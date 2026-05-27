『第138回川崎市定期能＜観世流銕仙会＞』が2026年7月20日 (月・祝)に川崎能楽堂（神奈川県 川崎市川崎区 日進町 1-37）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年6月1日(月)10：00～発売予定です。

2026年6月1日(月)10：00～発売

http://confetti-web.com/@/kbz_noh138

公式サイトはこちら https://www.kbz.or.jp/event/noh-20260720/ 川崎能楽堂は2026年に開館40周年を迎えました。 能に宿る、時代や生死の隔たりをも超えて、受け継がれてきた思いや祈り。 その「聲（こえ）」を次へと手渡していくため、2026年度は「つなぐ聲」をテーマにした演目をお届けします。 7月の公演は、観世流銕仙会による公演。天から授けられた鼓の音に宿る神秘を描く『天鼓』、そして刀鍛冶の名工・三条宗近の神話が題材の『小鍛冶』を上演します。

【第1部】 仕舞「半蔀」谷本健吾 （観世流銕仙会） 仕舞「船弁慶」長山桂三（観世流銕仙会） 能「天鼓」観世銕之丞 鵜澤光 （観世流銕仙会） 【第2部】 狂言「茶壺」野村万蔵（和泉流） 能「小鍛冶 白頭」鵜澤久（観世流銕仙会）

7月5日（日）には、公演に向けた事前講座も開催。 能の味わい方や上演演目について、公演に出演する鵜澤光氏が解説します。 第138回川崎市定期能のチケットご購入者は、無料にてご入場いただけますので、是非併せてお楽しみください。 お申込みはこちら→ https://forms.cloud.microsoft/r/PLThMzyVf9 【鵜澤光（うざわひかる）】 観世流シテ方能楽師 銕仙会鵜澤 雅（祖父）及び 鵜澤 久（母）、九世観世銕之丞に師事。3歳で初舞台「老松」13歳で初シテ「猩々」。「石橋」「猩々乱」「道成寺」など演能多数。令和2年重要無形文化財総合指定。大学などでの講演、海外公演、海外でのワークショップ、一般の能楽愛好者へのレッスンも行っている。

公演概要

『第138回川崎市定期能＜観世流銕仙会＞』 公演期間：2026年7月20日 (月・祝) 【第1部】13：00開場 13：30開演 【第2部】16：00開場 16：30開演 会場：川崎能楽堂（神奈川県 川崎市川崎区 日進町 1-37） ■チケット料金 正面席：5,000円 脇正面・中正面席：4,500円 U25（脇正面・中正面席のみ）：3,000円 （全席指定・税込）