（210mm×260mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-910352-13-8

『のんびりやのコアラ』





文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：安藤サクラ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変形（210mm×268mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-910352-43-5

『おかえり、オオカミ』





文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：安藤サクラ

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

仕様：A4変形（210mm×268mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-910352-97-8

『ほしがりやのクジラ』





文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：宮沢氷魚

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

仕様：A4変（210mm×260mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-045-0

『ヤモリとこだま』





文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：藤井隆

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変（210mm×260mm×10mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-046-7

『よくばりなリスたち』





文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：内田篤人

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変（210mm×260mm×10mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-047-4

会社紹介

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

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公式Instagram：@two_virgins

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/