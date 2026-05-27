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サッカー日本代表応援新CF「青く、熱く、走れ。」を公開
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、JFAメジャーパートナーとしてサッカー日本代表を応援する新TVCF「青く、熱く、走れ。」を公開し、2026年5月31日（日）より順次TV放映を開始しますので、お知らせいたします。
当社は2021年5月よりサッカー日本代表のパートナーを務め、TVCFの制作・放映や、2024年元日に開催した「TOYO TIRES CUP 2024」などの活動を通じ、同代表の挑戦を応援しています。
今回の新CFはキーメッセージ「青く、熱く、走れ。」のもと、板倉滉選手、上田綺世選手、堂安律選手の3名にフォーカスし、世界の大舞台で「最高の景色」をめざす、サッカー日本代表を応援する映像となります。ピッチで躍動する選手たちの姿と大地を走り抜けるピックアップトラックの映像を重ね合わせ、その躍動感を表現しています。
コーポレートカラーである「青」を基調とし、当社グループのフロンティア精神を伝えるブランドステートメント「まだ、走ったことのない道へ。」によって、TOYO TIRESブランドが持つ世界観を表明しています。そこには、道なき道であっても勇気をもって果敢に走り、挑戦心と独創的な発想により、世の中に驚きと感動を提供する企業でありたいという意思を示しています。
当社は今後も、サッカー日本代表の挑戦をサポーターの皆さまとともに後押ししながら、「まだ、走ったことのない道へ。」と挑み続ける企業として、新たな価値創造と社会への貢献をめざしてまいります。
◇映像
●TOYO TIRES サッカー日本代表応援CF「青く、熱く、走れ。」
（30sec.）https://movie.toyotires.co.jp/category/videos/all-videos/video/6395188200112
◇TVCF放映予定
5月31日（日） キリンチャレンジカップ2026 対アイスランド戦 @国立競技場
日本テレビ系列（全国生中継）
6月21日（日） FIFAワールドカップ2026 対チュニジア戦
日本テレビ系列（全国生中継）
6月30日（火） FIFAワールドカップ2026 ノックアウトステージ初戦
対戦カード未定 フジテレビ系列（全国生中継）
※その他FIFAワールドカップ2026関連番組枠にて放映予定あり
◇TOYO TIRES サッカー日本代表応援サイト
https://www.toyotires.co.jp/samuraiblue/
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
当社は2021年5月よりサッカー日本代表のパートナーを務め、TVCFの制作・放映や、2024年元日に開催した「TOYO TIRES CUP 2024」などの活動を通じ、同代表の挑戦を応援しています。
コーポレートカラーである「青」を基調とし、当社グループのフロンティア精神を伝えるブランドステートメント「まだ、走ったことのない道へ。」によって、TOYO TIRESブランドが持つ世界観を表明しています。そこには、道なき道であっても勇気をもって果敢に走り、挑戦心と独創的な発想により、世の中に驚きと感動を提供する企業でありたいという意思を示しています。
当社は今後も、サッカー日本代表の挑戦をサポーターの皆さまとともに後押ししながら、「まだ、走ったことのない道へ。」と挑み続ける企業として、新たな価値創造と社会への貢献をめざしてまいります。
◇映像
●TOYO TIRES サッカー日本代表応援CF「青く、熱く、走れ。」
（30sec.）https://movie.toyotires.co.jp/category/videos/all-videos/video/6395188200112
◇TVCF放映予定
5月31日（日） キリンチャレンジカップ2026 対アイスランド戦 @国立競技場
日本テレビ系列（全国生中継）
6月21日（日） FIFAワールドカップ2026 対チュニジア戦
日本テレビ系列（全国生中継）
6月30日（火） FIFAワールドカップ2026 ノックアウトステージ初戦
対戦カード未定 フジテレビ系列（全国生中継）
※その他FIFAワールドカップ2026関連番組枠にて放映予定あり
◇TOYO TIRES サッカー日本代表応援サイト
https://www.toyotires.co.jp/samuraiblue/
以 上
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/