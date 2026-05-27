本年４月に新設した岡山理科大学アントレプレナーシップセンターの設立を記念し、各界で活躍している多様な人材を招いて記念イベントを開催しますので、お知らせします。

理大卒業生の上場企業社長が凱旋講演！

基調講演・第１部では岡山理科大学を卒業後、有限会社サイバーコネクション（現ベイシス株式会社）を起業し、東証グロース市場上場に導いた同社代表取締役の吉村公孝氏に「私のアントレプレナーシップ」と題して自らの経験談を語っていただきます。 第２部では著書に『13 歳からのアントレプレナーシップ』があり、今年アントレプレナーシップ教育の活動が認められ文部科学省が主催する「アントレプレナーシップアワード2026」を受賞した、茨城県立下妻第一高等学校・附属中学校校長の生井秀一氏に「中学高等学校でのアントレプレナーシップ教育」について、語っていただきます。

産学官連携のきっかけに！

基調講演後のパネルディスカッションでは、産官学金のステークホルダーの皆様をお招きし、「大学のアントレプレナーシップセンターへの期待」について忌憚のない意見交換をしていただきます。 日時： 6 月29 日（月） 15：00～17：00 会場： 岡山理科大学C１号館８階 理大ホール(岡山市北区理大町１番１号) 入場： 無料

本資料の問い合わせ先：アントレプレナーシップセンター メール： entre-c@ous.ac.jp 電話：086-256-9731

https://newscast.jp/attachments/xRA5cE7xsYsYQ6PUns3G.pdf https://www.ous.ac.jp/