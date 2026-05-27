





京都酒造株式会社（以下、京都みやこ蒸溜所）が製造する、京都府内でしか手に入らない限定ウイスキー「京都ウイスキー西陣織シリーズ」の2商品が、イギリスで開催された国際的酒類コンペティション「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC）2026」において、金賞（ゴールドメダル）および銀賞（シルバーメダル）を受賞いたしました。

世界の数千商品におよぶ名だたる銘柄が競い合い、極めて厳しい審査で知られる世界最高峰の本コンペティションにおいて、「シェリーカスク」が『金賞』の栄誉に輝き、「ミズナラカスク」も『銀賞』を受賞。

いずれの商品も『初の受賞』となりました。

「京都府内でしか手に入らない」という極めて希少な限定ウイスキーでありながら、世界トップクラスの専門家たちを驚かせ、その圧倒的な品質の高さを証明する結果となりました。

■受賞結果







【金賞】

京都ウイスキー 西陣織ラベル シェリーカスク

◇希望小売価格/\3,000税抜（\3,300税込）

◇容量 / 700ml

◇アルコール度数 / 40%

◇原材料 / モルト・グレーン（国内製造）

【銀賞】

京都ウイスキー 西陣織ラベル ミズナラカスク

◇希望小売価格/\3,500税抜（\3,850税込）

◇容量 / 700ml

◇アルコール度数 / 43%

◇原材料 / モルト・グレーン（国内製造）

■京都限定・世界が驚いた2種の味わい

「京都ウイスキー」は、京都府内でのみ販売されている限定ウイスキーです。

今回の受賞により、その品質が世界的な専門家からも認められる形となりました。

金賞：シェリーカスク

シェリー酒の熟成に使用された樽での後熟により、レーズンやドライフルーツのような芳醇な香りと、ダークチョコレートを思わせる深いコクを実現。

なめらかな舌触りとナッツやキャラメルのような甘み、温かみのある余韻をお楽しみいただけます。

銀賞：ミズナラカスク

日本原産のミズナラ（水楢）樽での後熟により、バニラやココナッツのような甘い香りと、白檀を思わせる上品な香木の香りが特徴的な仕上がりとなりました。

柔らかな口当たりから広がる蜂蜜のような甘みとほのかなスパイシーさ、そして心地よい樽香の余韻は、和の繊細さと洋の技術が融合した京都らしい一本です。

■ISCとは

イギリスの酒類専門誌「ドリンクス・インターナショナル」が主催。

ロンドンで開催されるこのコンペティションには、毎年世界70ヵ国以上から数千商品がエントリーされる世界的に権威のあるコンペティションです。

■西陣織ラベルに込めた想い

本シリーズの最大の特徴は、京都の伝統工芸である「西陣織」を贅沢に使用したラベルです。

「京都府内限定」という特別感を引き立てる、職人の手によって織り上げられた柔らかな質感のラベルは、贈り物としても、またご自宅で特別な時間を過ごす際の一杯としてもご好評をいただいております。

■京都みやこ蒸溜所について

京都みやこ蒸溜所は、京都府中部に位置する丹波高原の美しい自然豊かな京丹波町にある、京都で初めてのウイスキー蒸溜所です。

京丹波町は長老ヶ岳をはじめとした山々に囲まれ、高原気象が特徴で昼夜の寒暖差が大きい地域です。

この寒暖差は、ウイスキー造りにおいて欠かせない樽熟成に大きな影響を与え、熟成を早めてくれます。

この豊かな自然環境との共生を目指しながら、ウイスキー造りの基本となる製法を継承しつつ、変化を恐れず新しい事に挑戦してまいります。

■会社概要

会社名：京都酒造株式会社

所在地：〒629-1131 京都府船井郡京丹波町坂原南林11番

会社HP：https://kyotoshuzo.com/

■商品についての問い合わせ先

京都酒造株式会社

Tel：0771-84-0110

Email：info@kyotoshuzo.co.jp

※商品以外のお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。

■プレスリリースについての問い合わせ先

京都酒造株式会社 広報担当

Email：pr@kyotoshuzo.co.jp

※マーケティングや営業のお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。