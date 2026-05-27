保護者の44%が満足度10点満点--ダンスが子どもを変えた、169名の声
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350559/images/bodyimage1】
株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション（代表取締役：三木侑平、URL：https://sl-i.co.jp/）は、全国100校以上で展開するキッズダンスアカデミー「リディアダンスアカデミー」の在籍生徒保護者169名を対象に、「ダンスが子どもに与える変化」に関する調査を実施しました。■調査の背景当社は2012年よりキッズダンス事業を展開し、現在全国100校以上で約1,000名の子どもたちへレッスンを提供しています。
保護者から「子どもが変わった」という声を多数いただく中、その実態を定量的に把握し発信することを目的に本調査を行いました。
■主な調査結果
（1）保護者の44%が「満足度10点満点」と回答「総合的に通わせてよかったと思いますか？」（1～10点）に対し、平均スコアは8.7点。75名（44%）が10点満点をつけ、9点以上は全体の58%（98名）に達しました。
（2）「ダンスを始めてから変わったこと」ランキング
1位：毎週楽しみにしていることができた 66%（111名）
2位：自信がついた・積極的になった 41%（70名）
2位：友達が増えた 41%（69名）
4位：表現力・感情表現が豊かになった 40%（67名）
5位：体力・体幹がついた 39%（66名）
（3）始める前の悩みは「運動不足・体力が心配」が最多
「ダンスを始める前の悩み・不安」では「運動不足・体力が心配」（30%・51名）が最多。
「自信がなさそう」（25%・43名）、「引っ込み思案・内向的」（22%・37名）と続き、内面的な成長を期待して入会するケースが多いことがわかりました。
（4）保護者のリアルな声（掲載許可取得済み・一部抜粋）
「とても飽き性で継続が苦手だった娘が、ダンスの体験に行ったその日から毎日かかさずストレッチとその日のダンスの復習を自らするようになった！」
「引っ込み思案なところがある娘でしたが、夢中になれるダンスと出会え、少しずつ積極的になってきたようにも感じています。先生とクラスのみんなに心から感謝しています！」
「学校以外にも仲間がいると思えることができたからか、メンタルが安定して少々嫌なことがあっても気にしない性格になった。」
（5）子どもたちの言葉「習い事の中で一番好き、毎日通いたい」
「ダンスが楽しいから、早く来週になってほしい」
「先生みたいになりたい」
■代表コメント
「私自身、子どものためにこの事業を始めたのが原点です。169名の保護者から回答をいただき、44%が満足度10点満点をつけてくれたことは数字以上の重みがあります。ダンスは身体を動かすだけでなく、子どもの自己表現の場をつくり、自己肯定感を育てます。この調査結果を根拠に、全国さらに多くの子どもたちへ届けていきたいと考えています。」代表取締役 三木侑平
■調査概要調査テーマ：ダンスが子どもに与える変化に関する調査
調査対象：リディアダンスアカデミー在籍生徒の保護者
調査人数：169名
調査方法：インターネット調査（Googleフォーム）
調査期間：2026年5月23日～2026年5月27日
掲載許可：回答者の85%（144名）より取得済み
■会社概要会社名：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者：代表取締役 三木侑平
事業内容：リディアダンスアカデミー運営・FCオーナー支援・舞台事業・アサイー工房
HP：https://sl-i.co.jp/
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション（代表取締役：三木侑平、URL：https://sl-i.co.jp/）は、全国100校以上で展開するキッズダンスアカデミー「リディアダンスアカデミー」の在籍生徒保護者169名を対象に、「ダンスが子どもに与える変化」に関する調査を実施しました。■調査の背景当社は2012年よりキッズダンス事業を展開し、現在全国100校以上で約1,000名の子どもたちへレッスンを提供しています。
保護者から「子どもが変わった」という声を多数いただく中、その実態を定量的に把握し発信することを目的に本調査を行いました。
■主な調査結果
（1）保護者の44%が「満足度10点満点」と回答「総合的に通わせてよかったと思いますか？」（1～10点）に対し、平均スコアは8.7点。75名（44%）が10点満点をつけ、9点以上は全体の58%（98名）に達しました。
（2）「ダンスを始めてから変わったこと」ランキング
1位：毎週楽しみにしていることができた 66%（111名）
2位：自信がついた・積極的になった 41%（70名）
2位：友達が増えた 41%（69名）
4位：表現力・感情表現が豊かになった 40%（67名）
5位：体力・体幹がついた 39%（66名）
（3）始める前の悩みは「運動不足・体力が心配」が最多
「ダンスを始める前の悩み・不安」では「運動不足・体力が心配」（30%・51名）が最多。
「自信がなさそう」（25%・43名）、「引っ込み思案・内向的」（22%・37名）と続き、内面的な成長を期待して入会するケースが多いことがわかりました。
（4）保護者のリアルな声（掲載許可取得済み・一部抜粋）
「とても飽き性で継続が苦手だった娘が、ダンスの体験に行ったその日から毎日かかさずストレッチとその日のダンスの復習を自らするようになった！」
「引っ込み思案なところがある娘でしたが、夢中になれるダンスと出会え、少しずつ積極的になってきたようにも感じています。先生とクラスのみんなに心から感謝しています！」
「学校以外にも仲間がいると思えることができたからか、メンタルが安定して少々嫌なことがあっても気にしない性格になった。」
（5）子どもたちの言葉「習い事の中で一番好き、毎日通いたい」
「ダンスが楽しいから、早く来週になってほしい」
「先生みたいになりたい」
■代表コメント
「私自身、子どものためにこの事業を始めたのが原点です。169名の保護者から回答をいただき、44%が満足度10点満点をつけてくれたことは数字以上の重みがあります。ダンスは身体を動かすだけでなく、子どもの自己表現の場をつくり、自己肯定感を育てます。この調査結果を根拠に、全国さらに多くの子どもたちへ届けていきたいと考えています。」代表取締役 三木侑平
■調査概要調査テーマ：ダンスが子どもに与える変化に関する調査
調査対象：リディアダンスアカデミー在籍生徒の保護者
調査人数：169名
調査方法：インターネット調査（Googleフォーム）
調査期間：2026年5月23日～2026年5月27日
掲載許可：回答者の85%（144名）より取得済み
■会社概要会社名：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者：代表取締役 三木侑平
事業内容：リディアダンスアカデミー運営・FCオーナー支援・舞台事業・アサイー工房
HP：https://sl-i.co.jp/
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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