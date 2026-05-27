阪急沿線観光あるき実行委員会は、本年度より新たに神戸市が加わった18団体と阪急電鉄で、「阪急沿線観光まちあるき2026」を4月から開催しています。本イベントは、阪急沿線の観光スポットを巡るウォーキングを通じて地域の魅力を再発見いただくことを目的としています。このたび、本イベントおよび沿線自治体の観光PRを目的として、阪急大阪梅田駅で「阪急沿線観光まちあるき2026」のPRフェアを開催します。当日は、阪急沿線のご当地キャラクターたちも登場し、賑やかにイベントを盛り上げます。

本イベントの概要は次のとおりです。





「阪急沿線観光まちあるき2026」PRフェアの概要

〇日時：2026年6月3日（水）12時～17時頃

〇場所：阪急大阪梅田駅1階BIG MAN前広場

〇内容：「阪急沿線観光まちあるき2026」や各自治体のパンフレットを配布するほか、ご当地キャラクター等が各自治体の観光PRを行います。

〇登場予定のご当地キャラクター・観光大使：

たみまる（伊丹市）、みやたん（西宮市）、ふくまるくん（池田市）、リボンの騎士サファイア（宝塚市）（※1）、マチカネくん（豊中市）、滝ノ道ゆずる（箕面市）、みづまろくん（島本町）、すいたん（吹田市）、セッピィ（摂津市）、京都・長岡京おもてなし武将隊つつじ（長岡京市）、向日市いいとこPR隊 りん（向日市）





●お客様からのお問い合わせ先

阪急電鉄株式会社 沿線まちづくり推進部内 阪急沿線観光あるき実行委員会 事務局

TEL：06-6373-5040［平日9時～12時、13時～17時］





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/600986/att_600986_1.pdf





（※1）塚は旧字体









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リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/78f5128e9f5abd4ebe24485b7ed5ed5f060feb5a.pdf





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