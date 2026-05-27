六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）は、2026年8月29日（土）～11月29日（日）まで神戸・六甲山上を舞台とした現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」を開催します。





本芸術祭はこども向けの企画として、以下の取り組みを実施します。これらの施策を通し、未来の文化芸術の担い手であるこどもたちがアートに触れ合える機会の創出に取り組みます。





＜神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond こども向け企画＞

1．世界の「びじゅつ」を歌とアニメで紹介する、NHK Eテレ『びじゅチューン！』で大人気の井上涼のコンサートを9月12日（土）に開催します。6月15日（月）よりアソビューにて先行抽選申込みを開始します。





2．4歳から12歳までのおこさまを対象に、2,000人まで鑑賞パスポートが無料になる「おこさま2,000人無料ご招待キャンペーン」を実施します。6月1日（月）よりアソビューにて申込みを開始します。





3．自然の中でこどもたちが現代アートや音楽等の様々な表現を身体や手、五感を通して体験できる「こどもプログラム」を開催します。こどもたちがアーティストとの交流によって表現活動を身近に感じていただける企画を多数実施します。





1．井上涼コンサート 概要

名称：神戸で会いましょう！井上涼コンサート

日時：

2026年9月12日（土） ※開場は各1時間前

＜午前の会＞11：00～12：00

＜午後の会＞14：00～15：00

会場：神戸ファッション美術館オルビスホール

料金：

1,000円（税込）全席指定

※別途、神戸六甲ミーツ・アート鑑賞パスポートが必要

※3歳以上有料（2歳以下の方はひざ上鑑賞無料）

【チケット販売】

＜先行抽選申込＞6月15日（月）～7月5日（日）

＜一般先着販売＞7月17日（金）～なくなり次第終了





2．おこさま2,000人無料ご招待キャンペーン 概要

受付期間：

2026年6月1日（月）～2026年8月28日（金）

※定員になり次第受付終了

申込条件：

（1）保護者同伴で来場される4歳から12歳のおこさま

※保護者は別途鑑賞パスポートが必要

（2）申込は保護者1名につきおこさま2名まで1回限り

※条件を満たしていない申込みは無効となります。

申込方法：

アソビューよりこども無料招待券つきの鑑賞パスポートをご購入いただくか、こども無料招待券をお申込みください。

※「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」期間中に紙チケットへの引換が必要です。





3．こどもプログラム 概要

会期中の毎週日曜日にこどもたちが様々なプログラムに参加できます。※11月3日（火・祝）文化の日も開催。

参加希望の方は、開催場所に直接お越しください。ワークショップ開催中、随時ご参加いただけます。





（1）六甲NEWみやげ／アーティスト：田岡和也

開催日：9月20日、9月27日、10月11日、10月25日、11月15日

開催時間：11：00～15：00

開催場所：ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園、新池）ほか

参加料：無料 ※鑑賞パスポート（昼パス）または入場料が別途必要です。

内容：展示作品をよくみて神戸六甲ミーツ・アートのおみやげをつくろう。おみやげはおうちに持ち帰ってかざれるよ。





（2）いっしょにおえかき／アーティスト：meju

開催日：9月13日、10月18日、11月1日、11月8日、11月22日、11月29日

開催時間：11：00～15：00

開催場所：ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園、新池）ほか

参加料：無料 ※鑑賞パスポート（昼パス）または入場料が別途必要です。

内容：アーティストと一緒に自由におえかき！身近な素材でアートをつくって、おうちに飾ろう。はじめてでも気軽に参加してね。





（3）おとであそぼう！ブラスバンドJAZZパレード／アーティスト：Big Mouth Brass Band

開催日：8月30日、9月6日、10月4日、11月3日

開催時間：11：00～15：00

開催場所：六甲ガーデンテラスエリアほか

参加料：無料 ※鑑賞パスポート（昼パス）または入場料が別途必要です。

内容：会場をブラスバンドと一緒に楽しく練り歩こう。楽器の持ち込みOK。

手拍子や歌だけでも大丈夫。みんなで音あそびを楽しもう！





＜会期中、毎日参加可能な体験型アート作品も！＞





未来郵便局／アーティスト：開発好明

開催日：毎日開催（会期中）

開催時間：10：00～19：00

開催場所：六甲ガーデンテラスエリア内 オフィシャルアートショップホルティ

参加料：250円

内容：約1年後に手紙が届く体験型作品。未来の自分や友達・家族に手紙を書こう！





■神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond 開催概要

【会期】2026年8月29日（土）～11月29日（日）

【会場】

ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園、新池）、六甲ケーブル（六甲ケーブル下駅・山上駅）、天覧台、兵庫県立六甲山ビジターセンター（記念碑台）、六甲山サイレンスリゾート（旧六甲山ホテル）、六甲ガーデンテラスエリア、自然体感展望台 六甲枝垂れ、風の教会エリア他

【アーティスト】

伊藤大寛、伊藤幸久、井上涼、植田麻由、内田望、梅沢和木、開発好明、加治聖哉、木村崇人、鴻崎正武、古巻和芳、佐藤圭一、さとうりさ、さわひらき、四方謙一、正元嶺至、ジュン・グエン＝ハツシバ、鈴木泰人、高橋匡太（※1）、高橋瑠璃（※1）、棚田康司、Daisy Balloon、仲順 れい、中野信子、奈良美智、西田秀己、ニシハラ☆ノリオ×北園組、平澤賢治、船井美佐、松井照太、宮嵜浩、モジャヒド・ムサ、山本修路、義村環、わにぶちみき

《特別寄託作品》草間彌生

（※2026年5月27日時点）





■ひかりの森～夜の芸術散歩～ 開催概要

【会期】2026年9月19日（土）～11月29日（日）の土日祝の夜間

【会場】ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園





■鑑賞パスポート

※大人＝中学生以上、小人＝4歳～小学生、3歳以下無料

★自然体感展望台 六甲枝垂れの営業時間は10:00～21:00。17:00～21:00は昼パス及び昼夜パスで入場いただけます。

夜パスでの入場はできません。





【主催】六甲山観光株式会社、阪神電気鉄道株式会社

【共催】六甲摩耶観光推進協議会

【特別助成・協賛】神戸市、阪急阪神ホールディングス株式会社

【助成】公益財団法人 神戸文化支援基金

【助成・協力】公益財団法人 神戸市民文化振興財団





※2026年5月現在の情報です。

※情報の追加・変更については公式Webサイトでお知らせします。





（※1）高ははしごだか









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/b604d1c69877cfd0fd3a045c094a82ebe6eca24f.pdf





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