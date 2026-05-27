【手順付き】Excelでオブジェクトを挿入できない原因と対処法
Tenorshare Co., Ltd.は、5月15日（金）、AI高画質化・ファイル修復ツール「4DDiG File Repair」をアップデートしました。今回のアップデートでは、修復後のファイルを一覧で確認・管理できる「修復履歴」機能を新たに追加。さらに、修復ファイルの書き出し時に保存形式を選択できるようになり、よりスムーズで柔軟な修復フローを実現しました。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://psce.pw/958m76
Excelで資料を作成する際、画像や図形などのオブジェクトを挿入しようとして「オブジェクトを挿入できません」というエラーが表示され、作業が止まってしまった経験はないでしょうか。原因が分からないと対処が難しく、焦ってしまいますが、適切な手順を踏めばエラーは簡単に解消できます。
本記事では、Excelでオブジェクトが挿入できない主な原因と、それぞれの具体的な対処法を分かりやすく解説します。トラブルを今すぐ解決したい方は、ぜひ参考にしてください。
パート1．Excelでオブジェクトを挿入できない原因
ここでは、Excelでオブジェクトが挿入できない主な原因を紹介します。
原因(1)：オブジェクトが非表示の設定になっている
エクセルにはオブジェクトの表示・非表示を切り替える設定があり、これが「非表示」になっていると、挿入しても画面に現れません。実際には挿入できているにもかかわらず、画面で見えないために「挿入できない」と誤認してしまうケースがあります。
原因(2)：複数のシートを同時に選択している
エクセルで複数のシートを同時に選択していると、一部の操作が制限されます。オブジェクトの挿入もそのひとつで、複数シートへの同時挿入を防ぐため、画像や図形、アイコンなどの選択アイコンが灰色（グレーアウト）になって選択できなくなります。
原因(3)：シートが保護されている
エクセルで「シート保護」が有効になっている場合、編集操作に制限がかかります。その制限のひとつがオブジェクトの挿入です。これは、シートの内容を無断で変更されないようにするための安全策で、特に共有ファイルやテンプレートでよく見られます。
原因(4)：一時的なエラーが発生している
エクセルやパソコンが不安定な場合、一時的なエラーによって機能が正常に動作しないことがあります。
原因(5)：ファイルが破損している
正常に動作しない原因に、ファイルが破損している可能性もあります。エクセルファイルはもちろんのこと、画像やPDFといったファイルが破損している場合も正常に挿入できません。
パート2．Excelでオブジェクトを挿入できないときの対処法
対処法(1)：エクセルの設定を確認・変更する
まずはオブジェクトの表示設定を確認しましょう。手順は以下のとおりです。
1. 「ファイル」をクリック
2. 左下の「オプション」を選択
3. 左サイドバーの「詳細設定」をクリック
4. 「オブジェクトの表示」を「すべて」を選択
5. 右下の「OK」ボタンをクリック
この設定により、正常にオブジェクトが挿入されているのに表示されないという問題を解決できます。
対処法(2)：複数シートの選択を解除する
複数シートを選択している場合は、選択を解除する必要があります。具体的には、以下の手順でひとつのシートを選び直すことで解除できます。
・選択中のシート以外の場合：任意のシートのタブをクリック
・選択中のシートの場合：任意のシートのタブを右クリックし、「シートのグループ解除」を選択
対処法(3)：シートの保護を解除する
シートが保護されている場合は、以下の手順で保護を解除します。
1. 「校閲」タブをクリック
2. 「シート保護の解除」を選択
3. 必要に応じてパスワードを入力
保護を解除すると、オブジェクトの挿入ができるようになります。
対処法(4)：ファイルを修復する
エクセルファイルが破損している場合は修復が必要です。その際、専門ツール「4DDiG File Repair」の利用をおすすめします。本ソフトは、エクセルだけでなく画像やPDFなど様々なファイル形式に対応しているため、オブジェクト自体が破損しているケースも一括で解決できます。
高度な修復技術を備えながらも、操作はわずか数クリックで完結するシンプル設計。専門知識がない初めての方でも、迷わず安全にデータを復元できるのが大きなメリットです。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repairを無料体験：https://psce.pw/958m76
【修復手順】
手順１．4DDiG File Repairを起動し、左側のメニューバーの「ファイル修復」を選択します。次に、「ファイルを追加する」ボタンをクリックし、破損したファイルを追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350555/images/bodyimage1】
手順２．「すべてを修復」ボタンをクリックすると、プログラムは自動的にファイルを修復します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350555/images/bodyimage2】
手順３．ファイルの修復が完了すると、修復されたファイルをプレビューして、指定した場所に保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350555/images/bodyimage3】
対処法(5)：エクセルやパソコンを再起動する
一時的なエラーが原因でオブジェクトを挿入できない場合は、エクセルやパソコンの再起動が有効です。メモリ不足の解消やバックグラウンドで動作しているアプリを停止できるためです。シンプルな方法ですが、効果的なので忘れずに実施しましょう。
まとめ
Excelは職場で多くの人と共有・編集することが多いため、本人が気づかないうちに設定が変更されていたり、ちょっとした操作間違いでエラーが発生したりするケースも珍しくありません。オブジェクトが挿入できないトラブルに直面した際は、まず「表示設定」や「シートのグループ化」など、今回紹介した主な原因を一つずつチェックしてみましょう。
万が一、一般的な対処法では解決せず、Excelファイル自体が破損していてバックアップや再ダウンロードも不可能な場合は、AI技術を搭載した専門のファイル修復ソフト「4DDiG File Repair」の出番です。高度なシステムが自動で破損箇所を特定し、大切なデータを安全かつ迅速に復元してくれるため、ビジネスの停滞を防ぐ強力な選択肢として非常におすすめです。
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・破損したExcelファイルを修復する方法：https://psce.pw/9594ve
・Excelで「データを貼り付けできません」と表示された場合の対応方法：https://psce.pw/95955d
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGは、データ管理の専門家です。データ復元、ファイル修復、高画質化、パーティション管理、重複ファイル削除などのソフトウェアを提供しています。WindowsやMacのデータ復元、ファイル修復、パソコンのトラブル解決なら、Tenorshare 4DDiGにお任せください！
公式HP：https://4ddig.tenorshare.com/jp/
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本記事では、Excelでオブジェクトが挿入できない主な原因と、それぞれの具体的な対処法を分かりやすく解説します。トラブルを今すぐ解決したい方は、ぜひ参考にしてください。
パート1．Excelでオブジェクトを挿入できない原因
ここでは、Excelでオブジェクトが挿入できない主な原因を紹介します。
原因(1)：オブジェクトが非表示の設定になっている
エクセルにはオブジェクトの表示・非表示を切り替える設定があり、これが「非表示」になっていると、挿入しても画面に現れません。実際には挿入できているにもかかわらず、画面で見えないために「挿入できない」と誤認してしまうケースがあります。
原因(2)：複数のシートを同時に選択している
エクセルで複数のシートを同時に選択していると、一部の操作が制限されます。オブジェクトの挿入もそのひとつで、複数シートへの同時挿入を防ぐため、画像や図形、アイコンなどの選択アイコンが灰色（グレーアウト）になって選択できなくなります。
原因(3)：シートが保護されている
エクセルで「シート保護」が有効になっている場合、編集操作に制限がかかります。その制限のひとつがオブジェクトの挿入です。これは、シートの内容を無断で変更されないようにするための安全策で、特に共有ファイルやテンプレートでよく見られます。
原因(4)：一時的なエラーが発生している
エクセルやパソコンが不安定な場合、一時的なエラーによって機能が正常に動作しないことがあります。
原因(5)：ファイルが破損している
正常に動作しない原因に、ファイルが破損している可能性もあります。エクセルファイルはもちろんのこと、画像やPDFといったファイルが破損している場合も正常に挿入できません。
パート2．Excelでオブジェクトを挿入できないときの対処法
対処法(1)：エクセルの設定を確認・変更する
まずはオブジェクトの表示設定を確認しましょう。手順は以下のとおりです。
1. 「ファイル」をクリック
2. 左下の「オプション」を選択
3. 左サイドバーの「詳細設定」をクリック
4. 「オブジェクトの表示」を「すべて」を選択
5. 右下の「OK」ボタンをクリック
この設定により、正常にオブジェクトが挿入されているのに表示されないという問題を解決できます。
対処法(2)：複数シートの選択を解除する
複数シートを選択している場合は、選択を解除する必要があります。具体的には、以下の手順でひとつのシートを選び直すことで解除できます。
・選択中のシート以外の場合：任意のシートのタブをクリック
・選択中のシートの場合：任意のシートのタブを右クリックし、「シートのグループ解除」を選択
対処法(3)：シートの保護を解除する
シートが保護されている場合は、以下の手順で保護を解除します。
1. 「校閲」タブをクリック
2. 「シート保護の解除」を選択
3. 必要に応じてパスワードを入力
保護を解除すると、オブジェクトの挿入ができるようになります。
対処法(4)：ファイルを修復する
エクセルファイルが破損している場合は修復が必要です。その際、専門ツール「4DDiG File Repair」の利用をおすすめします。本ソフトは、エクセルだけでなく画像やPDFなど様々なファイル形式に対応しているため、オブジェクト自体が破損しているケースも一括で解決できます。
高度な修復技術を備えながらも、操作はわずか数クリックで完結するシンプル設計。専門知識がない初めての方でも、迷わず安全にデータを復元できるのが大きなメリットです。
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【修復手順】
手順１．4DDiG File Repairを起動し、左側のメニューバーの「ファイル修復」を選択します。次に、「ファイルを追加する」ボタンをクリックし、破損したファイルを追加します。
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手順２．「すべてを修復」ボタンをクリックすると、プログラムは自動的にファイルを修復します。
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手順３．ファイルの修復が完了すると、修復されたファイルをプレビューして、指定した場所に保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350555/images/bodyimage3】
対処法(5)：エクセルやパソコンを再起動する
一時的なエラーが原因でオブジェクトを挿入できない場合は、エクセルやパソコンの再起動が有効です。メモリ不足の解消やバックグラウンドで動作しているアプリを停止できるためです。シンプルな方法ですが、効果的なので忘れずに実施しましょう。
まとめ
Excelは職場で多くの人と共有・編集することが多いため、本人が気づかないうちに設定が変更されていたり、ちょっとした操作間違いでエラーが発生したりするケースも珍しくありません。オブジェクトが挿入できないトラブルに直面した際は、まず「表示設定」や「シートのグループ化」など、今回紹介した主な原因を一つずつチェックしてみましょう。
万が一、一般的な対処法では解決せず、Excelファイル自体が破損していてバックアップや再ダウンロードも不可能な場合は、AI技術を搭載した専門のファイル修復ソフト「4DDiG File Repair」の出番です。高度なシステムが自動で破損箇所を特定し、大切なデータを安全かつ迅速に復元してくれるため、ビジネスの停滞を防ぐ強力な選択肢として非常におすすめです。
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