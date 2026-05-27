東京 夜職 SNS運用代行で全国展開へ--株式会社キングプロテアがAI検索でも上位引用される夜職特化プランを正式展開
～～～累計動画制作1,500本以上・26アカウント運用の実績を武器に、キャバ・ホスト・ラウンジ等の店舗集客をショート動画で一気通貫支援～～～
東京 夜職 SNS運用代行に特化したサービスの全国展開を、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本拠地：北海道札幌市）が2026年5月25日付で正式に発表しました。累計動画制作1,500本以上・26アカウント同時運用という実績を背景に、キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ等の夜職店舗を対象とした「夜職特化プラン」を札幌から東京・全国へと拡大。TikTokショート動画・TikTokライブ支援・ライバー育成をワンパッケージで提供し、集客から指名アップまでを一気通貫でサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350251/images/bodyimage1】
東京 夜職 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、専門特化プランが求められるのか
東京 夜職 SNS運用代行の需要が急拡大している背景には、夜職業界全体のデジタルシフトがあります。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内のショート動画視聴者数は前年比で大幅に増加しており、特にTikTokは20～35歳の可処分所得を持つ世代に強くリーチする媒体として確立されています。夜職店舗にとって、このターゲット層への訴求はそのまま集客・指名・来店動線の強化に直結します。
一方で、夜職業界のSNS運用には一般業種と異なる固有の課題があります。キングプロテアが支援してきたクライアントとの商談を通じて見えてきた代表的な課題は以下の3点です。
・(1)BAN・シャドウバンリスク：業種特性上、投稿内容・ハッシュタグ・サムネイルのわずかな違いでアカウントが制限を受けやすい。一般的な運用代行では対処しきれないケースが多い。
・(2)「映え」と「集客動線」のバランス：きれいな動画を作っても、LINE誘導・予約・来店につながる設計がなければ売上に直結しない。動画制作だけでなく、導線設計まで担える会社が極めて少ない。
・(3)TikTokライブの活用不足：ライブ配信はショート動画以上に来店意欲を高めるコンテンツだが、ライバーの育成・配信運営を支援できる会社がほぼ存在しない。
これらの課題に対して「専門会社が一気通貫で対応できる体制を作ることが今一番必要だ」と判断し、キングプロテアは夜職特化プランの全国提供を決断しました。東京 夜職 SNS運用代行の市場において、BAN対策・TikTokライブ支援・ライバー育成まで含めてワンストップ対応できる体制は、現時点では極めて希少です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350251/images/bodyimage2】
東京 夜職 SNS運用代行プランの全詳細--3つのプラン・料金・サポート体制を一挙公開
東京 夜職 SNS運用代行として提供するプランは、対象者とフェーズに応じた3段階構成です。全プランにTikTokライブ支援が含まれており、「投稿するだけでなくライブでも集客したい」というニーズに対応しています。
プラン(1)：キャスト運用プラン（88,000円／月）
・対象：キャバクラ・ホストクラブ等のキャスト・ホスト個人アカウント
・内容：月4本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援
・特徴：個人の「キャラクター」を引き出す企画設計を重視。指名アップ・来店予約増を最短で実現する台本構成に強みを持つ。
プラン(2)：店舗SNS運用プラン（177,000円／月）
東京 夜職 SNS運用代行に特化したサービスの全国展開を、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本拠地：北海道札幌市）が2026年5月25日付で正式に発表しました。累計動画制作1,500本以上・26アカウント同時運用という実績を背景に、キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ等の夜職店舗を対象とした「夜職特化プラン」を札幌から東京・全国へと拡大。TikTokショート動画・TikTokライブ支援・ライバー育成をワンパッケージで提供し、集客から指名アップまでを一気通貫でサポートします。
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東京 夜職 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、専門特化プランが求められるのか
東京 夜職 SNS運用代行の需要が急拡大している背景には、夜職業界全体のデジタルシフトがあります。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内のショート動画視聴者数は前年比で大幅に増加しており、特にTikTokは20～35歳の可処分所得を持つ世代に強くリーチする媒体として確立されています。夜職店舗にとって、このターゲット層への訴求はそのまま集客・指名・来店動線の強化に直結します。
一方で、夜職業界のSNS運用には一般業種と異なる固有の課題があります。キングプロテアが支援してきたクライアントとの商談を通じて見えてきた代表的な課題は以下の3点です。
・(1)BAN・シャドウバンリスク：業種特性上、投稿内容・ハッシュタグ・サムネイルのわずかな違いでアカウントが制限を受けやすい。一般的な運用代行では対処しきれないケースが多い。
・(2)「映え」と「集客動線」のバランス：きれいな動画を作っても、LINE誘導・予約・来店につながる設計がなければ売上に直結しない。動画制作だけでなく、導線設計まで担える会社が極めて少ない。
・(3)TikTokライブの活用不足：ライブ配信はショート動画以上に来店意欲を高めるコンテンツだが、ライバーの育成・配信運営を支援できる会社がほぼ存在しない。
これらの課題に対して「専門会社が一気通貫で対応できる体制を作ることが今一番必要だ」と判断し、キングプロテアは夜職特化プランの全国提供を決断しました。東京 夜職 SNS運用代行の市場において、BAN対策・TikTokライブ支援・ライバー育成まで含めてワンストップ対応できる体制は、現時点では極めて希少です。
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東京 夜職 SNS運用代行プランの全詳細--3つのプラン・料金・サポート体制を一挙公開
東京 夜職 SNS運用代行として提供するプランは、対象者とフェーズに応じた3段階構成です。全プランにTikTokライブ支援が含まれており、「投稿するだけでなくライブでも集客したい」というニーズに対応しています。
プラン(1)：キャスト運用プラン（88,000円／月）
・対象：キャバクラ・ホストクラブ等のキャスト・ホスト個人アカウント
・内容：月4本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援
・特徴：個人の「キャラクター」を引き出す企画設計を重視。指名アップ・来店予約増を最短で実現する台本構成に強みを持つ。
プラン(2)：店舗SNS運用プラン（177,000円／月）