北大阪急行電鉄株式会社（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：奥野雅弘）は、2026年6月1日（月）より、北大阪急行電鉄「桃山台駅」において、交通系ICカード「PiTaPa」「ICOCA」および「Suica」をご利用のお客さまを対象に、商業施設「アザール桃山台」の駐車料金を優待する「交通ICパーク＆ライドサービス」を開始いたします。

本サービスは、タイムズ24株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西川光一）と連携し実施するもので、桃山台駅を起点とした公共交通機関の利用を促進し、交通渋滞の緩和およびCO2排出量の削減が期待されます。

当社では今後も、通勤・通学やお買い物等でご利用いただく幅広いお客さまに、より便利で快適な鉄道サービスを提供してまいります。





■サービス概要（2026年6月1日（月）開始）

駅：北大阪急行電鉄 桃山台駅

駐車場：タイムズアザール桃山台駐車場（大阪府吹田市桃山台5丁目2番2号）

営業時間：7：00～22：45（左記時間外は入出庫できません。）

駐車料金：

（平日・土日祝共通）最初の60分：400円／以降30分ごと200円

【3階・4階】最大料金なし

【屋上】57台 24時間最大：700円

※交通ICパーク＆ライドサービスご利用の場合：24時間最大600円（100円優待）

利用可能な交通系ICカード：PiTaPa、ICOCA、Suica（モバイルICOCA、モバイルSuica含む）





■ご利用方法

駐車料金の精算時に、当日「桃山台駅」で降車の際にご利用いただいた「PiTaPa」「ICOCA」または「Suica」を精算機にタッチしていただくことで、カードに記録された鉄道の利用履歴に応じて、屋上限定で駐車料金から100円が自動的に優待されます。





※「PiTaPa」は株式会社スルッとKANSAIの登録商標です

※「ICOCA」「モバイルICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です

※「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です

※JR東日本 Suica利用承認第137号

※当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません

※東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくSuicaカードが交換されることかがあります





（参考）脱炭素社会実現に向けた鉄道の環境優位性の理解促進について

一般社団法人日本民営鉄道協会とJRグループ各社では、日本のカーボンニュートラルの実現に向けて、相対的に低炭素な輸送モードである鉄道のさらなる利用促進（モーダルシフト）をめざすとともに、鉄道の環境優位性に対する社会的な理解促進のため、共通ロゴマークとスローガンを定め、鉄道業界一丸でPRに取り組んでいます。

〈詳細ページ〉 https://www.mintetsu.or.jp/association/news/2023/22402.html









北大阪急行電鉄株式会社 https://www.kita-kyu.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/d77001fc244912c2cf5f4891efb5b27ff4db4824.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1