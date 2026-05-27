山梨県富士河口湖町（町長：渡辺 英之、以下「当町」）は、近年増加している移住者と、長年当町に暮らす地元住民とのつながりを深め、地域コミュニティを活性化することを目的に、「第2回 富士山暮らし移住者交流会 交流運動会」を、町民体育館および中央公民館にて開催いたしました。

当日は、当町への移住・定住を積極的に選択している若い子育て世代を中心に、多くの町民が参加。さらに地元の「ふじやま国際学院」から留学生たちも加わり、移住者と地元住民がミックスされた「赤組」と「白組」に分かれて競技に挑戦しました。

年齢や国籍、居住年数の垣根を越えて協力し合い、終始笑顔と歓声が響き渡る温かい交流の場となりました。

◆ 富士河口湖町 移住特設サイト「&Mt.Fuji-富士山と暮らすまち」

https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/iju/

■ 移住後の「安心」を支えるコミュニティ支援

雄大な富士山と豊かな自然、都市部からのアクセスの良さを併せ持つ富士河口湖町は、近年、移住者が増加しており、それに伴い人口も増加傾向にあります。

多様なライフスタイルを実践する移住者が増える一方で、「地域に馴染めるか不安」「地元の人と知り合うきっかけがほしい」という声に寄り添うため、当町の「富士山暮らし応援隊」が中心となり、本イベントを企画。大好評を博した前回に続き、今回で2回目の開催を迎えました。

誰もが一緒に体を動かし、自然な形で心の距離を縮められるアットホームな場となりました。







■ 当日の様子：2部構成で体を動かし、地域の味で絆を深める

今回のイベントは、午前中の「交流運動会」と、お昼からの「ほうとうパーティ」の2部構成で実施されました。

【第一部】スマイル満開！笑って、叫んで、ハイタッチ！交流運動会（8:30～12:00）

会場：町民体育館

元気いっぱいの若い子育て世代や、ふじやま国際学院の留学生たちが会場を盛り上げる中、ミックスチームによる「赤組」と「白組」に分かれてプログラムがスタート！

お互いに声を掛け合いながら、全7種のユニークな競技に挑みました。

＜運動会プログラム＞

・玉入れ

・気持ちは伝わる？以心伝心

・ラケットバルーンリレー

・宝探し（未就学児、小学生以上）

・大玉転がし

・目指せワールドカップ！ナーイスシュート

・最後の大一番！複合リレー

同じチームのメンバーとして「がんばれ！」「ナイス！」と声援を送り合い、競技をクリアするたびにハイタッチを交わすなど、言葉や文化の壁をも越えた一体感が生まれました。

白熱した展開となった今回の運動会、見事栄冠を勝ち取ったのは「赤組」でしたが、勝敗に関わらず、最後はお互いの健闘を称え合う温かい笑い声が体育館に響き渡りました。

また、本運動会は地域の温かい応援の気持ちとして、多くの地元企業・団体から協賛物品のご提供をいただき、参加賞などの形で参加者へ届けられました。

ご協賛企業（順不同）：

株式会社FMふじやま、大塚製薬株式会社、カトリホーム（株式会社加取）、らーめん食堂れんげ、河口湖印刷所、明治安田生命保険相互会社、松山油脂株式会社







【第二部】ほうとうパーティ（12:30～13:30）

会場：中央公民館

運動会で心地よい汗を流した後は中央公民館へ移動し、山梨県の郷土料理である熱々の「ほうとう」を同じテーブルで囲む「ほうとうパーティー～ほうとう囲んでともだちづくり～」を開催しました。

今回ほうとうの調理を担当してくださったのは、「富士河口湖町食生活改善推進員会」の皆さんです。

当町は食育事業に非常に力を入れており、同推進員会は多年にわたる地域住民の栄養改善および食育事業の普及向上の功労が認められ、沖縄県で開催された「2025全国食生活改善大会」にて『令和7年度栄養関係功労者 厚生労働大臣表彰（栄養関係表彰）』を受賞いたしました。

そんな日本トップクラスの健康づくりの担い手が真心を込めて作ったほうとうを頬張りながら、運動会の思い出話はもちろん、町での暮らし心地や子育て環境、おすすめのスポットなど、多世代・多国籍な会話に花が咲きました。

さらに、今回は夜の時間帯に「後夜祭（交流会）」も開催され、食べて飲んで、より深い移住者・地元住民のネットワークが広がる1日となりました。











■ 富士河口湖町が目指す、これからの移住・定住支援

富士河口湖町では、単に「移住者を呼び込む」だけでなく、移住された方が「この町に住んでよかった」と実感し、長く定住していただけるよう、心の準備や不安解消に繋がるアフターフォロー体制を重視しています。

今回のような定期的な移住者交流会の開催を通じて、地域の魅力や地元の人々との関わり方を知るきっかけを今後も継続して提供してまいります。

富士山の麓での暮らしに興味がある方は、ぜひお気軽に当町までお問い合わせ、または移住特設サイトをご覧ください。

町公式HP：https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/

移住特設サイト：https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/iju/