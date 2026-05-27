京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川良浩)では、沿線の大阪中之島美術館(最寄駅：京阪中之島線 渡辺橋駅)で開催され、当社が特別協賛する「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展 17世紀オランダ絵画の名品、奇跡の再来日」(会期：2026年8月21日(金)～9月27日(日)、主催：大阪中之島美術館、朝日新聞社、朝日放送テレビ)に合わせ、グループで関連商品を販売します。 本展では、約120万人が来場した2012年の「マウリッツハイス美術館展」以来、14年ぶりにフェルメールの最高傑作のひとつ、《真珠の耳飾りの少女》が来日します。今回、展覧会は大阪のみでの開催であるほか、同作の来日は、マウリッツハイス美術館のマルティネ・ゴッセリンク館長曰く「おそらくは最後となるであろう特別な機会」とされています。 この他にも、フェルメール初期の作品《ディアナとニンフたち》など、オランダ絵画の名品を併せて堪能できる貴重な展覧会をさらに盛り上げるべく、京阪グループでも様々な取り組みを実施予定です。

今後の取組予定は次のとおりです。それぞれの詳細については決定次第、各社からニュースリリースやホームページ等を通じて順次お知らせします。 １．京阪電車 （１）《真珠の耳飾りの少女》をモチーフにした特別装飾列車の運行 【運行期間】2026年7月1日(水)～8月31日(月)（予定） 【運行区間】京阪本線・鴨東線（淀屋橋駅～出町柳駅間） 中之島線（天満橋駅～中之島駅間） ※通常の定期列車として運行します ※車両の都合上、運行しない日がございます 【使用車両】13000系車両（7両編成 1編成） 【イメージ】

このほか、展覧会へのお出かけに便利な記念乗車券の販売も検討します。

２．フェルメール展鑑賞券セットツアーバス （１）京都方面から【京阪バス】 京都駅八条口発着の学芸員解説付きツアーバスの運行を計画しています。 （２）滋賀方面から【江若交通】 滋賀県湖西方面（高島～大津）発着の昼食付きツアーバスの運行を計画しています。 ※いずれも運行期間、区間、時刻、料金等については調整中です。 ３．フェルメール展鑑賞券セットホテル宿泊プラン （１）ザ・サウザンド京都【京阪ホテルズ＆リゾーツ】 京都駅すぐで大阪・京都観光の拠点としても便利なザ・サウザンド京都にて、7月より、フェルメール展鑑賞券セット宿泊プランを販売予定です。 （２）ホテル京阪（大阪市内の京阪沿線4ホテル）【ホテル京阪】 大阪中之島美術館へのアクセスに便利な次の各店で、6月頃を目途にフェルメール展鑑賞券セット宿泊プランを販売予定です。 【対象店舗】京橋グランデ店、天満橋店、天満橋駅前店、淀屋橋店 ４．当社版特設ランディングページ 本日より、本展の特設ランディングページを公開しています。 今後、グループ各社の施策については本ページでも随時お知らせしていきます。 【URL】https://www.keihan.co.jp/vermeer2026/ ５．その他 以上のほかにも、グループ施設での関連施策を検討中です。 展覧会の前後、京阪グループのサービスも併せてご利用いただき、特別なひとときをお過ごしください。 ご参考）展覧会について 【タイトル】 フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展 17世紀オランダ絵画の名品、奇跡の再来日 【会 期】 2026年8月21日(金)～9月27日(日) 【会 場】 大阪中之島美術館 5階展示室（最寄駅：京阪中之島線 渡辺橋駅） 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4-3-1 【主 催】 大阪中之島美術館、朝日新聞社、朝日放送テレビ 【後 援】 オランダ王国大使館 【特別協賛】 関西電力、京阪ホールディングス、JR西日本、竹中工務店、 TOPPANクロレ、トヨタモビリティ新大阪、ミキモト ▼その他、本展の詳細については展覧会公式サイトもご参照ください。 https://vermeer2026.exhibit.jp/ 以 上

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