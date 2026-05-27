車載用SerDesチップ市場2026-2032：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
SerDes（シリアライザ／デシリアライザ）は、シリアルリンクを介してデータの送受信を行うデバイスである。車載用 SerDes チップは単体デバイスとしても存在するが、多くの場合、シリアルバスコントローラまたは ASIC に統合された IP コアとして実装される。本質的に SerDes はシリアルトランシーバであり、送信側でパラレルデータをシリアルデータストリームに変換し、受信側でシリアルデータを再びパラレル形式に復元する。SerDes 技術はデータセンターの通信処理能力から低消費電力な車載用途に至るまで、電子産業全体の変革を支えている。
近年の自動運転の普及に伴い、車載カメラの台数と解像度は急速に増加し、カメラデータの高速伝送に対する要求が高まっている。低遅延かつ無損失な伝送に対する需要が拡大し続けており、SerDes 技術は車載カメラのデータ伝送における専用ソリューションとして活用されている。
市場規模と今後5年予測：ADAS高度化が需要を牽引
車載用SerDesチップ市場は、自動車の電子化が進むなかで、成長初期から本格拡大期へ移行している。LP Information調査チームの「世界車載用SerDesチップ市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/592370/automotive-serdes-chip）によれば、2025年の6.67億米ドルから2032年には22.88億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は19.0％になると予測されています。
この高い成長率は、車載カメラの数量増加だけでなく、解像度向上、リアルタイム処理、伝送信頼性への要求が同時に高まっていることを反映している。ADASや自動運転では、カメラ、センサー、ECU、ディスプレイ間で大量の映像・制御データを遅延なく送る必要がある。高帯域、低遅延、耐ノイズ性を備えたSerDesは、次世代車載アーキテクチャの基盤部品として採用余地を広げている。
地域別では、アジア太平洋が2025年の1億2830万米ドルから2032年に3億7650万米ドルへ拡大し、CAGRは16.31%と見込まれる。北米は2820万米ドルから7034万米ドルへ、欧州は4791万米ドルから1億2409万米ドルへ成長する見通しである。車載半導体需要は、完成車メーカーのADAS搭載戦略、EV化、ソフトウェア定義車両への移行と連動して拡大していく。
図. 車載用SerDesチップ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350549/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350549/images/bodyimage2】
図. 世界の車載用SerDesチップ市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：少数企業による高度集中
LP Informationのトップ企業研究センターによると、車載用SerDesチップの主要製造業者には、Analog Devices (Maxim)、Texas Instruments、Inova Semiconductorsなどが含まれる。2025年の売上ベースでは、上位3社が約93.0%を占めた。さらに上位5社では約95.93%に達しており、同市場は一般的な車載半導体市場の中でも集中度が高い。
競争構造は、少数の先行企業が技術仕様、顧客認証、車載品質、長期供給体制を背景に主導する形となっている。SerDesは単体チップで完結する部品ではなく、カメラモジュール、SoC、ECU、ディスプレイ、ケーブル設計との整合が求められる。そのため、採用実績、エコシステム、設計サポート、車載規格への対応が参入障壁となりやすい。
近年の自動運転の普及に伴い、車載カメラの台数と解像度は急速に増加し、カメラデータの高速伝送に対する要求が高まっている。低遅延かつ無損失な伝送に対する需要が拡大し続けており、SerDes 技術は車載カメラのデータ伝送における専用ソリューションとして活用されている。
市場規模と今後5年予測：ADAS高度化が需要を牽引
車載用SerDesチップ市場は、自動車の電子化が進むなかで、成長初期から本格拡大期へ移行している。LP Information調査チームの「世界車載用SerDesチップ市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/592370/automotive-serdes-chip）によれば、2025年の6.67億米ドルから2032年には22.88億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は19.0％になると予測されています。
この高い成長率は、車載カメラの数量増加だけでなく、解像度向上、リアルタイム処理、伝送信頼性への要求が同時に高まっていることを反映している。ADASや自動運転では、カメラ、センサー、ECU、ディスプレイ間で大量の映像・制御データを遅延なく送る必要がある。高帯域、低遅延、耐ノイズ性を備えたSerDesは、次世代車載アーキテクチャの基盤部品として採用余地を広げている。
地域別では、アジア太平洋が2025年の1億2830万米ドルから2032年に3億7650万米ドルへ拡大し、CAGRは16.31%と見込まれる。北米は2820万米ドルから7034万米ドルへ、欧州は4791万米ドルから1億2409万米ドルへ成長する見通しである。車載半導体需要は、完成車メーカーのADAS搭載戦略、EV化、ソフトウェア定義車両への移行と連動して拡大していく。
図. 車載用SerDesチップ世界総市場規模
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図. 世界の車載用SerDesチップ市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：少数企業による高度集中
LP Informationのトップ企業研究センターによると、車載用SerDesチップの主要製造業者には、Analog Devices (Maxim)、Texas Instruments、Inova Semiconductorsなどが含まれる。2025年の売上ベースでは、上位3社が約93.0%を占めた。さらに上位5社では約95.93%に達しており、同市場は一般的な車載半導体市場の中でも集中度が高い。
競争構造は、少数の先行企業が技術仕様、顧客認証、車載品質、長期供給体制を背景に主導する形となっている。SerDesは単体チップで完結する部品ではなく、カメラモジュール、SoC、ECU、ディスプレイ、ケーブル設計との整合が求められる。そのため、採用実績、エコシステム、設計サポート、車載規格への対応が参入障壁となりやすい。