匠ソリューションズ株式会社（本社：宮城県仙台市青葉区、代表取締役：岩本正美）の布ナプキンブランド「JEWLINGE（ジュランジェ）」は、シリーズ累計25.4万個※1 を突破した使い捨て布ナプキン「フリーナ®」から、日常のおりもの対策に特化した新商品「おりもの用コットンシート」を2026年6月3日より先行販売開始いたします。天然コットン100%のふわふわ素材と市販品の約220倍の通気性により、ムレやベタつきといった日常の不快感を軽減する新しいフェムケア習慣を提案いたします。

開発の背景：生理の悩みから、日常の“名もなき不快感”の解消へ

既存の「フリーナ®」は、紙ナプキンの上に重ねて貼るだけで布ナプキンの肌触りを実現するコットンシートとして誕生しました。愛用者の約90%が「生理中のストレスが軽くなった」と答えています。※2 一方で、女性のデリケートゾーンは生理中だけでなく、日常的なおりもののムレやベタつき、年齢に伴うバリア機能の低下、夏の長期化による発汗など、継続的な悩みを抱えています。このニーズに応え、布ナプキン専門店として培った知見を活かし、日常のおりもの対策に特化した本商品を開発いたしました。

商品の3つの特長

1. 匠の技が光る「MADE IN JAPAN」のふわふわコットン100%

肌に直接触れる面は天然コットン100%です。国内屈指の匠の技術により、針布起毛で極限まで起毛したシートが、優れた肌触りと圧倒的な柔らかさを実現。日本の高度なモノづくり技術がデリケートゾーンを守ります。

2. 市販品の約220倍！ムレを防ぐ圧倒的な「通気性」※3

毎日使う製品だからこそ、デリケートゾーンの「ムレ」対策が大切です。本製品は天然コットン100%で作られており、市販のおりものシートと比べて約220倍の通気性があります。※3 優れた通気性により、一日中快適な状態が続きます。

3. 本格展開に先駆けた「先行テスト販売」

本商品は、日常使いという新しい用途に向けた製品です。このたび、簡易パッケージによる数量限定の先行販売を実施いたします。皆さまからの反響を踏まえ、正式発売へと展開してまいります。新しい日常の快適さを、ぜひいち早くご体験ください。

要点

- シリーズ累計25.4万個突破の「フリーナ®」から日常のおりもの対策に特化した新商品が登場 - 天然コットン100%のふわふわ素材と市販品の約220倍の通気性 - 2026年6月3日より先行テスト販売、8月に本格販売予定 - 日常のおりもの対策に特化した新しいフェムケア習慣を提案

※1 当社調べ 2016年3月～2026年1月「使い捨て布ナプキン フリーナ」シリーズ販売実績 ※2 当社調べ（フリーナ使用者88名を対象としたアンケート） ※3 一般財団法人カケンテストセンターによる測定結果

商品概要・販売スケジュール

■ プレ販売（先行販売）：2026年6月3日（水）10時～公式オンラインショップにて ーまずは約2週間、布で過ごす体験用パック ー 商品名：フリーナ おりもの用コットンシート 14枚入（トライアル） 販売価格 税込1,100円 https://www.jewlinge.com/view/item/000000000918 ー毎日の使用を想定したスタンダードパックー 商品名：フリーナ おりもの用コットンシート 42枚入（簡易パッケージ） 販売価格 税込2,390円 https://www.jewlinge.com/view/item/000000000349 ※各商品とも予定数量に達し次第、一時的に品薄・入荷待ちとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ■ 本販売：2026年8月予定 正式発売のオリジナルパッケージにて展開予定。詳細は後日改めて発表いたします。

メディア関係者様へ：本件の取材ポイント

本件は、新しい商品の発売にとどまらず、以下の視点でのご取材が可能です。サンプル提供および開発担当者へのインタビューも随時受け付けています。 フェムケア市場のトレンド：生理ケアから「日常の快適性」へシフトするフェムテック・フェムケア市場の動き

会社名：匠ソリューションズ株式会社 所在地：宮城県仙台市青葉区国分町3-9-8田山ビル2F 代表取締役：岩本正美 ブランド名：JEWLINGE（ジュランジェ） ブランドサイト：https://www.jewlinge.com/ SNS：X(Twitter)：https://x.com/jewlinge、Instagram：https://www.instagram.com/jewlinge/

https://www.jewlinge.com/Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/jewlinge// https://x.com/jewlinge