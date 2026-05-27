2026年5月20日、SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：SDKI Team）は、2026～2035年の予測期間を対象とした「Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/magnetic-resonance-imaging-coil-market/590642297 調査結果公表日：2026年5月20日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象範囲：当社の分析担当者が、534社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査234件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月～2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Analyticsによる分析によると、Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)は、2025年には約21億米ドル、2035年には約36億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約5.5%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるMagnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)に関する調査と分析によると、同市場は、がん、神経系疾患、筋骨格系疾患、心血管系疾患といった慢性疾患の負担増大を主因として、今後拡大が見込まれています。例えば、世界保健機関（WHO）は、神経系疾患が健康障害や身体機能障害の主要因の一つであり、世界中で3人に1人以上がその影響を受けていると報告しています。 MRIは、脳卒中、アルツハイマー病、パーキンソン病、脳腫瘍、てんかんなどの神経系疾患を含む、多岐にわたる慢性疾患の診断、経過観察、治療計画の策定、および経過追跡において極めて重要な役割を果たしています。このため、画質、撮像速度、および診断精度を向上させるための、高機能なMRI用コイルに対する需要が高まっています。 さらに、MRI検査件数の増加に伴い、コイルの交換やアップグレードに対する需要も拡大しています。これは、頻繁な臨床使用によってコイルが摩耗するためです。カナダの全国画像診断機器台帳（National Imaging Inventory）の報告によれば、2022ー2023年の間に公的資金によるMRI検査が2.2百万件以上実施されており、これは2019ー2021年の実績と比較して4.3%の増加にあたります。

最新ニュース

当社の調査によると、Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2025年11月、Siemens Healthineersは、身体の形状に適合するコンターコイルやインターベンショナルコイルを含む包括的なコイルポートフォリオを備えたMRシステム「Magnetom Free.XL」の発売を発表しました。 • 2026年5月、Royal Philipsは、高度な微細構造および生物学的情報画像化に向けた超高勾配3.0T MRI「Titanion MR」の発売を発表しました。

市場セグメンテーション

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当社のMagnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)調査では、市場をコイルタイプ別に基づいて、RFコイル、グラジエントコイル、表面コイル、その他に分割されています。これらの区分の中で、RFコイルのセグメントは、予測期間中に45%の市場シェアを占めると予測されています。これは、信号の送受信においてRFコイルが果たす極めて重要な役割に加え、循環器、神経、および腫瘍学の各分野における高解像度診断画像への需要が高まっていることに起因するものです。 RFコイルは、画質、空間分解能、信号対雑音比（SNR）、およびスキャン効率に直接的な影響を及ぼすことから、広く普及し活用されています。さらに、3Tや7Tといった高磁場MRIシステムの急速な導入も、RFコイルに対する需要を後押ししています。

地域概要

当社のMagnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)に関する分析によると、北米地域は予測期間において、36%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。これは、米国およびカナダの医療システム全体における高度なMRIシステムの高い導入率、政府や機関によるMRI研究への強力な資金提供、そして慢性疾患の高い罹患率に起因するものです。 これに加え、医療費の増加もまた、市場の成長を後押ししています。米国メディケアメディケイドサービスセンター（CMS）の報告によれば、2023年における米国の国民医療費は約4.9兆米ドルに達しました。 一方、日本においては、MRIスキャナーの設置密度が極めて高いことから市場が急速に拡大しており、それに伴いMRI用コイルへの需要も高まっています。OECDの報告によると、日本のMRI設置台数は人口100万人あたり59台を超えています。さらに、日本の高齢者層における慢性疾患、がん、および神経系疾患の罹患率の上昇や、高度なMRIシステムの導入拡大が、今後数年間の市場成長をさらに加速させると予測されています。

Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のMagnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)における主要企業は以下の通りです: • Siemens Healthineers AG • GE HealthCare Technologies Inc. • Koninklijke Philips N.V. • Esaote S.p.A. • Aurora Imaging Technology Inc. さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Canon Medical Systems Corporation • Hitachi Healthcare • Shimadzu Corporation • Medius Holdings Co., Ltd. • Takashima Seisakusho Co., Ltd.

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