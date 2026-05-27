SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026年5月20日、2026－2035年の予測期間を対象とした「Cyromazine Market(シロマジン市場)」に関する調査を実施しました。同市場は2025年の約3.5億米ドルから2035年には約8.8億米ドルに拡大し、CAGR約5.5%で成長すると予測されています。

調査結果公表日：2026年5月20日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象範囲：当社の分析担当者が、545社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ 調査手法：実地調査245件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月－2026年4月 本調査レポートには、成長要因、課題、機会、最新の市場動向、主要企業の詳細な競合分析、市場セグメンテーション、地域別分析が含まれています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるCyromazine Market(シロマジン市場)の研究と分析によると、同市場は集約的な家畜と家禽飼育の急速な拡大を主因として、今後成長が見込まれています。シロマジンは、牛、家禽、および豚の飼育施設において、イエバエやサシバエを駆除するための昆虫成長制御剤として広く利用されています。世界の農業生産において畜産部門が過半数を占めていることから、シロマジンを含む害虫駆除ソリューションへの需要が高まっています。 米国農務省（USDA）の国立農業図書館の報告によれば、米国内の家畜と家禽飼育施設におけるハエの発生は、年間10億米ドルを超える損害および駆除費用をもたらしています。こうした経済的負担の増大に伴い、家畜排泄物管理システムにおけるシロマジンなどの殺幼虫剤の導入が拡大しています。 さらに、世界的な食料需要の高まりを背景に、野菜や園芸作物の栽培分野においても、殺虫剤や作物保護ソリューションの利用が増加傾向にあります。OECD（経済協力開発機構）とFAO（国連食糧農業機関）が共同で発表した『農業アウトルック2023-2032年』では、巨大な人口基盤に支えられ、今後10年間で世界の作物および畜産物に対する需要が大幅に拡大すると予測されています。

当社の調査によると、Cyromazine Market(シロマジン市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2024年1月、Gowan Crop Protection Limitedは、有効成分であるシロマジンに関する全世界での権利を取得するため、Syngenta Crop Protection AGと合意を締結したと発表しました。 • 2022年9月、Zoetis Inc.は、コンパニオンアニマルおよび家畜の健康分野におけるポートフォリオを強化するため、Juroxを買収しました。

市場セグメンテーション

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当社のCyromazine Market(シロマジン市場)調査では、製品形態別に基づいて、市場を粉、液体、顆粒に分割されています。これらの中で、粉セグメントは、その優れた保存安定性、長い保存期間、輸送の容易さ、および害虫駆除用途における高い有効性により、2035年末までに55%の収益シェアを占め、市場を牽引すると予測されています。 粉製剤は、飼料、糞尿処理システム、および散布用製剤への混合が容易であることから、畜産、養鶏、および農業の現場で広く利用されています。さらに、ハエやハモグリバエの幼虫駆除において粉状のシロマジンが多用されていることが、同セグメントの成長を後押ししています。

地域概要

当社のCyromazine Market(シロマジン市場)分析によると、アジア太平洋地域は予測期間において、市場全体の30%という最大シェアを占めるとともに、年平均成長率（CAGR）9.5%という最速の成長を遂げると予測されています。これは、中国、日本、インドにおける家禽と家畜飼育業の急速な産業化に加え、世界的な食料需要の拡大に起因するものです。 さらに、従来の農業形態から大規模な産業的農業への着実な移行や、精密農業、施設園芸、ドローン散布などを通じた農業の急速な近代化も、同地域における市場成長を牽引する要因となっています。 日本においては、商業的な家畜と家禽飼育業の急速な拡大に加え、ハモグリバエや各種のハエ、その他の害虫の発生リスクが高い施設園芸と保護栽培の基盤が整備されていることが、Cyromazine Market(シロマジン市場)の成長を支えています。

Cyromazine Market(シロマジン市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のCyromazine Market(シロマジン市場)における主要企業は以下の通りです: • Elanco Animal Health • Syngenta AG • Adama Agricultural Solutions • Bayer AG • UPL Limited さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Mitsubishi Chemical Agro Co., Ltd. • Sumitomo Chemical Co., Ltd. • Nippon Kayaku Co., Ltd. • Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. • Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.

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