令和8年（2026年）6月10日（水）近畿大学九州短期大学において、保育科1年生等を対象とした「プレコンセプションケア出前講座」を開催します。 こどもに関わる仕事（保育士）を目指す若い世代に、性や妊娠に対する知識の啓発やライフプランを考える機会をつくり、プレコンセプションケアを推進します。 【講師】 道園亜希氏 助産師・包括的性教育講師・デートDV専門相談員 福岡県助産師会包括的性教育委員会委員長 総合病院産婦人科、大学教員として大学勤務を経て、出張専門助産院を開業。 性教育を実践・研究し続けて17年目になる。 現在は、幼児～大学生、保護者、教員、専門職等、幅広い対象者に、人権（自分を大切にすること）をベースとした包括的性教育の取組を年間140件ほど実施している。 【内容】 今回開催する「プレコンセプションケア出前講座」では、令和6年（2024年）4月に福岡県が開設したプレコンセプションケア専門相談窓口「福岡県プレコンセプションケアセンター」と連携し、助産院唯 院長 道園亜希氏にご講義いただきます。 プレコンセプションケアとは、「妊娠前の健康管理」のことで、プレ「～の前の」コンセプション「受精・懐妊」を意味します。近年、思春期以降の過度なダイエットが影響して、低出生体重児の割合が増加傾向にあることや、出産の高齢化などにより、妊娠や出産について早い段階から正しい知識を持ち、自身の健康状態に向き合うことが重要視されています。将来、保育士を目指す若い世代を対象として、妊娠する・しない、年齢や性別に関わらず、思春期から生殖可能な年齢にあるすべての人々の健康に必要なプレコンセプションケアを学び、 自分自身の健康状態と向き合い、保育士としてのキャリアデザインやライフプランを考える機会とします。 【開催概要】 日時；令和8年（2026年）6月10日（水）10時40分～12時10分 場所：近畿大学九州短期大学（飯塚市菰田東1丁目5番30号） 講師：助産院唯 院長 道園亜希氏 対象：近畿大学九州短期大学 保育科1年生 等 （出前講座実施主体：福岡県） 【関連リンク】 九州短期大学 https://www.kjc.kindai.ac.jp/