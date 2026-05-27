近畿大学とニチレイフーズが開発した「アセロラブリヒラ」 5月29日（金）から「くら寿司」全店舗で販売

近畿大学とニチレイフーズが開発した「アセロラブリヒラ」 5月29日（金）から「くら寿司」全店舗で販売