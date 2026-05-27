高性能SMDリワーク装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（温風式、赤外線式）・分析レポートを発表
2026年5月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高性能SMDリワーク装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高性能SMDリワーク装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の高性能SMDリワーク装置市場は、2024年時点で6億8200万米ドル規模に達しており、2031年には10億5800万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.5％と見込まれており、電子機器の高性能化とともに安定した成長が期待されています。
高性能SMDリワーク装置は、表面実装部品の修理や再実装を行う高精度電子設備です。主に電子製品の保守や再はんだ付け工程で使用され、熱風加熱技術や赤外線加熱技術を活用して、損傷した部品を安全かつ正確に取り外し、交換、修理します。この装置は温度や加熱範囲を精密に制御できるため、複雑な回路基板の修理に適しており、民生用電子機器、通信機器、産業制御分野などで広く利用されています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、電子機器の小型化・高性能化、半導体実装密度向上、電子機器修理需要の増加などが挙げられます。特に高密度実装基板では高精度な修理技術が必要となるため、高性能リワーク装置への需要が高まっています。
また、電子機器の長寿命化や保守コスト削減への関心が高まっていることから、修理・再利用市場も拡大しています。さらに、通信機器、自動車電子機器、産業用電子機器など、高信頼性が求められる分野では、高精度修理装置への投資が増加しています。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「温風式」と「赤外線式」に分類されています。温風式は均一加熱性能に優れており、多用途で広く利用されています。一方、赤外線式は局所加熱精度が高く、高密度基板や微細部品向け用途で需要が拡大しています。
用途別では、「民生用電子機器」「家電製品」「教育・実験」「その他」に分類されています。特に民生用電子機器分野は最大市場となっており、携帯端末、通信機器、計算機器などの需要拡大が市場成長を支えています。また、教育機関や研究機関でも電子回路実験用途で需要が増加しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は世界最大市場となっており、中国、日本、韓国を中心に電子機器製造産業が集積しています。特に中国では電子機器製造能力拡大に伴い、修理設備需要が増加しています。
日本市場は高精度電子機器製造技術に強みを持ち、高品質リワーク装置需要が安定しています。韓国市場では半導体や通信機器製造向け需要が拡大しています。
北米市場では通信機器や航空宇宙関連分野で高性能修理設備需要が高まっており、欧州市場では産業機器や自動車電子機器向け需要が市場成長を支えています。
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【競争環境】
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高性能SMDリワーク装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高性能SMDリワーク装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の高性能SMDリワーク装置市場は、2024年時点で6億8200万米ドル規模に達しており、2031年には10億5800万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.5％と見込まれており、電子機器の高性能化とともに安定した成長が期待されています。
高性能SMDリワーク装置は、表面実装部品の修理や再実装を行う高精度電子設備です。主に電子製品の保守や再はんだ付け工程で使用され、熱風加熱技術や赤外線加熱技術を活用して、損傷した部品を安全かつ正確に取り外し、交換、修理します。この装置は温度や加熱範囲を精密に制御できるため、複雑な回路基板の修理に適しており、民生用電子機器、通信機器、産業制御分野などで広く利用されています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、電子機器の小型化・高性能化、半導体実装密度向上、電子機器修理需要の増加などが挙げられます。特に高密度実装基板では高精度な修理技術が必要となるため、高性能リワーク装置への需要が高まっています。
また、電子機器の長寿命化や保守コスト削減への関心が高まっていることから、修理・再利用市場も拡大しています。さらに、通信機器、自動車電子機器、産業用電子機器など、高信頼性が求められる分野では、高精度修理装置への投資が増加しています。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「温風式」と「赤外線式」に分類されています。温風式は均一加熱性能に優れており、多用途で広く利用されています。一方、赤外線式は局所加熱精度が高く、高密度基板や微細部品向け用途で需要が拡大しています。
用途別では、「民生用電子機器」「家電製品」「教育・実験」「その他」に分類されています。特に民生用電子機器分野は最大市場となっており、携帯端末、通信機器、計算機器などの需要拡大が市場成長を支えています。また、教育機関や研究機関でも電子回路実験用途で需要が増加しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は世界最大市場となっており、中国、日本、韓国を中心に電子機器製造産業が集積しています。特に中国では電子機器製造能力拡大に伴い、修理設備需要が増加しています。
日本市場は高精度電子機器製造技術に強みを持ち、高品質リワーク装置需要が安定しています。韓国市場では半導体や通信機器製造向け需要が拡大しています。
北米市場では通信機器や航空宇宙関連分野で高性能修理設備需要が高まっており、欧州市場では産業機器や自動車電子機器向け需要が市場成長を支えています。
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【競争環境】