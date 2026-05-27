鹿児島大学総合研究博物館の松本 達也特任助教、国立科学博物館の松浦 啓一名誉研究員による研究チームは、埼玉県に生息する希少淡水魚ムサシトミヨを新種 Pungitius nakamurai(プンギティウス ナカムラアイ)として記載しました。本研究の成果は、日本魚類学会が発行する英文誌 Ichthyological Researchにて2026年4月29日に公開されました。

埼玉県の「県の魚」、埼玉県熊谷市の「市の魚」に指定されるなど広く親しまれてきた一方、国際的な魚類分類学の世界では60年以上にわたり“存在しない魚”として扱われてきた本種が、ついに学術的にも正式な種として世界に認められることとなります。





生時のムサシトミヨPungitius nakamurai(Paratype、標準体長40.2 mm：さいたま水族館より寄贈)





【研究の概要】

鹿児島大学総合研究博物館などが所有する標本及びさいたま水族館からの生きた個体に基づき、ムサシトミヨ(トゲウオ科トミヨ属) Pungitius nakamuraiを新種として記載しました。本種は1963年に初めて報告されて以降、過去60年以上もの間、正式に種として記載されないままでした。ムサシトミヨは図鑑などにも掲載され、その存在は広く知られていましたが、国際的な魚類分類学の分野においては「存在しない魚」でもありました。今回の研究により、ムサシトミヨは学術的にも“種”として認められることとなります。

ムサシトミヨはトゲウオ目トゲウオ科トミヨ属の魚です。体長は3.5～6センチメートルで、水温10～18度のきれいで冷たい湧き水があり、水草が茂る細い川に生息しています。寿命は約1年です。背ビレ、腹ビレ、尻ビレにトゲを持ち、敵から身を守る時などにトゲを出します。

本種はかつて関東地方に広く分布していましたが、現在は埼玉県のごく一部にのみ生息しており、野生下での絶滅が危惧されています。今回の研究により種として記載されたことで、保護政策の対象種に指定されやすくなるなど、保全活動の強化が期待されます。









【研究の背景】

ムサシトミヨがこれまで記載されてこなかった主な要因として、トミヨ属魚類では種間・集団間で交雑が起きやすく、属内全体の分類体系が混乱していたことが挙げられます。近年、国際的にも本属の分類研究が進み、知見が蓄積されたことで、ムサシトミヨが他種と明確に分化していることが示されました。新種記載まで半世紀以上の時間を要しましたが、この間の魚類学者たちの継続的な努力があったからこそ、今回の研究が成立したと言えます。

また、ムサシトミヨが今日まで命脈を保ってきたのは、地元の方々による保全活動の賜物でもあります。今回の新種記載は、そうした方々の想いや力が結実したものと言えるでしょう。









【研究に使用した標本】

新種記載に使用した標本(タイプシリーズ)は、国立科学博物館・東京大学総合研究博物館・鹿児島大学総合研究博物館・神奈川県立生命の星・地球博物館・群馬県立自然史博物館に収蔵されています。また、固定標本では失われてしまう生時の色彩を論文中で示すため、ムサシトミヨの累代飼育・保全活動に取り組んでいるさいたま水族館から生きた個体の提供も受けました。









【掲載論文概要】

タイトル： A new species of ninespine stickleback,

Pungitius nakamurai (Gasterosteiformes, Gasterosteidae),

endemic to Honshu Island, Japan

著者名 ： Tatsuya Matsumoto and Keiichi Matsuura

掲載誌 ： Ichthyological Research (Online First)

DOI ： https://doi.org/10.1007/s10228-026-01062-1









【各機関リンク】

国立科学博物館HP ： https://www.kahaku.go.jp/

羽生水郷公園さいたま水族館HP： https://www.parks.or.jp/suizokukan/









【鹿児島大学について】

鹿児島大学は、9つの学部と9つの大学院研究科を擁する、南九州における最高学府です。南九州から南西諸島など南北600キロに及ぶ県土を本学のキャンパスとして、そこにある自然・歴史・風土・産業を土台に活動しています。地域とともにある大学として「知」と「智」の力をもって、“進取の精神で、地域と世界の未来に挑む教育研究拠点”となることを目指して進んで参ります。





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