TPCマーケティングリサーチ株式会社、PFAS代替素材市場について調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、2026年 PFAS代替素材の用途別市場と実装動向について調査を実施、その結果を発表した。
【調査結果】
◆PFAS（有機フッ素化合物）に対する規制強化が欧州を中心に世界的に進展しており、環境・健康への影響を低減する観点から、産業界では従来材料からの転換が求められている。PFASは撥水・撥油性、耐熱性、耐薬品性などの特性に優れ、半導体、電池、自動車、食品包装、繊維といった幅広い分野で不可欠な材料として使用されてきたが、規制の進展により非フッ素系材料への代替が重要な課題となっている。これに伴い、シリコーン材料、高機能樹脂、非フッ素エラストマー、コーティング技術など、多様な代替素材の開発と用途展開が進みつつあり、市場規模の拡大とともに、用途別の技術競争やサプライチェーン再編への関心が高まっている。
◆PFAS代替素材市場は、規制対応を起点としながらも、単なる代替需要に留まらず、「高機能化」と「実装最適化」を軸とした新たな競争フェーズへ移行しつつある。世界市場は2024年の295億ドルから、2030年に700億ドル超、2035年には1,200億ドル超へ拡大すると予測される。特に、EU REACHやPPWRをはじめとする規制の具体化、代替材料の量産・認証技術の成熟、EV・AI半導体市場の拡大、ESG・サステナビリティ要求の高まりが同時に進行することで、市場は一律代替ではなく、用途ごとに異なる速度と要求性能で進展する“用途最適化型市場”として成長していくと見込まれる。
◆一方で、PFAS代替素材の導入には依然として技術的・経済的な制約が残る。特に、撥油性や高温耐久性といったPFAS固有の機能を完全に再現することは容易ではなく、用途によっては性能調整や設計変更を伴う必要がある。また、代替材料はコスト面での負担が大きいほか、量産体制の整備、サプライチェーン構築、さらに食品・医療・半導体分野における認証対応などが導入の障壁となる。加えて、HFO冷媒のように代替技術自体に規制論点が伴うケースもあり、技術選定には中長期的な不確実性も存在する。PFAS代替は単純な材料置換ではなく、用途ごとの機能要件、認証条件、供給体制を踏まえた複合的な実装戦略が求められる領域となっている。
◆本調査レポートでは、主要用途ごとのPFAS使用実態と代替素材の適用可能性を整理するとともに、技術成熟度、性能ギャップ、導入ハードル、コスト構造といった観点から、実装の進展状況を体系的に分析した。さらに、用途別市場規模予測、規制動向、主要素材メーカーの技術開発・事業戦略、競争ポジショニングを総合的に把握することで、2035年に向けた市場構造変化と競争軸の変化を明らかにしている。材料メーカー、部材サプライヤー、最終製品メーカーにとっての事業機会とリスクを可視化し、研究開発戦略、事業ポートフォリオ再構築、および中長期投資判断に資する実践的なインサイトを提供する。
【調査対象企業】
AGC、DIC、JSR、旭化成、旭有機材、王子HD、クラレ、クレハ、信越化学工業、
セントラル硝子、ダイキン工業、東京応化工業、東レ、日産化学、富士フイルム、三井化学、
三菱ケミカル、レゾナック、3M、Celanese、Chemours、Dow、Honeywell、
Momentive Performance Materials、Arkema、BASF、Clariant、Covestro、Evonik、
Syensqo、Wacker Chemie、ほか
【調査実査日】
2026年4月～2026年5月
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350479/images/bodyimage1】
＜資料名＞
2026年 PFAS代替素材の用途別市場と実装動向
―規制対応の先にある高機能化と実装力競争の勝ち筋―
URL： https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410260693
発刊日：2026年5月25日 頒価：110,000円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【調査結果】
◆PFAS（有機フッ素化合物）に対する規制強化が欧州を中心に世界的に進展しており、環境・健康への影響を低減する観点から、産業界では従来材料からの転換が求められている。PFASは撥水・撥油性、耐熱性、耐薬品性などの特性に優れ、半導体、電池、自動車、食品包装、繊維といった幅広い分野で不可欠な材料として使用されてきたが、規制の進展により非フッ素系材料への代替が重要な課題となっている。これに伴い、シリコーン材料、高機能樹脂、非フッ素エラストマー、コーティング技術など、多様な代替素材の開発と用途展開が進みつつあり、市場規模の拡大とともに、用途別の技術競争やサプライチェーン再編への関心が高まっている。
◆PFAS代替素材市場は、規制対応を起点としながらも、単なる代替需要に留まらず、「高機能化」と「実装最適化」を軸とした新たな競争フェーズへ移行しつつある。世界市場は2024年の295億ドルから、2030年に700億ドル超、2035年には1,200億ドル超へ拡大すると予測される。特に、EU REACHやPPWRをはじめとする規制の具体化、代替材料の量産・認証技術の成熟、EV・AI半導体市場の拡大、ESG・サステナビリティ要求の高まりが同時に進行することで、市場は一律代替ではなく、用途ごとに異なる速度と要求性能で進展する“用途最適化型市場”として成長していくと見込まれる。
◆一方で、PFAS代替素材の導入には依然として技術的・経済的な制約が残る。特に、撥油性や高温耐久性といったPFAS固有の機能を完全に再現することは容易ではなく、用途によっては性能調整や設計変更を伴う必要がある。また、代替材料はコスト面での負担が大きいほか、量産体制の整備、サプライチェーン構築、さらに食品・医療・半導体分野における認証対応などが導入の障壁となる。加えて、HFO冷媒のように代替技術自体に規制論点が伴うケースもあり、技術選定には中長期的な不確実性も存在する。PFAS代替は単純な材料置換ではなく、用途ごとの機能要件、認証条件、供給体制を踏まえた複合的な実装戦略が求められる領域となっている。
◆本調査レポートでは、主要用途ごとのPFAS使用実態と代替素材の適用可能性を整理するとともに、技術成熟度、性能ギャップ、導入ハードル、コスト構造といった観点から、実装の進展状況を体系的に分析した。さらに、用途別市場規模予測、規制動向、主要素材メーカーの技術開発・事業戦略、競争ポジショニングを総合的に把握することで、2035年に向けた市場構造変化と競争軸の変化を明らかにしている。材料メーカー、部材サプライヤー、最終製品メーカーにとっての事業機会とリスクを可視化し、研究開発戦略、事業ポートフォリオ再構築、および中長期投資判断に資する実践的なインサイトを提供する。
【調査対象企業】
AGC、DIC、JSR、旭化成、旭有機材、王子HD、クラレ、クレハ、信越化学工業、
セントラル硝子、ダイキン工業、東京応化工業、東レ、日産化学、富士フイルム、三井化学、
三菱ケミカル、レゾナック、3M、Celanese、Chemours、Dow、Honeywell、
Momentive Performance Materials、Arkema、BASF、Clariant、Covestro、Evonik、
Syensqo、Wacker Chemie、ほか
【調査実査日】
2026年4月～2026年5月
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350479/images/bodyimage1】
2026年 PFAS代替素材の用途別市場と実装動向
―規制対応の先にある高機能化と実装力競争の勝ち筋―
URL： https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410260693
発刊日：2026年5月25日 頒価：110,000円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
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