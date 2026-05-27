日本経済新聞社主催・法政大学共催で、2026年8月4日（火）・5日（水）の2日間で高校生向けのキャリアイベント「日経エデュケーションチャレンジ」を開催します。 法政大学は、2018年12月にSDGsに関する総長ステイトメントを発表して以降、企業や自治体を講師に招いた教育プログラム「STARTプログラム」をはじめ、多様な活動を展開してきました。 （参考）「法政大学 for SDGs」ウェブサイト：https://www.hosei.ac.jp/sdgs/ 今回は、日本経済新聞社主催・法政大学共催で「日経エデュケーションチャレンジ」を法政大学市ケ谷キャンパスで開催します。 「日経エデュケーションチャレンジ」は25年続く高校生向けのキャリアイベントです。企業の最前線で活躍するプロが「先生」となり、自身のキャリアや企業の事業内容を題材にした授業や、参加者との意見交換を通じて、持続可能な社会の実現について共に考える場を提供しています。 本イベントの趣旨は、本学が取り組むSDGs推進の理念とも合致するものです。こうした背景から、この度、日本経済新聞社主催・法政大学共催で本イベントを実施する運びとなりました。

開催概要

■日 時 ：2026年8月4日（火）・5日（水） ■会 場 ：法政大学市ケ谷キャンパス外濠校舎6階薩埵ホール https://www.hosei.ac.jp/ichigaya/access/ ■詳細・申込：「日経エデュケーションチャレンジ」ウェブサイト https://ps.nikkei.com/edu/ ■対 象 ：高校生 ■主 催 ：日本経済新聞社 ■共 催 ：法政大学 ■後 援 ：文部科学省・経済同友会・全国高等学校長協会・日本私立中学高等学校連合会・東京都教育委員会

【本件に関するお問い合わせ先】 法政大学SDGs+（プラス）推進特設部会事務局 総長室付教学企画室 TEL：03-3264-9931 E-mail：kyogaku@hosei.ac.jp