日本最大の“AWSを学ぶラーニングカンファレンス”「AWS Summit Japan 2026」に出展
JTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：為田 光昭、以下「JTP」）は、2026年6月25日（木）、26日（金）に幕張メッセおよびライブ配信で開催される「AWS Summit Japan 2026」に、3年連続でブロンズスポンサーとして出展します。
「AWS Summit Japan 2026」は、クラウドでイノベーションを起こすため、アマゾン ウェブ サービス (AWS) に関して学習し、ベストプラクティスの共有や情報交換ができるイベントです。
JTPのブースでは、AWSが提供するフルマネージ型生成AIサービス「Amazon Bedrock」と、リアルタイム分析を可能にする優れた次世代データベースを融合させた、「AIエージェント活用データ基盤」の構築・運用ソリューションをご紹介します。
本ソリューションは、 AIエージェントの活用によって、企業で日々発生する膨大な業務データを即座に処理・分析可能にすることで、迅速な意思決定と業務プロセスの改善を実現し、お客様のビジネスを加速させます。ブースでは、実運用を想定した業界別テンプレートを用いたデモンストレーションを交えて、技術的な実装アプローチについてもご説明します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350496/images/bodyimage1】
■ 開催概要
日時：2026年6月25日（木）、26日（金）
会場：幕張メッセ・ライブ配信
主催：アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
参加費用：無料（事前登録制）
申込方法：以下URLよりご登録ください。
https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/（登録コード：SPC6027786）
■ JTPが取得しているAWSの認定
・AWS アドバンストティア サービスパートナー
・認定トレーニングパートナー
・AWS Well-Architected パートナープログラム
・AWS 500 APN Certification Distinction
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350496/images/bodyimage2】
【JTP株式会社について】
JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人材育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。
【本リリースに関する問い合わせ】
JTP株式会社 コーポレート本部
E-mail：pr@jtp.co.jp
配信元企業：JTP株式会社
「AWS Summit Japan 2026」は、クラウドでイノベーションを起こすため、アマゾン ウェブ サービス (AWS) に関して学習し、ベストプラクティスの共有や情報交換ができるイベントです。
JTPのブースでは、AWSが提供するフルマネージ型生成AIサービス「Amazon Bedrock」と、リアルタイム分析を可能にする優れた次世代データベースを融合させた、「AIエージェント活用データ基盤」の構築・運用ソリューションをご紹介します。
本ソリューションは、 AIエージェントの活用によって、企業で日々発生する膨大な業務データを即座に処理・分析可能にすることで、迅速な意思決定と業務プロセスの改善を実現し、お客様のビジネスを加速させます。ブースでは、実運用を想定した業界別テンプレートを用いたデモンストレーションを交えて、技術的な実装アプローチについてもご説明します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350496/images/bodyimage1】
■ 開催概要
日時：2026年6月25日（木）、26日（金）
会場：幕張メッセ・ライブ配信
主催：アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
参加費用：無料（事前登録制）
申込方法：以下URLよりご登録ください。
https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/（登録コード：SPC6027786）
■ JTPが取得しているAWSの認定
・AWS アドバンストティア サービスパートナー
・認定トレーニングパートナー
・AWS Well-Architected パートナープログラム
・AWS 500 APN Certification Distinction
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350496/images/bodyimage2】
【JTP株式会社について】
JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人材育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。
【本リリースに関する問い合わせ】
JTP株式会社 コーポレート本部
E-mail：pr@jtp.co.jp
配信元企業：JTP株式会社
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