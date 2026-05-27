株式会社阪急交通社（大阪市北区梅田 代表取締役社長 山川豊治）は、日本のロックバンド「THE ALFEE」とコラボして、同バンドメンバーの桜井賢氏（秩父市出身）ゆかりの地である秩父を巡る日帰りツアーを5月27日に販売を開始します。





THE ALFEEは、桜井賢氏、坂崎幸之助氏、高見沢俊彦氏の3名で構成されるロックバンドで、デビュー以来「トラベリング・バンド」として全国各地でコンサートツアーを展開してきました。“エンターテインメントの力によって、ファンの皆様と共に楽しみながら地域を応援していきたい”というメンバーの想いで、活動を続けています。





THE ALFEEとの企画は、2025年12月秩父夜祭、2026年8月高知よさこい祭り（予定）に続き今回で3回目となります。同バンドは、8月25日に結成52周年を迎えます。この特別な日に、西武鉄道株式会社の西武 旅するレストラン 「52席の至福」（以下、「52席の至福」）を貸切り、「52席の祝福」としてゆかりの深い秩父を巡り、結成52周年を祝う旅を実施する運びとなりました。





今年は12年に一度、秩父札所34ヶ所が同時開帳される『午歳総開帳』の年にあたります。本ツアーでは、11番札所の常楽寺を参拝し、住職による法話を通じて鎌倉時代から790年続く巡礼の歴史・文化を学びます。また、西武鉄道の「52席の至福」を貸切り、西武新宿駅と西武秩父駅間で乗車します。車内で提供されるブランチコースでは、THE ALFEEをモチーフにアレンジしたデザートをご用意しました。さらに、特有の寒冷な気候と良質な水に育まれた地酒「秩父錦」の醸造工場や酒蔵資料館を訪問し、270余年続く酒造りの伝統と歴史への知見を深めます。バスと列車を連携させ、秩父地方を効率よく満喫できるツアーです。※メンバーのツアーの同行は予定されていません。





阪急交通社は、これからも地域の伝統・文化を活かした体験価値を開発し、付加価値の高い旅行商品の提供に努めてまいります。





■ツアー概要

ツアー名：

1日限定運行！ 西武 旅するレストラン 「52席の祝福」

×THE ALFEE 秩父周遊 日帰り

設定日： 2026年8月25日（火）

旅行代金： 45,000円

コース番号：

3A210AA（新宿駅発：往路バス、復路52席の祝福）

3A210AB（西武新宿駅発：往路52席の祝福、復路バス）

【新宿駅発】 https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=3A210AA&p_hei=10&p_baitai=9582

【西武新宿駅発】 https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=3A210AB&p_hei=10&p_baitai=9582





THE ALFEEコラボ内容：

（1）THE ALFEE × 西武鉄道のお土産プレゼント

（2）THE ALFEEをモチーフにアレンジを加えたデザート付きのブランチコース（52席の祝福）

（3）11番札所常楽寺では、THE ALFEE × 秩父札所午歳総開帳コラボの限定歌朱印（別途1,200円）や、期間限定コラボグッズを別途購入可能

（4）THE ALFEE ×西武鉄道 特別限定歌朱印「52席の祝福」をプレゼント

（5）THE ALFEEとポテくまくんがコラボした特別な豆樽を購入可能





■ご参考（THE ALFEEとのコラボツアー）

2025年12月 秩父夜祭鑑賞バスツアー 桜井賢氏“ゆかりの地”をめぐる

https://x.hankyu-travel.com/pdf/hankyu-travel/250804.pdf

2026年8月 「THE ALFEE よさこい組 美麗乱舞祭」“メリーアンよさこい”で踊ろう！（予定）

https://x.hankyu-travel.com/pdf/hankyu-travel/260415.pdf





■THE ALFEE プロフィール

1973年明治学院大学キャンパスにて出会い、グループを結成。翌1974年8月25日シングル『夏しぐれ』でデビュー。1983年デビュー9年目にしてシングル『メリーアン』が大ヒット。以降、現在に至るまで日本の音楽シーンを代表するバンドとして活躍している。2014年3月3人揃って明治学院大学を名誉卒業。2017年第59回日本レコード大賞 企画賞を≪The KanLeKeeZ≫名義で受賞。2018年関西テレビ「大阪国際女子マラソン」（1987年から2018年まで）のテーマソングを31曲担当したことを【同一国際スポーツ大会のテレビ放送における同一アーティストによる最多テーマソング数】として、ギネス世界記録(R)に認定された。2024年7月にリリースしたDouble A-Sideシングル「KO. DA. MA. / ロマンスが舞い降りて来た夜」にて、チャート誌に58作品連続ベスト10入りを果たしている。ライブ通算本数は、2025年4月より開催された「THE ALFEE 51st Anniversary Spring Celebration」ツアー公演終了時に、2,970本を達成。





THE ALFEE公式ホームページ： https://www.alfee.com









株式会社阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/763c1d948236e2efda2a7ba69cd5263e5158344c.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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