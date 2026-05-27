株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）が運営する「BANNER ARCHIVE（バナーアーカイブ）」は、このたび掲載数が22,284件に拡大したことをお知らせいたします。 バナーアーカイブは、業種や用途、テイストを問わず多様なバナーデザインを閲覧できるデザイン資料サイトとして、制作担当者やデザイナーを中心に利用されています。 掲載されている事例は、Ryuki Designが制作したデザインだけでなく、さまざまな企業・ブランドのクリエイティブも含まれており、幅広い表現を比較しながら参考にできる点が特長です。 今回の掲載数拡大により、バナー制作時の方向性検討や構成アイデアの収集を行いやすい環境をさらに充実させ、より多くの制作現場で活用できるデザイン資料サイトを目指してまいります。

バナーデザイン事例の需要拡大

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インターネット広告やECサイト、SNS運用、キャンペーンページなど、さまざまなオンライン施策においてバナーデザインが活用される機会は年々増加しています。それに伴い、制作担当者やデザイナーが参考となるデザイン事例を探すニーズも高まっています。 特に近年では、単に見た目のデザインを確認するだけでなく、業種ごとの傾向やレイアウト構成、配色、テキスト量、ビジュアルの見せ方などを比較しながら検討したいという需要が増えています。 バナー制作は、限られたサイズの中で情報を整理し、視認性を保ちながら訴求内容を伝える必要があります。そのため、制作前のリサーチ段階で多くのデザイン事例を確認することは、方向性を定めるうえで重要な工程の一つとなっています。また、業界や商材によって適した表現方法が異なるため、幅広いジャンルのバナー事例を横断的に確認できる環境が求められています。 こうした背景から、デザイン参考サイトを活用する制作現場も増えており、実際に公開されているクリエイティブを一覧で確認できるサービスは、制作時のアイデア収集や比較検討を行いやすいことから、多くの制作担当者に活用されています。 「バナーアーカイブ」では、こうしたニーズに対応するため、業種や用途、テイストを問わず多様なバナーデザインを継続的に掲載しています。シンプルな構成のデザインから、ビジュアルを大きく活用したデザイン、セール訴求型、商品訴求型、ブランドイメージ重視の表現まで、幅広い事例を参照できる点が特長です。今回、掲載数が22,284件に拡大したことで、より多角的な比較やアイデア収集を行いやすい環境を提供できるようになりました。

多様なデザインを比較できる価値

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バナーデザインを制作する際には、限られたスペースの中で情報を整理しながら、視認性や訴求力を両立させる必要があります。そのため、制作前に複数の事例を確認し、表現方法や構成パターンを比較する工程は欠かせません。特に近年は、短期間で複数パターンのクリエイティブ制作が求められる場面も増えており、効率的に参考事例を探せる環境へのニーズが高まっています。 「バナーアーカイブ」では、業種や用途、テイストごとに多様なデザインを閲覧できるため、目的に近いクリエイティブを探しやすい点が特長です。たとえば、商品訴求を中心とした構成、文字情報を整理したシンプルなレイアウト、ビジュアルを活用したインパクト重視のデザインなど、表現方法の違いを比較しながら確認できます。また、カラー設計や余白の使い方、文字サイズの強弱など、細かなデザイン表現を参考にできる点も、制作時のアイデア整理に役立っています。 さらに、掲載されている事例は自社制作だけに限定されておらず、幅広いクリエイティブを横断的に確認できる構成となっています。これにより、特定のデザイン傾向に偏ることなく、多様な表現手法を比較できる環境を提供しています。業界ごとのデザイン傾向を把握したい場合や、新しいレイアウト表現を検討したい場合にも活用しやすく、制作担当者やデザイナーの情報収集ツールとして利用されています。 今回、掲載数が22,284件に拡大したことで、より多くの事例を参照しながら比較検討できる環境が整いました。今後も「バナーアーカイブ」では、多様なバナーデザインを継続的に掲載し、制作現場に役立つデザイン資料サイトとして情報拡充を進めてまいります。

広告バナー制作はRyuki Designへ

株式会社Ryuki Designでは、企業ごとの目的や訴求内容に合わせたバナーデザイン制作を行っています。 視認性や情報整理、レイアウト設計などを重視しながら、用途に応じたクリエイティブを制作しており、これまで多くの企業からご依頼をいただいています。 バナー制作をスムーズに進められるよう、専用のご依頼シートを用意している点も特長です。 掲載したいテキストや参考イメージを入力いただくだけで、担当ディレクターが内容を確認し、構成や方向性を整理したうえで制作を開始します。制作前のやり取りを効率化しながらも、必要な情報を的確に反映できる体制を整えています。 また、初めて依頼される企業でも品質を確認しやすいよう、初回1デザイン無料対応を実施しています。事前に実際のデザイン品質を確認できるため、依頼前の不安軽減や方向性確認にもつながります。 さらに、1点4,000円（税別）から依頼可能な料金体系に加え、多量発注向けの定額プランも用意しており、単発制作から継続的なクリエイティブ制作まで柔軟に対応しています。

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社内ではディレクターとデザイナーが連携し、テキストの見せ方や配色、視線誘導など細部まで調整を行いながら制作を進行しています。商品訴求型、キャンペーン告知型、サービス紹介型など、用途に応じた構成設計にも対応しており、さまざまな業界のバナー制作をサポートしています。 今後も株式会社Ryuki Designは、「バナーアーカイブ」の運営を通じて多様なデザイン事例を発信するとともに、制作現場で活用しやすいバナーデザイン制作サービスを提供してまいります。

会社概要

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会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン） 代表取締役：緒方隆二 設立年月：2009年9月 所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階 事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業 LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数4,000社以上 ※2026年3月現在の実績となります

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/ 広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/ SwipeLP+：https://swipelp.jp/ 楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/ LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/ バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/